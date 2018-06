Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992","c_author":"","category":"kkv","description":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL Klub híradója szerint most emeltek vádat ellenük.","shortLead":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL...","id":"20180610_","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa47ed3e-77da-49f2-9107-15c3bd76136a","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_","timestamp":"2018. június. 10. 19:50","title":"Masszázsnak hirdették a bordélyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","shortLead":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","id":"20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac057564-6473-4e3e-889e-5e2674e69c61","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","timestamp":"2018. június. 10. 09:12","title":"Meghalt az első Bond-lány Eunice Gayson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8624b85-daeb-465f-9526-6f541bd1afaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","timestamp":"2018. június. 10. 12:00","title":"Ez történt: kitalálták, hogyan lehet a lakásban mindenhol erős a wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"56 százalékot kapott a küldöttgyűlésen. Két évig megint ő lesz a párt elnöke.\r

\r

","shortLead":"56 százalékot kapott a küldöttgyűlésen. Két évig megint ő lesz a párt elnöke.\r

\r

","id":"20180610_FeketeGyor_maradt_a_Momentum_elnoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1e893e-da56-4e48-9e8d-6ebc72374a16","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_FeketeGyor_maradt_a_Momentum_elnoke","timestamp":"2018. június. 10. 14:19","title":"Fekete-Győr lett újra a Momentum elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"teol.hu","category":"itthon","description":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna megyei Teol hírportál, amely szerint a hozzátartozóit elvesztő asszony a felelősöket keresi. ","shortLead":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna...","id":"20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3403cc1-c36d-42c9-9e16-1e553621763d","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","timestamp":"2018. június. 10. 18:21","title":"Nem tönkrement, hanem megsemmisült a család – megszólalt a dombóvári vihartragédia túlélője - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"","category":"vilag","description":"Emberek tízezrei alkottak élőláncot az észak-spanyolországi Baszkföldön, hogy nagyobb autonómiát követeljenek a térség számára.



","shortLead":"Emberek tízezrei alkottak élőláncot az észak-spanyolországi Baszkföldön, hogy nagyobb autonómiát követeljenek a térség...","id":"20180610_A_katalanok_a_baszkoknak_is_meghoztak_a_kedvet_a_nagyobb_onallosaghoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3802c7a4-7d42-41eb-8a30-4d4a964d6639","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_A_katalanok_a_baszkoknak_is_meghoztak_a_kedvet_a_nagyobb_onallosaghoz","timestamp":"2018. június. 10. 21:41","title":"A katalánok a baszkoknak is meghozták a kedvet a nagyobb önállósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1184070-27a7-4596-8885-7c999a0c62d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészségek és titkosszolgálatok visszaélései, a választói legitimitás nélküli \"párhuzamos állam\" ellen szervezett nagyszabású tüntetést szombat este Bukarestben a román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD), melyhez a kisebbik kormánypárt, a liberális ALDE is csatlakozott.","shortLead":"Az ügyészségek és titkosszolgálatok visszaélései, a választói legitimitás nélküli \"párhuzamos állam\" ellen szervezett...","id":"20180609_A_parhuzamos_allam_visszaelesei_ellen_tuntetnek_Bukarestben_a_kormanypartok_hivei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1184070-27a7-4596-8885-7c999a0c62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3368d97-2f4d-4c20-a39b-3a89a127cb06","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_parhuzamos_allam_visszaelesei_ellen_tuntetnek_Bukarestben_a_kormanypartok_hivei","timestamp":"2018. június. 09. 19:35","title":"A \"párhuzamos állam\" visszaélései ellen tüntetnek Bukarestben a kormánypártok hívei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Herbert megelégelte, hogy sokan azt gondolják róla (vagy azt szeretnék), hogy utálja a muszlimokat, amiért az iraki háborúban elvesztette az egyik lábát. Egy megrendítő és tanulságos Facebook-posztban írta le, miért nem lett a hatalmas trauma ellenére sem iszlamofób.","shortLead":"Chris Herbert megelégelte, hogy sokan azt gondolják róla (vagy azt szeretnék), hogy utálja a muszlimokat, amiért...","id":"20180611_Iraki_katona_arrol_miert_nem_lett_iszlamofob_egy_muszlim_robbantott_fel_de_egy_muszlim_mentette_meg_az_eletemet_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af3852a-cec9-423e-9021-1f5b9a8729dc","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Iraki_katona_arrol_miert_nem_lett_iszlamofob_egy_muszlim_robbantott_fel_de_egy_muszlim_mentette_meg_az_eletemet_is","timestamp":"2018. június. 11. 11:30","title":"Veterán katona arról, miért nem lett iszlamofób: \"egy muszlim robbantott fel, de egy muszlim mentette meg az életemet is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]