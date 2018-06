Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9be5029a-c65c-47db-9b45-2c009b286b60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlogenjük kiváló: Vietnami identitás – Olasz dizájn – Német mérnöki munka – Nemzetközi színvonal.","shortLead":"A szlogenjük kiváló: Vietnami identitás – Olasz dizájn – Német mérnöki munka – Nemzetközi színvonal.","id":"20180611_vinfast_vietnami_automarka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9be5029a-c65c-47db-9b45-2c009b286b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e144c8-d6c9-452f-abb4-dac605528717","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_vinfast_vietnami_automarka","timestamp":"2018. június. 11. 19:17","title":"A világ elé lép a vietnami autómárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt. A 600 méter hosszú, ferdekábeles híd összsúlya 5400 tonna lesz, kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, de kerékpárutat és járdát is kialakítanak rajta.","shortLead":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el...","id":"20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcbdf38-07e3-4364-b9b8-e5ac084428a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Formálódik az új Duna-híd, helyükre kerületek az első pályaelemek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47a5d60-6017-49bd-9abf-cf2579367579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezren megosztották már Facebookon azokat a képeket, amelyeken egy összetörött civil rendőrautó látható. Az esettel kapcsolatban azonban van itt még egy fontos részlet.","shortLead":"Több ezren megosztották már Facebookon azokat a képeket, amelyeken egy összetörött civil rendőrautó látható. Az esettel...","id":"20180611_civil_rendorauto_baleset_traffipax_sebessegmeres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47a5d60-6017-49bd-9abf-cf2579367579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878151b4-a18b-41ec-97ec-039b9c090c85","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_civil_rendorauto_baleset_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2018. június. 11. 10:41","title":"Tényleg összetörték a rendőrök a traffipaxos civil rendőrautót? Különös képek terjednek a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Az Oroszország–Szaúd-Arábia-mérkőzéssel kezdődik meg csütörtökön az oroszországi labdarúgó-világbajnokság. A július 15-ig tartó, rekordösszegbe kerülő mérkőzéssorozatban 12 helyszínen 32 csapat küzd a világbajnoki címért. Magyarország, amely 1986-ban jutott be utoljára a vb-re, ezúttal az európai B csoportban próbálkozott, ám a csapat Portugália és Svájc után a harmadik helyen végzett, így nincs ott Oroszországban.","shortLead":"Az Oroszország–Szaúd-Arábia-mérkőzéssel kezdődik meg csütörtökön az oroszországi labdarúgó-világbajnokság. A július...","id":"20180611_Kezdodik_az_oroszorszagi_labdarugo_vilagbajnoksag__tenyek_es_talanyok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64fef48-1149-41e5-85bf-ca62f3ac76de","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Kezdodik_az_oroszorszagi_labdarugo_vilagbajnoksag__tenyek_es_talanyok","timestamp":"2018. június. 11. 11:30","title":"Balhék után, balhék előtt? – Oroszország már a vb-startot várja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynő férje egy idő óta visszavonultan él, nem mutatkozik a nyilvánosság előtt - na jó, unokája, Harry herceg esküvője kivétel volt -, születésnapját is családi körben ünnepelte. És a felesége születésnapjára rendezett katonai parádén sem jelent meg.\r

","shortLead":"II. Erzsébet királynő férje egy idő óta visszavonultan él, nem mutatkozik a nyilvánosság előtt - na jó, unokája, Harry...","id":"20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d5512a-1d8c-4c75-b031-c9099c864e90","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","timestamp":"2018. június. 10. 13:18","title":"Csendes volt Fülöp herceg 97. születésnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A diplomáciát nem lehet dühkitörésekre építeni – nyilatkozta a gazdasági kérdések miatt vitába torkollott québeci G7-csúcstalálkozó után Emmanuel Macron. A francia államfő egyértelműen Donald Trump amerikai elnökre gondolt, aki előbb nem volt hajlandó aláírni a közös nyilatkozatot, majd példátlan módon jellemtelennek és gyengének nevezte a vendéglátó ország, Kanada miniszterelnökét, Justin Trudeau-t.","shortLead":"A diplomáciát nem lehet dühkitörésekre építeni – nyilatkozta a gazdasági kérdések miatt vitába torkollott québeci...","id":"20180610_A_G7csucs_utan_is_folytatodik_Trump_es_a_tobbiek_csorteje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43785197-0b26-492d-93fd-bbff4b70c9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_A_G7csucs_utan_is_folytatodik_Trump_es_a_tobbiek_csorteje","timestamp":"2018. június. 10. 14:31","title":"Trumpék csúnya dolgokat vágnak egymás fejéhez a G7-csúcs után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857be6c8-aff1-4e47-9c43-4c66eb7f3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bődületes gyorsasággal járta be az internetet az a híresztelés, amely szerint tavaly nyáron titokban elkezdték a Vissza a jövőbe filmek negyedik részének a forgatását, s az alkotás hamarosan a mozikba kerülhet.","shortLead":"Bődületes gyorsasággal járta be az internetet az a híresztelés, amely szerint tavaly nyáron titokban elkezdték a Vissza...","id":"20180610_Itt_lehetne_a_Vissza_a_jovobe_4","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=857be6c8-aff1-4e47-9c43-4c66eb7f3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8307f58a-a75c-4c5e-a30f-0710afab21da","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Itt_lehetne_a_Vissza_a_jovobe_4","timestamp":"2018. június. 10. 20:30","title":"Korai még örülni, hogy jön a Vissza a jövőbe 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffd7075-774e-4081-8c6e-a0c1764ea578","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sion nem pályázik a 2026-os téli olimpiára, mert az emberek erre szavaztak.\r

","shortLead":"Sion nem pályázik a 2026-os téli olimpiára, mert az emberek erre szavaztak.\r

","id":"20180610_Svajci_alomgyilkosok_nemet_mondtak_a_2026os_teli_olimpiara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ffd7075-774e-4081-8c6e-a0c1764ea578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d970b666-2e14-4507-a994-61423f3b893f","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_Svajci_alomgyilkosok_nemet_mondtak_a_2026os_teli_olimpiara","timestamp":"2018. június. 10. 14:55","title":"Svájci álomgyilkosok nemet mondtak a 2026-os téli olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]