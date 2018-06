Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b6c248a-e895-4694-ad7a-d37f602b671e","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A járdaépítésre költhető pénzről döntenek, eredetileg ezért hívták össze a hétfői rendkívüli ülést Sándorfalván, a mackó örökbefogadása később került a napirendek közé. Kérdés, hogy vajon járdát, vagy medvét akarnak-e inkább a helyiek. Ráadásul, hétfőig eldől a medve sorsa, és egyáltalán nem valószínű, hogy a szegedi Vadasparkban marad.","shortLead":"A járdaépítésre költhető pénzről döntenek, eredetileg ezért hívták össze a hétfői rendkívüli ülést Sándorfalván...","id":"20180612_Sandorfalva_Macko_vagy_jarda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b6c248a-e895-4694-ad7a-d37f602b671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca7c0d0-51fe-4e33-9b3c-f9e576d6016d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Sandorfalva_Macko_vagy_jarda","timestamp":"2018. június. 12. 15:20","title":"Sándorfalva: mackó vagy járda?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26086e1-90a2-4ba7-a97c-e5d203c454cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megye több pontján is felhőtölcsérek alakultak ki csütörtök késő délelőtt az Időkép szerint. ","shortLead":"A megye több pontján is felhőtölcsérek alakultak ki csütörtök késő délelőtt az Időkép szerint. ","id":"20180614_Tobb_tuba_is_kialakult_Csongrad_megyeben__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d26086e1-90a2-4ba7-a97c-e5d203c454cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7988738-3385-438e-a39a-6aa88cbf9a68","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Tobb_tuba_is_kialakult_Csongrad_megyeben__fotok","timestamp":"2018. június. 14. 13:24","title":"Több tuba is kialakult Csongrád megyében - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összeütközött egy sínekre hajtó autóval a felcsúti kisvasút. A szerelvényen utazóknak nem esett baja, a kocsiban ülő személy azonban megsérült.","shortLead":"Összeütközött egy sínekre hajtó autóval a felcsúti kisvasút. A szerelvényen utazóknak nem esett baja, a kocsiban ülő...","id":"20180612_Utkozott_a_felcsuti_kisvasut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6d326d-c693-481e-8ffa-f9b4e8cbb015","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_Utkozott_a_felcsuti_kisvasut","timestamp":"2018. június. 12. 17:43","title":"Ütközött a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2645a0-914b-4052-9f95-01dad0899dfa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vélhetően szelfizés közben vesztette életét a portugál tengerparton egy ausztrál pár kedden.","shortLead":"Vélhetően szelfizés közben vesztette életét a portugál tengerparton egy ausztrál pár kedden.","id":"20180612_Szelfizes_kozben_halhatott_meg_egy_fiatal_par_Portugaliaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd2645a0-914b-4052-9f95-01dad0899dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26771cb1-7a09-4138-b81a-7bd428f443a4","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Szelfizes_kozben_halhatott_meg_egy_fiatal_par_Portugaliaban","timestamp":"2018. június. 12. 19:54","title":"Szelfizés közben halhatott meg egy fiatal pár Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a világ az oroszországi foci-vb-re készül, Franciaországban a kolbászkészítők világversenyét rendezték meg. ","shortLead":"Miközben a világ az oroszországi foci-vb-re készül, Franciaországban a kolbászkészítők világversenyét rendezték meg. ","id":"20180613_Kolbasz_kengurubol_A_vamosok_lekapcsoltak_a_vebere_erkezo_ausztral_csemeget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f2cd9f-c6fc-4c2a-b451-17c8f7436fbb","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Kolbasz_kengurubol_A_vamosok_lekapcsoltak_a_vebere_erkezo_ausztral_csemeget","timestamp":"2018. június. 13. 10:31","title":"Kolbász kenguruból? A vámosok lekapcsolták a vébére érkező ausztrál csemegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország, 2018.","shortLead":"Magyarország, 2018.","id":"20180613_Ketszer_annyian_hallottak_a_szurikatarol_mint_arrol_hogy_ki_a_Jobbik_uj_elnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb56f78-6774-48ad-a00c-b5356d104570","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Ketszer_annyian_hallottak_a_szurikatarol_mint_arrol_hogy_ki_a_Jobbik_uj_elnoke","timestamp":"2018. június. 13. 14:51","title":"Kétszer annyian hallottak a szurikátáról, mint arról, hogy ki a Jobbik új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal pár állítja, ők csak egyszer csókolták meg egymást, miután az Uber-sofőr félreállt, és kiszállította őket. Az Uber szabályzata szerint tilos az autóban csókolózni. A sofőrt azonban az eset kivizsgálása után kirúgták.","shortLead":"A fiatal pár állítja, ők csak egyszer csókolták meg egymást, miután az Uber-sofőr félreállt, és kiszállította őket...","id":"20180613_Kirugtak_az_ubersofort_aki_kitett_ket_csokolozo_not_az_autojabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5200fb-059c-48e1-83ce-e0b8412c3637","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Kirugtak_az_ubersofort_aki_kitett_ket_csokolozo_not_az_autojabol","timestamp":"2018. június. 13. 14:20","title":"Kirúgták az Uber-sofőrt, aki kitett két csókolózó nőt az autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pletschinger Gyula azt mondta, marad a laza monetáris politika a jegybankban.","shortLead":"Pletschinger Gyula azt mondta, marad a laza monetáris politika a jegybankban.","id":"20180614_Elszolta_magat_a_Monetaris_Tanacs_tagja_haromeves_melypontra_esett_a_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d01236-d1d2-44f4-bc5b-ed1e85d50012","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Elszolta_magat_a_Monetaris_Tanacs_tagja_haromeves_melypontra_esett_a_forint","timestamp":"2018. június. 14. 13:06","title":"Elszólta magát a Monetáris Tanács tagja, hároméves mélypontra esett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]