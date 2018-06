Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24e0b9ee-49c5-422d-bbbf-fb0ade544086","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő év novemberében rendezik a XVI. World Robot Olympiad (WRO) robotépítési és -programozási verseny világdöntőjét, amelynek Győr ad majd otthon – közölte az Edutus Főiskola.","shortLead":"Jövő év novemberében rendezik a XVI. World Robot Olympiad (WRO) robotépítési és -programozási verseny világdöntőjét...","id":"20180619_16_world_robot_olympiad_2019_wro_vilagdonto_gyor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24e0b9ee-49c5-422d-bbbf-fb0ade544086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ac9655-4389-4487-a687-33bb8a787cd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_16_world_robot_olympiad_2019_wro_vilagdonto_gyor","timestamp":"2018. június. 19. 21:03","title":"Jövőre Győrben rendezik meg a robotok olimpiájának világdöntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Benetton korábban is alkalmazott már hasonló taktikát, hogy valamilyen provokatív kampányt alkalmazva hívja fel a figyelmet valamire – és persze önmagára. ","shortLead":"A Benetton korábban is alkalmazott már hasonló taktikát, hogy valamilyen provokatív kampányt alkalmazva hívja fel...","id":"20180621_Tengerbol_kimentett_menekultekkel_kezdett_kampanyolni_egy_vilaghiru_divatceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6885f3b-d1ca-4057-9d9d-f70e3369dcae","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Tengerbol_kimentett_menekultekkel_kezdett_kampanyolni_egy_vilaghiru_divatceg","timestamp":"2018. június. 21. 10:37","title":"Tengerből kimentett menekültekkel kezdett kampányolni egy világhírű divatcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c306d3-31dd-4735-b28a-85b59b9f1450","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István üzlettársa is távozhat – értesült a HVG.","shortLead":"Tiborcz István üzlettársa is távozhat – értesült a HVG.","id":"20180620_Megszuntetheti_a_kormany_a_nemzeti_vagyonkezelot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c306d3-31dd-4735-b28a-85b59b9f1450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86315317-3b3c-4906-b177-a992a9772690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Megszuntetheti_a_kormany_a_nemzeti_vagyonkezelot","timestamp":"2018. június. 20. 14:44","title":"Megszüntetheti a kormány a nemzeti vagyonkezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d57b2-03ab-4141-8bfe-82d49380cfa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi 16 utast szállított a 9 személyes kisbuszban az M35-ös autópályán, de nem csak ezt lehet neki felróni.","shortLead":"A férfi 16 utast szállított a 9 személyes kisbuszban az M35-ös autópályán, de nem csak ezt lehet neki felróni.","id":"20180619_nem_aprozta_el_a_szabalyok_megserteset_ez_a_bolgar_sofor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d57b2-03ab-4141-8bfe-82d49380cfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3369e57a-7c0e-492e-94b1-88743bf39b56","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_nem_aprozta_el_a_szabalyok_megserteset_ez_a_bolgar_sofor","timestamp":"2018. június. 19. 13:17","title":"Nem aprózta el a szabályok megsértését ez a bolgár sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar letelepedési üzlet egyik résztvevője, Milan Cimbolinec tárgyalásokat folytatott 2015-ben a Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi irodával","shortLead":"A magyar letelepedési üzlet egyik résztvevője, Milan Cimbolinec tárgyalásokat folytatott 2015-ben a Mossack Fonseca...","id":"20180620_A_magyar_letelepedesi_kotvenyek_is_elokerulnek_az_uj_Panamairatokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032ea487-bcda-4916-a343-a811cb16b8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b9635f-60bc-4bc5-9bd6-ed1916af598b","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_A_magyar_letelepedesi_kotvenyek_is_elokerulnek_az_uj_Panamairatokban","timestamp":"2018. június. 20. 19:09","title":"A magyar letelepedési kötvények is előkerülnek az új Panama-iratokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8075f883-e870-4c68-888d-99cf5fd1a5b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mohamed bin Szalman trónörökös fesztelenül beszélgetett a díszpáholyban Putyin elnökkel, miközben az oroszok szétzúzták Szaúd-Arábia válogatottjának reményeit a futball-világbajnokságon. Nemcsak diplomáciai udvariasságból mosolygott a sivatagi királyság tényleges vezetője, hanem azért, mert sikerült létrehoznia az amerikai-orosz-szaúdi szövetséget, amely meghatározhatja a jövőt – és nemcsak az olajpiacon.","shortLead":"Mohamed bin Szalman trónörökös fesztelenül beszélgetett a díszpáholyban Putyin elnökkel, miközben az oroszok szétzúzták...","id":"20180621_Kiderult_miert_mosolygott_a_vereseg_ellenere_a_szaudi_tronorokos_Putyin_mellett_a_foci_veben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8075f883-e870-4c68-888d-99cf5fd1a5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe14959-98d1-4dfa-b796-3449041ffb3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Kiderult_miert_mosolygott_a_vereseg_ellenere_a_szaudi_tronorokos_Putyin_mellett_a_foci_veben","timestamp":"2018. június. 21. 11:34","title":"Kiderült, miért mosolygott a vereség ellenére a szaúdi trónörökös Putyin mellett a focivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90d356e-6377-436d-a93e-313c9534c076","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felejthető meccsen gyűrte le Uruguay Szaúd-Arábiát. Hajtás volt, iram is, de játék kevésbé. A küzdő jelleg dominált, de ez kevés lesz a sokra hivatott dél-amerikai csapattól. Ezzel továbbjutott Oroszország és Uruguay is, Egyiptom és Szaúd-Arábia csomagolhat.","shortLead":"Felejthető meccsen gyűrte le Uruguay Szaúd-Arábiát. Hajtás volt, iram is, de játék kevésbé. A küzdő jelleg dominált, de...","id":"20180620_Uruguay__SzaudArabia_10","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90d356e-6377-436d-a93e-313c9534c076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46ff576-f8c6-448c-98aa-aabbaad93fce","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Uruguay__SzaudArabia_10","timestamp":"2018. június. 20. 18:54","title":"Uruguay – Szaúd-Arábia: 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923c6297-bc30-4f10-8fbd-19cd17aae0d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az építkezés közben talált bomba elszállításának idejére több házat, irodát kiürítenek a Dózsa György útnál és több utcát lezárnak csütörtök reggel.","shortLead":"Az építkezés közben talált bomba elszállításának idejére több házat, irodát kiürítenek a Dózsa György útnál és több...","id":"20180620_bombat_talaltak_az_otvenhatosok_teren_hazakat_uritenek_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=923c6297-bc30-4f10-8fbd-19cd17aae0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd754ef-a9c0-477d-9875-fd4d196f801a","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_bombat_talaltak_az_otvenhatosok_teren_hazakat_uritenek_ki","timestamp":"2018. június. 20. 19:02","title":"Bombát találtak az Ötvenhatosok terén, házakat ürítenek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]