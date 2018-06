Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0229aa6-3075-4d4e-b109-33ef037a93cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutánra helyreállt a szolgáltatás. ","shortLead":"Délutánra helyreállt a szolgáltatás. ","id":"20180620_Egesz_Cegleden_nincs_ivoviz_eltort_egy_vezetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0229aa6-3075-4d4e-b109-33ef037a93cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a196cf7-f0f4-453e-9269-f6854bc14523","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Egesz_Cegleden_nincs_ivoviz_eltort_egy_vezetek","timestamp":"2018. június. 20. 11:55","title":"Egész Cegléden nem volt ivóvíz, eltört egy vezeték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7f2c40-0f06-4cd1-95c8-8a6ee940100a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Harley-Davidson lényegében szinonimája az amerikai motoroknak. Pedig csodás kerékpárokat is gyártottak. ","shortLead":"A Harley-Davidson lényegében szinonimája az amerikai motoroknak. Pedig csodás kerékpárokat is gyártottak. ","id":"20180620_harley_davidson_bicikli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7f2c40-0f06-4cd1-95c8-8a6ee940100a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85747d90-accf-487b-a049-fdaeaa202196","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_harley_davidson_bicikli","timestamp":"2018. június. 20. 18:54","title":"Van egy stílusa egy ilyen 100 éves Harley-Davidson biciklinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa legolcsóbbjai közé került a magyar alkohol, de a ruhákat sem sok helyen lehet az itteninél kevesebb pénzért megvenni.","shortLead":"Európa legolcsóbbjai közé került a magyar alkohol, de a ruhákat sem sok helyen lehet az itteninél kevesebb pénzért...","id":"20180621_Europa_negyedik_legolcsobb_helye_Magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43aad9c-3b6b-4d84-acfd-6793705f30d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Europa_negyedik_legolcsobb_helye_Magyarorszag","timestamp":"2018. június. 21. 06:45","title":"Európa negyedik legolcsóbb helye Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

\r

","shortLead":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

\r

","id":"20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38194c-792a-4bae-b3df-f574ba04a5a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","timestamp":"2018. június. 20. 11:15","title":"Vérig sértette a belgákat John Cleese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28703f7-21bb-4e09-9dc7-b9226ccbe8d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képzőművész és galériatulajdonos Sam Havadtoy (avagy Havadtőy Sámuel) munkáit három különböző tárlaton is láthatja a magyar közönség júliusban. A Yoko Onoval való kapcsolatát feldolgozó műveit is megnézhetjük majd.","shortLead":"A képzőművész és galériatulajdonos Sam Havadtoy (avagy Havadtőy Sámuel) munkáit három különböző tárlaton is láthatja...","id":"20180620_Harom_kiallitasa_is_lesz_Yoko_Ono_egykori_szerelmenek_a_magyar_szarmazasu_Sam_Havadtoynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28703f7-21bb-4e09-9dc7-b9226ccbe8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6437c7cb-595b-4b0a-8e38-f2b17271eaee","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Harom_kiallitasa_is_lesz_Yoko_Ono_egykori_szerelmenek_a_magyar_szarmazasu_Sam_Havadtoynak","timestamp":"2018. június. 20. 11:10","title":"Három kiállítása is lesz Yoko Ono egykori szerelmének, a magyar származású Sam Havadtoynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","shortLead":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","id":"20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01f1900-753f-41ef-b271-6ee316690b40","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","timestamp":"2018. június. 20. 15:46","title":"Itt a kormány újabb terve a Lidl és a Spar megregulázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem társadalomtudósai közleményben tudatták: remélik, hogy az MTA-nál dolgozó kollégáik továbbra is szabadon végezhetik munkájukat. Egyben támogatják azokat a tudósokat, akiket a Figyelő \"pellengérre állított\", amiért kényes témákat kutatnak.","shortLead":"Az egyetem társadalomtudósai közleményben tudatták: remélik, hogy az MTA-nál dolgozó kollégáik továbbra is szabadon...","id":"20180621_Az_ELTE_is_kiall_Schmidt_Maria_lapjanak_ujabb_listazasa_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1fe675-a643-412c-9aac-8dd26939408b","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Az_ELTE_is_kiall_Schmidt_Maria_lapjanak_ujabb_listazasa_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 10:20","title":"Az ELTE is kiállt: támogatják a Figyelőben vegzált tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken találunk egy-egy különleges ismertetőjegyet.","shortLead":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken...","id":"20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50a6792-cf61-43f0-9dab-059c608ff4d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","timestamp":"2018. június. 21. 08:50","title":"Felismeri a városokat ezekről a régi fotókról? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]