[{"available":true,"c_guid":"7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","shortLead":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","id":"20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbba57a0-4f5e-44f8-929e-f1cf39be5372","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","timestamp":"2018. június. 12. 18:48","title":"Komótosan letörte a sorompót a sínen ragadt kamion, mielőtt letarolta volna a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","shortLead":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","id":"20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853cbaa4-8fa8-4f9a-b3e8-efbb49367a95","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","timestamp":"2018. június. 12. 17:11","title":"Megvan a Real Madrid új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7a2511-e72f-4e37-81e2-e5b2c845999b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitört a pánik.","shortLead":"Kitört a pánik.","id":"20180612_Kinai_nagypapa_ovoda_panik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e7a2511-e72f-4e37-81e2-e5b2c845999b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79658300-01b3-47aa-b91c-dc349ea36c8f","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Kinai_nagypapa_ovoda_panik","timestamp":"2018. június. 12. 16:58","title":"Véletlenül rossz gyereket hozott el egy kínai nagypapa az óvodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","shortLead":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","id":"20180613_hosszu_shane_edzesterv","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7ca38a-3b0c-4fc1-8338-0e85765377b6","keywords":null,"link":"/sport/20180613_hosszu_shane_edzesterv","timestamp":"2018. június. 13. 09:48","title":"Újabb fronton támadhatja Tusup Hosszút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e857735-4101-400f-836c-7a7e2d3b294f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A stressz életünk elkerülhetetlen velejárója, de ha folytonos nyomás alatt élünk, előbb utóbb testi és lelki harmóniánk nagy kárt szenved. Vannak azonban olyan technikák, amelyek a szenvedés helyett az önérvényesítés képességének megszerzésével kecsegtetnek. ","shortLead":"A stressz életünk elkerülhetetlen velejárója, de ha folytonos nyomás alatt élünk, előbb utóbb testi és lelki harmóniánk...","id":"20180614_Tobbe_nem_leszunk_sem_luzerek_sem_pukkancsok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e857735-4101-400f-836c-7a7e2d3b294f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c53880-6366-45c9-8289-7650253a77d0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180614_Tobbe_nem_leszunk_sem_luzerek_sem_pukkancsok","timestamp":"2018. június. 14. 10:00","title":"Többé nem leszünk sem lúzerek, sem pukkancsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7cf8a6-6e32-4d0e-a4a8-b9458de1892a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több, hazánk útjain is közlekedő Mercedes esetében rendelt el visszahívást a gyártó a német kormánnyal folyatott tárgyalás után.","shortLead":"Több, hazánk útjain is közlekedő Mercedes esetében rendelt el visszahívást a gyártó a német kormánnyal folyatott...","id":"20180612_mercedes_dizelbotrany_visszahivas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa7cf8a6-6e32-4d0e-a4a8-b9458de1892a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44794965-aa45-4845-a6e6-39ea8a8e8418","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_mercedes_dizelbotrany_visszahivas","timestamp":"2018. június. 12. 17:31","title":"774 ezer autót hív vissza a Mercedes Európában – az öné is köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2645a0-914b-4052-9f95-01dad0899dfa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vélhetően szelfizés közben vesztette életét a portugál tengerparton egy ausztrál pár kedden.","shortLead":"Vélhetően szelfizés közben vesztette életét a portugál tengerparton egy ausztrál pár kedden.","id":"20180612_Szelfizes_kozben_halhatott_meg_egy_fiatal_par_Portugaliaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd2645a0-914b-4052-9f95-01dad0899dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26771cb1-7a09-4138-b81a-7bd428f443a4","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Szelfizes_kozben_halhatott_meg_egy_fiatal_par_Portugaliaban","timestamp":"2018. június. 12. 19:54","title":"Szelfizés közben halhatott meg egy fiatal pár Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Finoman szólva is kemény ütéseket kell állnia Robbie Williamsnek, amiért elvállalta, hogy fellép a 2018-as labdarúgó-világbajnokság megnyitóján.","shortLead":"Finoman szólva is kemény ütéseket kell állnia Robbie Williamsnek, amiért elvállalta, hogy fellép a 2018-as...","id":"20180613_Robbie_Williams_akkor_most_eladta_a_lelket_Putyinnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce07c59f-42c5-4aea-9d25-7e5a139baf5e","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Robbie_Williams_akkor_most_eladta_a_lelket_Putyinnak","timestamp":"2018. június. 13. 10:03","title":"Robbie Williams akkor most eladta a lelkét Putyinnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]