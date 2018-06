Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3448e4dc-3d45-4e4b-85a1-a1ee9f525888","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Holtan találtak rá kaliforniai otthonában Jackson Odellre, a Goldberg család és a Modern család című sitcomok színészére. A mindössze húsz éves Odell halálának oka egyelőre nem ismert. ","shortLead":"Holtan találtak rá kaliforniai otthonában Jackson Odellre, a Goldberg család és a Modern család című sitcomok...","id":"20180611_Meghalt_Jackson_Odell_a_Modern_csalad_20_eves_szinesze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3448e4dc-3d45-4e4b-85a1-a1ee9f525888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999e5a6f-58da-4900-b0a4-8eb966c0f225","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Meghalt_Jackson_Odell_a_Modern_csalad_20_eves_szinesze","timestamp":"2018. június. 11. 14:27","title":"Meghalt Jackson Odell, a Modern család 20 éves színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp kivitelezték a munkát, mára gyakorlatilag eltűntek az ingatlanpiacról.","shortLead":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp...","id":"20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a852c6-1b5f-4c8c-b6ed-01724fe558ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","timestamp":"2018. június. 12. 09:15","title":"Akad még valaki, aki telket vásárolna Budapesten, hogy családi házat építsen rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E3-as expón főleg inkább szoftverekről esik szó, de az Xbox illetékes divíziójának vezetője most kivételt tett és azt is elárulta, hogy már javában készülnek a vállalat újgenerációs konzoljai.","shortLead":"Az E3-as expón főleg inkább szoftverekről esik szó, de az Xbox illetékes divíziójának vezetője most kivételt tett és...","id":"20180611_microsoft_e3_2018_xbox_phil_spencer_ninja_theory","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96a030a-96ce-4834-89b2-e018158210c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_microsoft_e3_2018_xbox_phil_spencer_ninja_theory","timestamp":"2018. június. 11. 22:03","title":"A nem várt bejelentés: nem egy új Xbox jön, hanem már többet is építenek a Microsoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5319151-daff-47ce-b2b0-96d19abb1e55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a heves zivatarok miatt kiadott figyelmeztetését az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a heves zivatarok miatt kiadott figyelmeztetését az Országos...","id":"20180612_narancs_figyelmeztetes_a_fel_orszagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5319151-daff-47ce-b2b0-96d19abb1e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74daa39-938e-45e6-b7ec-c407273df3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_narancs_figyelmeztetes_a_fel_orszagra","timestamp":"2018. június. 12. 06:18","title":"Itt a narancs figyelmeztetés a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvizsgálják az országjáró medvét, aztán majd meglátják, hogyan tovább. ","shortLead":"Megvizsgálják az országjáró medvét, aztán majd meglátják, hogyan tovább. ","id":"20180611_Dontott_a_medvebizottsag_megvizsgaljak_a_maci_allapotat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909cb578-0853-4505-8962-307e11085d75","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Dontott_a_medvebizottsag_megvizsgaljak_a_maci_allapotat","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Döntött a medvebizottság: megvizsgálják a maci állapotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MÁV megfogalmazása szerint egyedi eset lehetett az, hogy az egyik forró júniusi napon, késő délután befűtöttek egy légkondicionálás nélküli vonaton a ceglédi vonalon. Azt nem tudni, pontosan miért működött a szerelvényen a fűtés, és miért nem kapcsolták ki. ","shortLead":"A MÁV megfogalmazása szerint egyedi eset lehetett az, hogy az egyik forró júniusi napon, késő délután befűtöttek...","id":"20180611_futottek_a_juniusi_forrosagban_a_vonaton_az_utasokrol_folyt_a_viz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f760138a-5cb1-463a-92de-1c47151241be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_futottek_a_juniusi_forrosagban_a_vonaton_az_utasokrol_folyt_a_viz","timestamp":"2018. június. 11. 14:35","title":"Fűtöttek a júniusi forróságban a vonaton, az utasokról folyt a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8155f77-7ceb-48cc-8668-fe3e63f378ab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csütörtökön kezdődik az oroszországi focivébé, felvezető sorozatunk első részében az A és a B csoport csapatait mutatjuk be. ","shortLead":"Csütörtökön kezdődik az oroszországi focivébé, felvezető sorozatunk első részében az A és a B csoport csapatait...","id":"20180612_foci_vb_csoportok_a_csoport_b_csoport","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8155f77-7ceb-48cc-8668-fe3e63f378ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624465fa-773c-4aa3-941a-9a6f135604a6","keywords":null,"link":"/sport/20180612_foci_vb_csoportok_a_csoport_b_csoport","timestamp":"2018. június. 12. 16:03","title":"Nagyágyúkkal indul a focivébé: bemutatjuk az A és B csoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A produkcióról egyelőre keveset tudni. Valószínűleg az esti főműsoridőben sugározzák majd, nem lesz élő, és férfi műsorvezető társat kaphat Jakupcsek Gabriella.","shortLead":"A produkcióról egyelőre keveset tudni. Valószínűleg az esti főműsoridőben sugározzák majd, nem lesz élő, és férfi...","id":"20180613_most_mar_biztos_hogy_osszel_jon_jakupcsek_gabriella_uj_musora_az_atvn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95db64af-2423-4784-9b9c-16a026cf082c","keywords":null,"link":"/elet/20180613_most_mar_biztos_hogy_osszel_jon_jakupcsek_gabriella_uj_musora_az_atvn","timestamp":"2018. június. 13. 07:41","title":"Most már biztos, hogy ősszel jön Jakupcsek Gabriella új műsora az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]