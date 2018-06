Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német autógyártó-csoportnak a kirobbant dízelbotrány miatt 1 milliárd eurót kell kifizetnie. A Volkswagen elismerte, hogy 482 ezer dízeljármű kipufogó-mérőműszerét machinálta meg.","shortLead":"A német autógyártó-csoportnak a kirobbant dízelbotrány miatt 1 milliárd eurót kell kifizetnie. A Volkswagen elismerte...","id":"20180613_Egymilliard_eurora_birsagoltak_a_Volkswagencsoportot_Nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bace1b8-e20c-44b8-84b9-1794bbe7c00f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_Egymilliard_eurora_birsagoltak_a_Volkswagencsoportot_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 13. 19:59","title":"Dízelbotrány: több mint 300 milliárd forintra büntették a Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rosanne Barr először lenácizta, most már az alapítványát népszerűsíti.","shortLead":"Rosanne Barr először lenácizta, most már az alapítványát népszerűsíti.","id":"20180614_Van_aki_bocsanatot_kert_Soros_Gyorgytol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab96c91-0b4d-4bf5-8caf-ba190151be84","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Van_aki_bocsanatot_kert_Soros_Gyorgytol","timestamp":"2018. június. 14. 08:59","title":"Van, aki bocsánatot kért Soros Györgytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","shortLead":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","id":"20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b029bf-8e01-42fc-84d0-0e273f0f6226","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","timestamp":"2018. június. 14. 09:16","title":"Meghan Markle is úgy utazik, mint bárki más, csak épp a királynővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b9f6f2-9876-4a4f-9e93-d56dd9d94c5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilszolgáltató kínálatában megjelent új okosórával komoly mérföldkőhöz ért a Magyar Telekom: ez az első olyan eszköz, amelyben már nem a mindenki által ismert, hagyományos SIM-kártya van, hanem a chip egy jóval fejlettebb változata, az eSIM. ","shortLead":"A mobilszolgáltató kínálatában megjelent új okosórával komoly mérföldkőhöz ért a Magyar Telekom: ez az első olyan...","id":"20180613_magyar_telekom_sim_kartya_e_sim_huawei_watch_2_okosora","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b9f6f2-9876-4a4f-9e93-d56dd9d94c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb85842-59a6-427b-b507-2a326bcbe0c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_magyar_telekom_sim_kartya_e_sim_huawei_watch_2_okosora","timestamp":"2018. június. 13. 15:20","title":"Nagyot lép előre a Telekom: tényleg elkezdik eltüntetni a SIM-kártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc","c_author":"","category":"sport","description":"A brazil támadó kicsit sem büszke arra, hogy ő a világ legdrágább játékosa, inkább a vb-győztes serleget mutogatná. ","shortLead":"A brazil támadó kicsit sem büszke arra, hogy ő a világ legdrágább játékosa, inkább a vb-győztes serleget mutogatná. ","id":"20180614_Neymar_nem_fizetett_volna_222_milliot_Neymarert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53c31b0-974f-4280-8be6-04f07913612e","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Neymar_nem_fizetett_volna_222_milliot_Neymarert","timestamp":"2018. június. 14. 12:24","title":"Neymar nem fizetett volna 222 milliót Neymarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihalás fenyeget minden ötödik vadon élő emlősfajt Nagy-Britanniában – számolt be egy új kutatásról a BBC.","shortLead":"Kihalás fenyeget minden ötödik vadon élő emlősfajt Nagy-Britanniában – számolt be egy új kutatásról a BBC.","id":"20180614_veszelyeztetett_vadon_elo_emlosfajok_kihalas_veszelye_voros_lista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfd3448-365d-4577-94b3-77e1e6a62a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_veszelyeztetett_vadon_elo_emlosfajok_kihalas_veszelye_voros_lista","timestamp":"2018. június. 14. 12:03","title":"Ez szomorú: a kihalás felé sodródik a sün, a denevér, a mókus, a vadmacska és a patkány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6f7654-641f-41f6-a1fd-da9d5a0a2c1b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kifejezetten üdítően hatna Ukrajna sokfelé igencsak lepukkant közlekedési rendszerére, ha egyszer valóság lenne a hyperloopként ismert vákuumvasút, és ott is lehetne vele napi szinten utazni. Ilyen elképzelések vannak már más országokban is. Ukrajnában Dnyipro városban építenének tesztpályát.","shortLead":"Kifejezetten üdítően hatna Ukrajna sokfelé igencsak lepukkant közlekedési rendszerére, ha egyszer valóság lenne...","id":"20180614_ukrajna_is_hyperloopot_szeretne_kerdes_valosag_lesze_valaha","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce6f7654-641f-41f6-a1fd-da9d5a0a2c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096de890-3b85-4acd-a829-87bd6a44cec5","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_ukrajna_is_hyperloopot_szeretne_kerdes_valosag_lesze_valaha","timestamp":"2018. június. 14. 14:44","title":"Ukrajna is hyperloopot szeretne, kérdés, valóság lesz-e valaha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított büntetőeljárást.","shortLead":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított...","id":"20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1a6af3-1037-4063-969f-e5afdad2eee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","timestamp":"2018. június. 15. 13:02","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a Seszták-közeli céget érintő tűzeset kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]