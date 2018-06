Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közeleg a lehűlés, péntektől nagyot esik a hőmérséklet, és kifejezetten hűvösnek ígérkeznek a hajnalok hétvégén. ","shortLead":"Közeleg a lehűlés, péntektől nagyot esik a hőmérséklet, és kifejezetten hűvösnek ígérkeznek a hajnalok hétvégén. ","id":"20180621_lesz_ahol_a_30_fokos_hoseget_15_fokos_nappali_csucs_valtja_nemsokara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e81b71-f653-46d5-bcf2-ea907263f364","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_lesz_ahol_a_30_fokos_hoseget_15_fokos_nappali_csucs_valtja_nemsokara","timestamp":"2018. június. 21. 14:39","title":"Lesz, ahol a 30 fokos hőséget 15 fokos nappali csúcs váltja nemsokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0ff3a4-591e-455a-b0ba-f1e4e7345fee","c_author":"Marosán György","category":"velemeny","description":"Ha egy csoport támogatottsága eléri a 20-30 százalékos küszöbértéket, akkor ez a vélemény „meghódíthatja” az egész társadalmat.","shortLead":"Ha egy csoport támogatottsága eléri a 20-30 százalékos küszöbértéket, akkor ez a vélemény „meghódíthatja” az egész...","id":"20180614_Marosan_Gyorgy_Szabadulas_a_rablobarlangbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e0ff3a4-591e-455a-b0ba-f1e4e7345fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44d1d0a-83e4-4135-884d-184716dba48a","keywords":null,"link":"/velemeny/20180614_Marosan_Gyorgy_Szabadulas_a_rablobarlangbol","timestamp":"2018. június. 22. 13:30","title":"Marosán György: Szabadulás a rablóbarlangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5b1e37-2edf-43de-aeee-aea4ec16e98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatjuk a térképet","shortLead":"Mutatjuk a térképet","id":"20180623_Ejszakai_muzeumbuszok_a_Muzeumok_Ejszakajan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b5b1e37-2edf-43de-aeee-aea4ec16e98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26eb87d5-0c2a-4837-9d70-8873bc6ee14f","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ejszakai_muzeumbuszok_a_Muzeumok_Ejszakajan","timestamp":"2018. június. 23. 09:59","title":"Éjszakai múzeumbuszok a Múzeumok Éjszakáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104fea5-2d25-45ff-9741-ba36429024ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Engem tényleg nem érdekel\" – ez a felirat szerepelt a kabátján, amelyben megérkezett a marylandi katonai bázisra, és ahonnan aztán a texasi gyűjtőponthoz utazott. Félúton átöltözött, de így is elegen látták benne.","shortLead":"\"Engem tényleg nem érdekel\" – ez a felirat szerepelt a kabátján, amelyben megérkezett a marylandi katonai bázisra, és...","id":"20180622_Trump_felesege_botranyos_ruhaban_latogatta_meg_a_csaladjuktol_elszakitott_menekultgyerekeket__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f104fea5-2d25-45ff-9741-ba36429024ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a2102f-d89e-41ae-ba85-ccc319c3caf1","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Trump_felesege_botranyos_ruhaban_latogatta_meg_a_csaladjuktol_elszakitott_menekultgyerekeket__fotok","timestamp":"2018. június. 22. 05:15","title":"Trump felesége botrányos ruhában indult meglátogatni a családjuktól elszakított menekültgyerekeket – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged-Csanádi Egyházmegye már most megkezdte a felkészülést a 2030-as ezeréves évfordulóra. Kaptak is 20 milliárd forintot, aminek közel a fele stadionra ment. Erre jött a semjéni logika.","shortLead":"A Szeged-Csanádi Egyházmegye már most megkezdte a felkészülést a 2030-as ezeréves évfordulóra. Kaptak is 20 milliárd...","id":"20180621_Semjen_elmagyarazta_mi_a_kozos_a_focistadionban_es_az_egyhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ac9918-c9d7-4ab4-bca2-19f4d6106e52","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Semjen_elmagyarazta_mi_a_kozos_a_focistadionban_es_az_egyhazban","timestamp":"2018. június. 21. 17:07","title":"Semjén elmagyarázta, mi a közös a focistadionban és az egyházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d276bd69-324b-4901-a7e4-a857c180a761","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eltűnt személy és elszökött medve kereséséhez is használtak az elmúlt hetekben Magyarországon drónokat. De a fejlesztőműhelyekből már a jövő szivárog: a következő évek az intelligens drónok lehetőségeiről és veszélyeiről fognak szólni.","shortLead":"Eltűnt személy és elszökött medve kereséséhez is használtak az elmúlt hetekben Magyarországon drónokat. De...","id":"20180621_okosodo_dronok_eroszak_kiszurese_etikai_kerdesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d276bd69-324b-4901-a7e4-a857c180a761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ced955b-90f6-4db0-b2a7-0f6d46e58936","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_okosodo_dronok_eroszak_kiszurese_etikai_kerdesek","timestamp":"2018. június. 21. 20:33","title":"Sokat tehetnek értünk a drónok, de mi lesz, ha majd egy rendőrdrón önhatalmúlag fújja ránk a paprikasprayt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb Facebook-csoportokat üzemeltetők rengeteg időt áldoznak arra, hogy az általuk gondozott közösség rendezett körülmények között kommunikálhasson egymással. Hogy munkájukat ne ingyen végezzék, a Facebooknál úgy döntöttek, lehetőséget adnak egy kis pénzkeresésre. A lépéssel viszont nem csak ők járnának jól.","shortLead":"A nagyobb Facebook-csoportokat üzemeltetők rengeteg időt áldoznak arra, hogy az általuk gondozott közösség rendezett...","id":"20180621_fizetos_facebook_csoportok_elofizetes_ar_dij_groups","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a14504-6647-4e94-b70b-67070c4be92e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_fizetos_facebook_csoportok_elofizetes_ar_dij_groups","timestamp":"2018. június. 21. 19:03","title":"Újdonság a Facebookon: jönnek a fizetős csoportok, 1500-8500 forintba kerülnek havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1cc9ab-dace-440d-bab3-ae4603169fba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak gyanítani lehetett, de mostantól biztos, hogy a Fidesz indított rá azonos vagy hasonló nevű kamujelölteket a miskolci időközi választás győzelemre esélyes ellenzéki indulójára, hogy összezavarja a választókat. Az egyikről az volt a furcsa, hogy menekül, a hvg.hu most megtalálta a másodikat: évekre visszamenő Fidesz-aktivista múltja van, az áprilisi választáson a másik miskolci körzet kormánypárti jelöltjét segítette.","shortLead":"Eddig csak gyanítani lehetett, de mostantól biztos, hogy a Fidesz indított rá azonos vagy hasonló nevű kamujelölteket...","id":"20180621_Micsoda_veletlen_Hat_nem_fideszes_aktivista_a_miskolci_idokozi_kamujeloltje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1cc9ab-dace-440d-bab3-ae4603169fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd19683-4592-4c64-b6fc-0436e0cf5ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Micsoda_veletlen_Hat_nem_fideszes_aktivista_a_miskolci_idokozi_kamujeloltje","timestamp":"2018. június. 22. 06:00","title":"Micsoda véletlen! Hát nem fideszes aktivista a miskolci időközi kamujelöltje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]