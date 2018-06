Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Baltákkal és nehéz kalapácsokkal vertek szét több kijevi romatábort az egyik ukrán nacionalista szervezet, a Nemzeti Milícia tagjai. Hat héten belül négy hasonló akció volt Ukrajnában, a rendőrség nem akadályozza meg a pogromokat.","shortLead":"Baltákkal és nehéz kalapácsokkal vertek szét több kijevi romatábort az egyik ukrán nacionalista szervezet, a Nemzeti...","id":"20180610_Menjetek_Magyarorszagra__mondta_az_ukran_aktivista_mikozben_tarsai_szetvertek_a_kijevi_romatabort","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb7b2ad-d7e6-4fd0-a3c5-724264ec6c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_Menjetek_Magyarorszagra__mondta_az_ukran_aktivista_mikozben_tarsai_szetvertek_a_kijevi_romatabort","timestamp":"2018. június. 10. 15:56","title":"Menjetek Magyarországra - mondta az ukrán aktivista, miközben társai szétverték a kijevi romatábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26d3fad-30b1-4dea-a8c5-137288aeaf43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudja a Malév GH kifizetni az adósságait – mondta ki jogerősen is a bíróság.","shortLead":"Nem tudja a Malév GH kifizetni az adósságait – mondta ki jogerősen is a bíróság.","id":"20180611_Fizeteskeptelen_a_Malev_leanyvallalata_indulhat_a_felszamolas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a26d3fad-30b1-4dea-a8c5-137288aeaf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a690d8-3d71-43f6-ad06-0ef133d95137","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Fizeteskeptelen_a_Malev_leanyvallalata_indulhat_a_felszamolas","timestamp":"2018. június. 11. 17:29","title":"Fizetésképtelen a Malév leányvállalata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27–33 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","shortLead":"27–33 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20180611_Ma_is_marad_a_fulledt_meleg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe12786-409f-46bd-bd9a-c8d53b5b4c70","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ma_is_marad_a_fulledt_meleg","timestamp":"2018. június. 11. 05:43","title":"Ma is marad a fülledt meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bc3cd1-9bcd-4d00-a0b9-71676bf3cc83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180611_Videoval_emlekeznek_Gerara_az_angolok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08bc3cd1-9bcd-4d00-a0b9-71676bf3cc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3116c3e-3808-46f2-abbb-468a27e405dc","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Videoval_emlekeznek_Gerara_az_angolok","timestamp":"2018. június. 11. 17:51","title":"Videóval emlékeznek Gerára az angolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5beac343-92da-47fe-9394-bdbd1d2dcf38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdasági tanácsokkal látja el a volt pártpénztárnok és cége a Magyar Szocialista Pártot.","shortLead":"Gazdasági tanácsokkal látja el a volt pártpénztárnok és cége a Magyar Szocialista Pártot.","id":"20180611_Hatmillioert_ad_tanacsot_az_MSZPnek_Puch_Laszlo_cege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5beac343-92da-47fe-9394-bdbd1d2dcf38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc5b282-d884-45a9-8cd1-56e364333b34","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Hatmillioert_ad_tanacsot_az_MSZPnek_Puch_Laszlo_cege","timestamp":"2018. június. 11. 14:18","title":"Hatmillióért ad tanácsot az MSZP-nek Puch László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni, csak technikai kérdésekkel foglalkozik.","shortLead":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni...","id":"20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b6150a-da69-45dd-bbfd-5d5c49b12b44","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","timestamp":"2018. június. 12. 11:28","title":"Török Gábor: Az ellenzék elfogadta, hogy Orbán addig lesz hatalmon, amíg akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem mondta a Pénzügyminisztérum parlamenti államtitkára, hogy a befolyásos választókerületi politikusok sem tudnak hatni az üzemanyagárak alakulására.","shortLead":"Azt nem mondta a Pénzügyminisztérum parlamenti államtitkára, hogy a befolyásos választókerületi politikusok sem tudnak...","id":"20180612_Tallai_A_kormanynak_nincs_rahatasa_az_uzemanyagarakra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dfcc14-810f-4fa1-923a-8e8371f6f646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Tallai_A_kormanynak_nincs_rahatasa_az_uzemanyagarakra","timestamp":"2018. június. 12. 12:36","title":"Tállai: A kormánynak nincs ráhatása az üzemanyagárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b0014-77bf-4372-aa77-f52273ecc723","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180611_Oriasi_Muller_folenye_a_vebe_gollovoi_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b0014-77bf-4372-aa77-f52273ecc723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b9c3c-13c2-4345-bb0e-496a2f21b6f3","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Oriasi_Muller_folenye_a_vebe_gollovoi_kozott","timestamp":"2018. június. 11. 13:28","title":"Óriási Thomas Müller fölénye a vébé góllövői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]