[{"available":true,"c_guid":"649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába mondták az andorrai vagy a luxemburgi vereség után, hogy dolgozni kéne inkább foci helyett, az üzletben sem sikeresek a válogatottjaink.","shortLead":"Hiába mondták az andorrai vagy a luxemburgi vereség után, hogy dolgozni kéne inkább foci helyett, az üzletben sem...","id":"20180608_Nagyobbat_buktak_a_magyar_focistak_az_uzletben_mint_a_palyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af812bf-2dfe-4355-bbf4-af13064f62cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Nagyobbat_buktak_a_magyar_focistak_az_uzletben_mint_a_palyan","timestamp":"2018. június. 08. 09:53","title":"Nagyobbat buktak a magyar focisták az üzletben, mint a pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külügyminisztérium és a Zalatnay Cini fellépését szervező művészeti egyesület is milliós támogatást kapott a leköszönő erőforrás-minisztertől.","shortLead":"A Külügyminisztérium és a Zalatnay Cini fellépését szervező művészeti egyesület is milliós támogatást kapott...","id":"20180607_Eleg_furcsa_helyekre_dolgokra_adta_Balog_utolso_miniszteri_millioi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55492c28-1bd9-4e2b-94b2-8dace4678942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Eleg_furcsa_helyekre_dolgokra_adta_Balog_utolso_miniszteri_millioi","timestamp":"2018. június. 07. 07:42","title":"Elég furcsa dolgokra adta Balog utolsó miniszteri millióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Egy rövid kvízből kiderül, mely álhíreknek dőlt be...","id":"20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c84fb-cd11-4472-970f-ffbc0085189a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","timestamp":"2018. június. 06. 20:03","title":"Ez kamu, vagy tényleg újra kell most indítani az otthoni wifi routereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázta, illetve egyes előfizetőknek triplázta a korlátlan beszélgetést kínáló díjcsomagjainak adatkeretét nyár végéig a Telenor. A telekomosok és a vodafone-osok számára is","shortLead":"Megduplázta, illetve egyes előfizetőknek triplázta a korlátlan beszélgetést kínáló díjcsomagjainak adatkeretét nyár...","id":"20180607_telenor_blue_dijcsomagok_dupla_adatforgalom_mobilinternet_nyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3253b8e-155f-43fe-b55f-2705584692bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_telenor_blue_dijcsomagok_dupla_adatforgalom_mobilinternet_nyar","timestamp":"2018. június. 07. 14:03","title":"Ha a Telenor ügyfele, tudjon róla: lehet, hogy épp most duplázták meg a mobilnetes keretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682a7f5b-0026-41cd-9884-741d0887520c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201823_medianfelmeres_gyozteshez_huzas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=682a7f5b-0026-41cd-9884-741d0887520c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce2c64a-0ddb-4571-a99e-8f93035a8a28","keywords":null,"link":"/itthon/201823_medianfelmeres_gyozteshez_huzas","timestamp":"2018. június. 06. 16:02","title":"Medián: Még több választó állt a győztes Fidesz oldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek Ambrus Attilát, akivel egyszer már – számára nem éppen előnyös végeredménnyel – összeakaszkodtak az ATV képernyőjén.","shortLead":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek...","id":"20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352451bb-8503-4f1d-a35e-1da40489aed3","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","timestamp":"2018. június. 06. 12:03","title":"A Viszkis élő adásban csap újra össze Tvrtkóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545a850b-43a9-472f-9dcb-a0dd2c7adfbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tavaly augusztusban néhány nap alatt robogót, utánfutót és kerékpárokat is lopott Ajkán, majd rendszám nélküli autójával és lopott utánfutóval a kolontári erdőbe ment tűzifát rabolni. \r

