[{"available":true,"c_guid":"2f90295e-a430-4f82-bda9-61331d91cd5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy mikrobusszal ütközött össze. ","shortLead":"Egy mikrobusszal ütközött össze. ","id":"20180619_Motoros_halalos_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f90295e-a430-4f82-bda9-61331d91cd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db736bb-469e-44af-b748-982a21cec0a8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180619_Motoros_halalos_baleset","timestamp":"2018. június. 19. 18:47","title":"Meghalt egy motoros az 53-as főúton, teljes útlezárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31520f4d-6921-46a0-97c8-81f7a1ac934e","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az értékesítés, legyen szó bármilyen területről, a cégek, vállalatok egyik legfontosabb fegyvere, elvégre ezen áll vagy bukik, hogy egy termékből, szolgáltatásból siker lesz-e, vagy a feledés homályába vész. Lássuk, kik művelték a világon a legjobban ezt a műfajt, és mit érdemes ellesni tőlük. ","shortLead":"Az értékesítés, legyen szó bármilyen területről, a cégek, vállalatok egyik legfontosabb fegyvere, elvégre ezen áll vagy...","id":"jobline_20180619_A_vilag_legjobb_ertekesitoi_es_amiert_hiresek_lettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31520f4d-6921-46a0-97c8-81f7a1ac934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec756c5-1021-4665-bea9-3f45ee5c5974","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_20180619_A_vilag_legjobb_ertekesitoi_es_amiert_hiresek_lettek","timestamp":"2018. június. 20. 07:25","title":"A világ legjobb értékesítői… és amiért híresek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"eda55791-d234-4fb7-b3fa-f6b2699724fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mert még mindig vannak emberek, akik jó ötletnek találják a veszélyes állatokkal való fotózkodást.","shortLead":"Mert még mindig vannak emberek, akik jó ötletnek találják a veszélyes állatokkal való fotózkodást.","id":"20180620_Megunta_a_piton_a_szelfizest_fojtogatni_kezdte_a_termeszetvedelmi_ort","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda55791-d234-4fb7-b3fa-f6b2699724fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1374284-829d-4bcd-aacf-5704e562a7dc","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Megunta_a_piton_a_szelfizest_fojtogatni_kezdte_a_termeszetvedelmi_ort","timestamp":"2018. június. 20. 07:20","title":"Megunta a piton a szelfizést, fojtogatni kezdte a természetvédelmi őrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c306d3-31dd-4735-b28a-85b59b9f1450","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István üzlettársa is távozhat – értesült a HVG.","shortLead":"Tiborcz István üzlettársa is távozhat – értesült a HVG.","id":"20180620_Megszuntetheti_a_kormany_a_nemzeti_vagyonkezelot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c306d3-31dd-4735-b28a-85b59b9f1450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86315317-3b3c-4906-b177-a992a9772690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Megszuntetheti_a_kormany_a_nemzeti_vagyonkezelot","timestamp":"2018. június. 20. 14:44","title":"Megszüntetheti a kormány a nemzeti vagyonkezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eef3220-150d-4a64-bf62-c5b7d0d52ec9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit fura mellékíze van az ilyen gesztusoknak.","shortLead":"Kicsit fura mellékíze van az ilyen gesztusoknak.","id":"20180619_Ez_mennyire_etikus_Leegett_egy_Tesla_a_konkurens_General_Motors_felajanlotta_a_sajat_elektromos_autojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eef3220-150d-4a64-bf62-c5b7d0d52ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab5a20b-2fe8-4fda-91e3-f7e56bcc0368","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_Ez_mennyire_etikus_Leegett_egy_Tesla_a_konkurens_General_Motors_felajanlotta_a_sajat_elektromos_autojat","timestamp":"2018. június. 19. 18:36","title":"Ez mennyire etikus? Leégett egy Tesla, a konkurens General Motors felajánlotta a saját elektromos autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e0db8-e43a-4d21-b71d-d9c188992f5c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tarol a két határmenti diszkont, a határ melletti üzletek parkolójában mégsem örülnek a megnőtt érdeklődésnek, mert szerintük a sajtó figyelme árhat az üzletnek. Ha bedől, nem miattunk. Egy ügyészségi eljárás folyik már másfél éve, amelyben az üzleteket is működtető vállalkozók is érintettek, a bíróság majd dönt az ügyükben.","shortLead":"Tarol a két határmenti diszkont, a határ melletti üzletek parkolójában mégsem örülnek a megnőtt érdeklődésnek, mert...","id":"20180619_Tenyleg_mindenki_boldog_a_hatarbiznisztol_Tompan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411e0db8-e43a-4d21-b71d-d9c188992f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9622811-716b-4341-ac80-c9f94afe8c78","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_Tenyleg_mindenki_boldog_a_hatarbiznisztol_Tompan","timestamp":"2018. június. 19. 20:00","title":"Tompán a kisnyugdíjas és a milliárdos is ugyanazon az üzleten kaszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc9ca79-3c11-4e52-82de-772c0adf3c09","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy 48 éves férfi azt állította, hogy \"személyes tárgyak\" vannak nála. Miután kiderült, hogy madárpókokról van szó, már azt mondta, hogy tenyészti az ízéltlábúakat. Felelősségre vonni azonban mégsem ezért fogják.","shortLead":"Egy 48 éves férfi azt állította, hogy \"személyes tárgyak\" vannak nála. Miután kiderült, hogy madárpókokról van szó, már...","id":"20180619_adocsalas_miatt_vonjak_felelossegre_a_dusseldorfi_repteren_talalt_madarpokok_gazdajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc9ca79-3c11-4e52-82de-772c0adf3c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5702e86d-5fb1-4ad6-b08d-c8c2064a5ecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_adocsalas_miatt_vonjak_felelossegre_a_dusseldorfi_repteren_talalt_madarpokok_gazdajat","timestamp":"2018. június. 19. 15:30","title":"Adócsalás miatt vonják felelősségre a düsseldorfi reptéren talált madárpókok gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed621d50-c3be-48dc-a95d-f403c3a8e172","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Fenntartások nélkül belekeverjük az otthon készült ételekbe, például süteményekbe, lekvárokba, befőttekbe azokat az adalékanyagokat, melyeket a gyári termékekben kárhoztatunk – állítja a Coca-Cola által megrendelt kutatás, amiben azt is megmagyarázzák, miért áll el fél évig a száz százalékos narancslé.","shortLead":"Fenntartások nélkül belekeverjük az otthon készült ételekbe, például süteményekbe, lekvárokba, befőttekbe azokat...","id":"20180621_Elarulta_a_CocaCola_mivel_itatja_a_magyarokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed621d50-c3be-48dc-a95d-f403c3a8e172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f765a7-cbad-460d-881a-040f99920010","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Elarulta_a_CocaCola_mivel_itatja_a_magyarokat","timestamp":"2018. június. 21. 10:25","title":"Elárulta a Coca-Cola, mivel itatja a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]