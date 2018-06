Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea66e34d-b679-489d-b013-48a925c17d59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai tulajdonban lévő svéd márka ígéretéhez híven az Egyesült Államokban leplezte le legfrissebb modelljét.","shortLead":"A kínai tulajdonban lévő svéd márka ígéretéhez híven az Egyesült Államokban leplezte le legfrissebb modelljét.","id":"20180621_volvo_s60_szedan_v60_kombi_plugin_hibrid_zold_rendszam_sved_kinai_usa_autogyartas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea66e34d-b679-489d-b013-48a925c17d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0fa3ae-b50c-4694-ad2b-322ee4dcfec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_volvo_s60_szedan_v60_kombi_plugin_hibrid_zold_rendszam_sved_kinai_usa_autogyartas","timestamp":"2018. június. 21. 09:21","title":"Hivatalos: íme a szemrevalóra sikeredett, dízel nélkül támadó új Volvo S60","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ezredforduló óta szaporodnak a farkasok, kutyákkal is keverednek.","shortLead":"Az ezredforduló óta szaporodnak a farkasok, kutyákkal is keverednek.","id":"20180621_Rossz_hir_a_Piroskaknak_egyre_tobb_a_hibrid_farkas_Nemetorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572433a9-b937-4818-b5d6-725fbafb4a97","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Rossz_hir_a_Piroskaknak_egyre_tobb_a_hibrid_farkas_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 21. 11:13","title":"Rossz hír a Piroskáknak: egyre több a hibrid farkas Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd855eb1-63ef-4a85-9332-110854bf60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori Radiocafé frekvenciáján szólalhat meg az új adó, amelyről egyelőre keveset tudni. A pályázati kiírás alapján speciális karakterisztikájú, általános tematikájú műsorokat kell majd készítenie a győztesnek, napi 24 órában.","shortLead":"Az egykori Radiocafé frekvenciáján szólalhat meg az új adó, amelyről egyelőre keveset tudni. A pályázati kiírás alapján...","id":"20180619_a_petofi_volt_felelos_szerkesztoje_indit_uj_radiot_nemsokara_budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd855eb1-63ef-4a85-9332-110854bf60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73892eb4-efd0-4519-8ba3-ba29dee88de4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_a_petofi_volt_felelos_szerkesztoje_indit_uj_radiot_nemsokara_budapesten","timestamp":"2018. június. 19. 19:20","title":"24.hu: A Petőfi volt felelős szerkesztője indít új rádiót nemsokára Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e124972-caf5-46ca-8231-ffd774be8520","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két egyesület kért használaton kívüli önkormányzati lakásokat, hogy azokat felújítsa és hajléktalanoknak adja ki, de a képviselő-testületen végül nem ment át a javaslat. ","shortLead":"Két egyesület kért használaton kívüli önkormányzati lakásokat, hogy azokat felújítsa és hajléktalanoknak adja ki, de...","id":"20180620_Az_MSZP_es_a_Fidesz_kozosen_gancsolta_el_a_hajlektalanokat_segito_javaslatot_Zugloban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e124972-caf5-46ca-8231-ffd774be8520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4a253a-ba9f-4b7c-b593-6e7cfc5d21ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Az_MSZP_es_a_Fidesz_kozosen_gancsolta_el_a_hajlektalanokat_segito_javaslatot_Zugloban","timestamp":"2018. június. 20. 11:02","title":"Az MSZP és a Fidesz közösen gáncsolta el a hajléktalanokat segítő javaslatot Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66664222-dfde-4706-8a20-fe307051820c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így változhat jövőre a chipsadóként ismert közteher jövőre.","shortLead":"Így változhat jövőre a chipsadóként ismert közteher jövőre.","id":"20180620_Feladta_a_kormany_a_palinkaharcot_jon_a_durva_adoemeles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66664222-dfde-4706-8a20-fe307051820c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60e7ce4-0cbb-4e23-96b4-f6a12e3dc2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Feladta_a_kormany_a_palinkaharcot_jon_a_durva_adoemeles","timestamp":"2018. június. 20. 12:08","title":"Feladta a kormány a pálinkaharcot, jön a durva adóemelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd","c_author":"","category":"vilag","description":"Igazán otromba reklámkampánnyal állt elő a Burger King Oroszországban. ","shortLead":"Igazán otromba reklámkampánnyal állt elő a Burger King Oroszországban. ","id":"20180620_A_Burger_King_szerencsetlen_reklamkampanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334d1352-1c8b-4608-9c06-f6169c57ed61","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_A_Burger_King_szerencsetlen_reklamkampanya","timestamp":"2018. június. 20. 20:59","title":"A Burger King szerencsétlen reklámkampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis a tisztújító kongresszus. Pedig most lenne szükség minden erejükre, ha maradt még a pártban ambíció, hogy a történelmi mélypontról elmozduljanak felfelé. Nem jó jel, hogy a szocialisták több politikusa is kétségbe vonja a választott pártelnök motivációját és képességét, és már esetleges 2019-es bukásáról beszél.","shortLead":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis...","id":"20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb14571f-996b-4b9c-9e52-f08f49de9bae","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","timestamp":"2018. június. 21. 06:30","title":"A Tóth Bertalan-rejtély: bábnak mondják, csak még nem dőlt el, hogy kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 11 éves Masha nem volt olyan barátságos, mint a Magyarországot bejáró Robi.","shortLead":"A 11 éves Masha nem volt olyan barátságos, mint a Magyarországot bejáró Robi.","id":"20180619_Cirkuszi_show_kozben_szabadult_el_egy_medve_majdnem_szettepte_a_gondozojat__18","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e195a98-6017-4a1f-9bff-3eac2b310dff","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Cirkuszi_show_kozben_szabadult_el_egy_medve_majdnem_szettepte_a_gondozojat__18","timestamp":"2018. június. 19. 16:48","title":"Cirkuszi show közben szabadult el egy medve, majdnem széttépte a gondozóját - 18+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]