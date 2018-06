Sorra vágták ki az elmúlt hetekben a fákat a Kiscelli erdőben, ez pedig a Margitszigeten vagy a Városligetben nemrég történtek után fölöttébb baljós jelnek számít, ilyenkor rendszerint beruházások és milliárdok kerülnek szóba, illetve széttárt karok: nincs mit tenni, ez elkerülhetetlen volt. És valóban, ezúttal egy csatornaépítés a fő ok.

© hvg.hu

Mint az óbudai önkormányzatnál kérdésünkre elmondták, a Vasas Sport Club kapott tulajdonosi hozzájárulást a csatornaépítéshez, amire egy új épület felhúzásához van szükség. Ám – hangzik nyomban a hivatalos magyarázat – a Vasas kötelezettséget vállalt arra, hogy egy éven belül 195 fát ültet a kerületben a kivágottak pótlására.

Hogy hova, azt egyelőre nem tudni, a viszont majdnem biztos, hogy nem az erdőben, mert oda a csatorna miatt már képtelenség lenne ültetni, állítja az önkormányzat. De majd kijelölik a 195 csemete helyét – ígérték biztatóan, a felvetésre azonban, hogy azért az erdő elég nagy, akár mi is tudunk javasolni pár helyet a telepítésre, mindössze egy udvarias „köszönjük, majd meglátjuk” jellegű válasz érkezett.

© hvg.hu

Az itt lakók azonban távolról sem nevezhetők elégedetteknek a fejleményekkel. Szerintük a sportpálya körzetének lakóterülete már így is túlterhelt, a környéken ugyanis nemcsak a Vasas telepe működik, hanem itt van a Nemzeti Edzésközpont és a British International School is, utóbbi ráadásul nemrég újabb épületekkel bővült, míg az edzésközpontot a felújították és növelték a területét. És akkor most jön még az újabb Vasas-csarnok is. „A jó levegőjű erdőben sétálni, futni szoktak, ide hozzák ki a gyerekeket játszani, ide járnak a kutyások, most ezt nyírják ki fokozatosan” – fakadt ki ottjártunkkor egy kismama.

© hvg.hu

És ez csak az egyik része a problémának. A környéket ugyanis – mint arról a hvg.hu korábban, egy tenisztorna idején írt – átokként sújtja a klub körül már most is jellemző parkolóhiány. Nagyobb rendezvény esetén a nézők, vendégek vagy az itt élők parkolóhelyeit foglalják el, vagy a forgalmas utakon állítják le autóikat, ezzel akadályozva a kétirányú közlekedést. Mint a kétgyerekes Judit panaszolja, rendszeres, hogy a versenyre érkezők autói gyakorlatilag lezárják a Mátyáshegyi út két sávjának egyikét, így a környék megbénul. Nem beszélve arról, hogy a járdákon is képtelenség babakocsival közlekedni, mert oda is autók állnak. És a közterületfenntartó? – vetjük fel, de a válasz csak egy legyintés: tehetetlenek.

Markovits László, a Vasas Sport Club elnökének azonban minden felvetésre, panaszra van válasza. Mint a hvg.hu-nak elmondta, a bővítést a megnövekedett gyereklétszám, a nagyobb sportolási igény indokolja. No meg persze céljuk a Vasas szakosztályainak magasabb szintű kiszolgálása is. Ez pedig – magyarázza – lehetőséget ad a Folyondár Sportcentrum környezetének rendbetételére is. „A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy teljesen felújítjuk és kibővítjük a bekötő utat. A létesítményen belüli utakat és parkolóhelyek számát megnöveljük, illetve egy támfalat is kiépítünk, amely elhatárolja a csarnokot a szomszéd lakóépülettől, megszüntetve ezzel hosszú távon is a balesetveszélyes helyzeteket. A beruházás engedélye tartalmazza a szükséges számú új parkolóhely kialakítását, így természetesen ez is része a kivitelezésnek” – ecseteli a fejlesztések hasznosságát.

© hvg.hu

Kiderül: az új csarnok első ütemben egy kétszintes, 2000 négyzetméteres, 200 fős lelátóval rendelkező multifunkcionális csarnok lesz, hozzá kapcsolódó öltözőkkel, előcsarnokkal és kiszolgáló funkciókkal. A második ütemben a meglévő, 3300 négyzetméteres röplabdacsarnokok újítják fel és bővítik, majd jön a parkolók átépítése. Végül a harmadik ütemben a meglévő fejépületet bővítik több mint ötszáz négyzetméterre. Ez az egész jó két év felfordulást jelent az itt élőknek.

Markovits érvelésének visszatérő eleme, hogy lépniük kellett, mert szerinte az elmúlt időszakban érezhetően nőtt a sportolni jelentkezők száma, ezért csúcsidőszakban, hétköznap délutánonként a csarnok gyakorlatilag teljes kapacitás mellett működik. Szavaiból az derül ki, hogy bővítés kedvezményezettjei elsősorban a Vasasban sportoló gyerekek lesznek, ráadásul a Folyondár Sportközpontban a szabadidősport is helyet kap.

A jelenlegi alsó parkolót kibővítik, a korábbi elhasznált raktárépületeket lebontják, így nő a terület. Emellett az épülő új csarnok mellett is új közlekedőket és parkolókat alakítanak ki. Fontos fejlemény, hogy a sportközpontnak a jövőben két bejárata lesz, a jelenlegi fenti, amely főleg a szabadidősportot szolgálja majd, míg az új lenti bejárat elsősorban a Vasasban helyet kapó sportágak számára válik elérhetővé. Ezáltal is jelentősen tehermentesíteni lehet a koncentrált forgalmat.

Azt elismerte, hogy a sportcentrum környékén a nagyobb rendezvények idején sokszor valóban kaotikus állapotok uralkodnak, főleg most, az építkezés alatt. Ezt azonban a beruházás orvosolni fogja – ígéri –, hiszen a második ütem befejezéseként kibővítik például a Folyondár bekötő utat is, és ezzel szabványszélességű, kétirányú kétsávos utat alakítanak ki, előre kijelölt parkolóhelyekkel, biztosítják a gyalogos közlekedést, megújul a közvilágítást. Szerinte ezután már csak a távolság miatt sem fogják a lakóépületek előtti parkolókat igénybe venni a sportközpontba érkezők, de a nagyobb rendezvények idejére még szervezőket is ígér, akik segítenek fenntartani a rendet, illetve elkerülni a parkolási káoszt.

© hvg.hu

Az elnök elismeri, hogy a parkolóhelyek évtizedek óta részben átnyúlnak a szomszédos önkormányzati ingatlanra is, de szerinte tisztázták Óbudával, és jogilag minden rendben van. Amúgy is – magyarázza – „ez a rész nem a Kiscelli erdőhöz tartozik, hanem az erdő és a Vasas közé ékelődött régi útról van szó, amelynek növényzete az elhanyagoltság során keletkezett”. Ami persze jogilag valóban lehetséges, bár a környéken élők ezt a vadon benőtt részt is az erdő részének tekintik.

A klub és a önkormányzat érvelésének kulcsmondata így továbbra is a „jogilag minden rendben” fordulat: Markovits is azt hangoztatta: „természetesen minden kivitelezési tevékenység – beleértve a fakivágásokat is – a szükséges engedélyek birtokában történik, és a törvényi előírásoknak megfelelően telepítik majd a fákat is, egyfelől a létesítményre, másrészt a kerület egyéb részein”. Arra pedig, hogy a környéken élőket zavarja a zaj, a por, a fát kivágása, a klubelnöknek egy mondása van: „mint minden megújulás, ez az építkezés is jár kellemetlenségekkel”.