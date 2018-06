Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is bevonul, az amerikaiak ugyanis megépítették a világ immár legerősebb szuperszámítógépét, a Summitot.","shortLead":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is...","id":"20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ae05f4-4603-46d0-83bb-e911a630b2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","timestamp":"2018. június. 13. 15:03","title":"Mégis mi van a világ leggyorsabb számítógépében, mitől ilyen erős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mechelen városának polgármestere azt szeretné megmutatni a magyar miniszterelnöknek, hogy az együttélés igenis lehetséges. A meghívót a 444 szúrta ki.","shortLead":"Mechelen városának polgármestere azt szeretné megmutatni a magyar miniszterelnöknek, hogy az együttélés igenis...","id":"20180615_Vendegsegbe_hivta_Orbant_egy_muszlimokkal_teli_belga_varos_polgarmestere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1b55b2-e0f3-4512-b2c2-aaa8a9a46a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Vendegsegbe_hivta_Orbant_egy_muszlimokkal_teli_belga_varos_polgarmestere","timestamp":"2018. június. 15. 06:57","title":"Vendégségbe hívta Orbánt egy muszlimokkal teli belga város polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a856f49-9314-498a-a3b1-e890ed0a9722","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Visszavonták a másodfokú figyelmeztetéseket, de továbbra is az egész országban várhatók heves esőzések.","shortLead":"Visszavonták a másodfokú figyelmeztetéseket, de továbbra is az egész országban várhatók heves esőzések.","id":"20180613_Nincs_olyan_megye_ahol_ne_szakadna_le_az_eg_az_elkovetkezo_orakban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a856f49-9314-498a-a3b1-e890ed0a9722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a21585-41fd-46e6-90f0-0596407fa98d","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Nincs_olyan_megye_ahol_ne_szakadna_le_az_eg_az_elkovetkezo_orakban","timestamp":"2018. június. 13. 19:48","title":"Nincs olyan megye, ahol ne szakadna le az ég az elkövetkező órákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négyszázötven üvegpanelt állítanak fel a torony északi és déli oldala mentén, ütközőbakok is lesznek, hogy megvédjék a támadásoktól.","shortLead":"Négyszázötven üvegpanelt állítanak fel a torony északi és déli oldala mentén, ütközőbakok is lesznek, hogy megvédjék...","id":"20180614_harom_meter_magas_golyoallo_uvegfallal_veszik_korbe_az_eiffel_tornyot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00eff4f-27d1-410f-9515-107d905223b3","keywords":null,"link":"/elet/20180614_harom_meter_magas_golyoallo_uvegfallal_veszik_korbe_az_eiffel_tornyot","timestamp":"2018. június. 14. 21:17","title":"Három méter magas, golyóálló üvegfallal veszik körbe az Eiffel-tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy hónapja, hogy aktivizálta magát a Kilauea, de továbbra sem tűnik olyannak a helyzet, hogy a vulkánkitörés rövid időn belül abbamaradna. Amerikai geológusok közben folyamatosan méréseket végeznek, néhány döbbenetes eredményt pedig meg is osztottak.","shortLead":"Több mint egy hónapja, hogy aktivizálta magát a Kilauea, de továbbra sem tűnik olyannak a helyzet, hogy a vulkánkitörés...","id":"20180613_vulkan_kitores_kilaeua_lava_hawaii","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ad1f5f-e63a-4ade-9668-049c46c7e1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_vulkan_kitores_kilaeua_lava_hawaii","timestamp":"2018. június. 13. 19:03","title":"113 500 000 köbméter lávát lövellt ki öt hét alatt a Hawaii szigetén tomboló vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tamperében, Athénban és Tallinnban játssza idegenbeli mérkőzéseit a magyar labdarúgó-válogatott az első alkalommal kiírt, szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligája C osztályában.","shortLead":"Tamperében, Athénban és Tallinnban játssza idegenbeli mérkőzéseit a magyar labdarúgó-válogatott az első alkalommal...","id":"20180613_osszeallt_a_magyar_focivalogatott_oszi_programja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1d6a81-1c15-4f1e-ad2b-38a81392f12f","keywords":null,"link":"/sport/20180613_osszeallt_a_magyar_focivalogatott_oszi_programja","timestamp":"2018. június. 13. 14:22","title":"Összeállt a magyar fociválogatott őszi programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Előd korábban tömegekről beszélt, akik elhagyták a Jobbikot, miután Toroczkai Lászlót kizárták. Ezt a párt szóvivője, Mirkóczki Ádám cáfolta.","shortLead":"Novák Előd korábban tömegekről beszélt, akik elhagyták a Jobbikot, miután Toroczkai Lászlót kizárták. Ezt a párt...","id":"20180614_Szazan_leptek_ki_eddig_a_Jobbikbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e850c0ce-cef2-451f-9d0d-17b715468dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Szazan_leptek_ki_eddig_a_Jobbikbol","timestamp":"2018. június. 14. 05:31","title":"Százan léptek ki eddig a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák határ közelében engedték szabadon az országjáró medvét. ","shortLead":"A szlovák határ közelében engedték szabadon az országjáró medvét. ","id":"20180614_Szabadon_engedtek_a_Sandorfalvan_befogott_medvet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fb1e05-bb63-4047-a865-c4e759063e1d","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Szabadon_engedtek_a_Sandorfalvan_befogott_medvet","timestamp":"2018. június. 14. 11:00","title":"Szabadon engedték a Sándorfalván befogott medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]