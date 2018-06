Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gianni Buquicchio, a bizottság elnöke azt kérte a vele Strasbourgban tárgyaló Szijjártó Pétertől, hogy várják meg a testület ezzel kapcsolatos véleményét vagy legalább vegyék figyelembe ajánlásaikat. ","shortLead":"Gianni Buquicchio, a bizottság elnöke azt kérte a vele Strasbourgban tárgyaló Szijjártó Pétertől, hogy várják meg...","id":"20180618_A_Velencei_Bizottsag_keri_ne_szavazzak_meg_Stop_Sorost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1aa7a6-cfa0-49f2-ad3f-34a3f8aa028b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_Velencei_Bizottsag_keri_ne_szavazzak_meg_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 18. 18:41","title":"A Velencei Bizottság kéri, ne szavazzanak szerdán a Stop Sorosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Parádés interjút publikált a Magyar Hírlap a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárával. Németh a GDP 3 százalékát költené a hadseregre.","shortLead":"Parádés interjút publikált a Magyar Hírlap a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárával. Németh a GDP 3...","id":"20180618_nemeth_szilard_honvedseg_magyar_hirlap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc02987-8fd9-49dd-b8fd-87aee8cf76a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_nemeth_szilard_honvedseg_magyar_hirlap","timestamp":"2018. június. 18. 10:55","title":"Németh Szilárd: A cél, hogy a miénk legyen a térség legerősebb hadereje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első negyedóra után lehetett volna akár 3-0 is, de csak egyet rúgtak. Aztán kaptak egyet ,és csak a 91. percben sikerült ismét gólt lőniük.","shortLead":"Az első negyedóra után lehetett volna akár 3-0 is, de csak egyet rúgtak. Aztán kaptak egyet ,és csak a 91. percben...","id":"20180618_Piszok_nehezen_gyozte_le_Anglia_Tuneziat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc4e878-ca93-4aa0-9e9c-8a80e86f84b2","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Piszok_nehezen_gyozte_le_Anglia_Tuneziat","timestamp":"2018. június. 18. 21:58","title":"Piszok nehezen győzte le Anglia Tunéziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b93f12-dfd6-4988-a026-d3946919cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy Orbán helyettese, a KDNP elnöke Kanadában is járt kétszer vadászaton, Bayer Zsolt az Echo TV-n kifaggatta arról, mi a helyzet most ezekkel a vadászatokkal.","shortLead":"Miután kiderült, hogy Orbán helyettese, a KDNP elnöke Kanadában is járt kétszer vadászaton, Bayer Zsolt az Echo TV-n...","id":"20180618_Semjen_Senkinek_semmi_koze_a_vadaszataimhoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b93f12-dfd6-4988-a026-d3946919cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efaed3-9dd7-485b-afa2-210cc11afba4","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Semjen_Senkinek_semmi_koze_a_vadaszataimhoz","timestamp":"2018. június. 18. 09:31","title":"Semjén: Senkinek semmi köze a vadászataimhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","shortLead":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","id":"201824_fesztivalrol_fesztivalra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96c8e14-df13-491d-be5f-5631ad7ecc7b","keywords":null,"link":"/kultura/201824_fesztivalrol_fesztivalra","timestamp":"2018. június. 17. 16:00","title":"Fesztiválról fesztiválra: mutatjuk, mit tehet idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a3649a-d350-452f-b7f1-cf46fdde757a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit azért engedték ki, hogy meglátogassa apját, de amikor találkozott élettársával, végzett vele. ","shortLead":"A férfit azért engedték ki, hogy meglátogassa apját, de amikor találkozott élettársával, végzett vele. ","id":"20180618_A_bortonbol_volt_eltavon_az_a_ferfi_aki_megolte_19_eves_elettarsat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a3649a-d350-452f-b7f1-cf46fdde757a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab954af4-cdd8-41af-a203-5315e883cd63","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_bortonbol_volt_eltavon_az_a_ferfi_aki_megolte_19_eves_elettarsat","timestamp":"2018. június. 18. 05:55","title":"A börtönből volt eltávon az a férfi, aki megölte 19 éves élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Már nem csak tesztüzemben érhető el a július elsejétől kötelező rendszer. ","shortLead":"Már nem csak tesztüzemben érhető el a július elsejétől kötelező rendszer. ","id":"20180618_Online_szamlazas_elindult_a_regisztracio_a_NAV_oldalan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b1bdc-698a-4797-bf9d-c14e3e6cfaaa","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180618_Online_szamlazas_elindult_a_regisztracio_a_NAV_oldalan","timestamp":"2018. június. 18. 15:35","title":"Online számlázás: elindult a regisztráció a NAV oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sokakat felháborított Matteo Salvini javaslata. A Liga politikusa úgy fogalmazott, hogy az Olaszországban illegálisan élő külföldieket kitoloncolják, de az olaszországi romákat \"sajnos\" ott kell tartaniuk.","shortLead":"Sokakat felháborított Matteo Salvini javaslata. A Liga politikusa úgy fogalmazott, hogy az Olaszországban illegálisan...","id":"20180618_a_romak_osszeszamlalasat_javasolta_az_olasz_belugyminiszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42777001-6ca6-4653-a8cf-8d01bb0ef608","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_a_romak_osszeszamlalasat_javasolta_az_olasz_belugyminiszter","timestamp":"2018. június. 18. 19:35","title":"A romák összeszámlálását javasolta az olasz belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]