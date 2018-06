Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is bevonul, az amerikaiak ugyanis megépítették a világ immár legerősebb szuperszámítógépét, a Summitot.","shortLead":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is...","id":"20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ae05f4-4603-46d0-83bb-e911a630b2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","timestamp":"2018. június. 13. 15:03","title":"Mégis mi van a világ leggyorsabb számítógépében, mitől ilyen erős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy máris nagyon uborkaszezon van és/vagy tombol az önpíár a Tv2-n: a reggeli műsorban az esti Tények műsorvezetői mondták el, hogy ők a legjobbak. És imádják a hivatásukat. És nem tudtak aludni az amerikai-koreai fejlemények miatt.","shortLead":"Vagy máris nagyon uborkaszezon van és/vagy tombol az önpíár a Tv2-n: a reggeli műsorban az esti Tények műsorvezetői...","id":"20180613_Marsi_Aniko_es_Gonczi_Gabor_eloben_imadta_hivatasat_a_Tenyeknel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecfcbed-5327-454f-9e7b-32c8f13998d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Marsi_Aniko_es_Gonczi_Gabor_eloben_imadta_hivatasat_a_Tenyeknel","timestamp":"2018. június. 13. 11:46","title":"\"Ugyanazt érezzük Ancsával\" – Gönczi Gábor és Marsi Anikó imádja hivatását a Tényeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","shortLead":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","id":"20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e2ab07-a043-4d91-8666-64df8746a18a","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","timestamp":"2018. június. 14. 14:35","title":"Figyelmeztették a vb-re készülő magyar szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5a6df3-9da6-4cf6-bc50-0493c9fbfe29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen érthetetlen manőver a főváros egyik olyan pontján, ahol rengeteg autó szokott közlekedni nagy sebességgel és menekülő hely sincs. ","shortLead":"Egészen érthetetlen manőver a főváros egyik olyan pontján, ahol rengeteg autó szokott közlekedni nagy sebességgel és...","id":"20180614_Szemben_a_forgalommal_Szentendrei_ut_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb5a6df3-9da6-4cf6-bc50-0493c9fbfe29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238229d2-a1bb-47ec-976e-dd01aca0c700","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Szemben_a_forgalommal_Szentendrei_ut_video","timestamp":"2018. június. 14. 16:17","title":"Mi van ezzel az autóssal a Szentendrei úton? Szembe fordult a forgalommal - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aecec1-a7d3-48a0-84c9-ebe9cd4342e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó egy Excel-táblázatban vezeti, milyen közbeszerzéseket nyer a tíz legnagyobb Fidesz-közeli vállalkozó. 2017-ben a Szíjj László-féle Duna Aszfalt vitt gyakorlatilag mindent, és idén májusban sem lehet oka panaszra. Az állami cégek kommunikációs és pr-feladatainak egy hónap alatt csaknem 11,5 milliárd forintnyi közpénzbe fájnak.","shortLead":"Az Átlátszó egy Excel-táblázatban vezeti, milyen közbeszerzéseket nyer a tíz legnagyobb Fidesz-közeli vállalkozó...","id":"20180613_Meg_mindig_kozpenzmilliardok_usznak_el_a_kormany_es_az_allami_cegek_fenyezesere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56aecec1-a7d3-48a0-84c9-ebe9cd4342e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db64f825-9917-43a4-a108-b40ce37c52e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Meg_mindig_kozpenzmilliardok_usznak_el_a_kormany_es_az_allami_cegek_fenyezesere","timestamp":"2018. június. 13. 13:53","title":"Még mindig közpénzmilliárdok úsznak el a kormány és az állami cégek fényezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1584d25e-eb68-49f7-bd7c-445104a77244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elfertőződött 2012-es műtéte után a beteg sebe, ezért még jó néhányszor meg kellett operálni. A kártérítésről szóló ítélet nem jogerős.","shortLead":"Elfertőződött 2012-es műtéte után a beteg sebe, ezért még jó néhányszor meg kellett operálni. A kártérítésről szóló...","id":"20180612_bokatores_utan_8_mutet_17_millios_karteritest_iteltek_meg_egy_miskolci_ferfinak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1584d25e-eb68-49f7-bd7c-445104a77244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c2bc33-7544-459b-9076-8fa85030c0ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_bokatores_utan_8_mutet_17_millios_karteritest_iteltek_meg_egy_miskolci_ferfinak","timestamp":"2018. június. 12. 19:49","title":"Bokatörés után 8 műtét: 17 milliós kártérítést ítéltek meg egy miskolci férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f64a58-bf14-4873-833c-e9632a0dff20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen kis startup nekiment az Apple-nek: 200 ezer dollárt követelnek amiatt, hogy – véleményük szerint – az Apple ellopta logójuk ötletét.","shortLead":"Egy ismeretlen kis startup nekiment az Apple-nek: 200 ezer dollárt követelnek amiatt, hogy – véleményük szerint –...","id":"20180613_apple_shift_logo_lopas_per","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71f64a58-bf14-4873-833c-e9632a0dff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d8014f-438f-44c2-9ba9-785d03cefef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_apple_shift_logo_lopas_per","timestamp":"2018. június. 13. 13:03","title":"Beperelik az Apple-t, mert szerintük ellopta a logójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban a korábbiaknál is sokkal drámaibb eseményekre készülhetnek a játékosok. Mutatjuk a PlayStation egyik legütősebb címének folytatásából készült első gameplay videót.","shortLead":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban...","id":"20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b390327-20cb-4749-b97a-cebc5e7f5f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","timestamp":"2018. június. 12. 19:03","title":"Itt a PlayStation újabb nagyágyúja: kegyetlen világ vár a játékosra a Last of Us 2-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]