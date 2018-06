Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c921ab9-ab9e-47ff-8acc-67fd8421e5af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elfogadták a szegedi képviselők az azóta módosított, a korábbinál szigorúbb zajrendeletet. A szeptember 15-től életbe lépő szabályozás kimondja: hétköznapokon este 10, hétvégéken pedig éjfél után le kell tekerni a hangerőt a vendéglátóhelyek teraszain és kerthelyiségeiben. ","shortLead":"Elfogadták a szegedi képviselők az azóta módosított, a korábbinál szigorúbb zajrendeletet. A szeptember 15-től életbe...","id":"20180622_Megszavaztak_a_csendtorvenyt_Szegeden_buntetni_fogjak_a_hangoskodokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c921ab9-ab9e-47ff-8acc-67fd8421e5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1bc08a-0cbe-4a88-8154-1a20a023e634","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Megszavaztak_a_csendtorvenyt_Szegeden_buntetni_fogjak_a_hangoskodokat","timestamp":"2018. június. 22. 12:27","title":"Megszavazták a csendtörvényt Szegeden, büntetni fogják a hangoskodókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f497d-ca6d-4116-bf5d-4d437c21350f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az akár kompakt családi autóként is használható sportautó Porschékat megszégyenítő menetteljesítményekkel bír. ","shortLead":"Ez az akár kompakt családi autóként is használható sportautó Porschékat megszégyenítő menetteljesítményekkel bír. ","id":"20180622_audi_rs3_abt_tuning_csaladi_auto_sportkocsi_porsche_sportkipufogo_gyorsulas_gyor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=893f497d-ca6d-4116-bf5d-4d437c21350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d10d33c-07de-4eed-a8f2-ffc1622ad376","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_audi_rs3_abt_tuning_csaladi_auto_sportkocsi_porsche_sportkipufogo_gyorsulas_gyor","timestamp":"2018. június. 22. 11:22","title":"Tovább hergelték a legerősebb győri Audit, íme az 500 lóerős RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csitul a kereskedelmi háború.","shortLead":"Nem csitul a kereskedelmi háború.","id":"20180622_Trump_vamot_vetne_ki_az_europai_autokra_nekunk_is_van_felnivalonk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebd6aa6-456b-4c9d-a7f9-addbd113f14c","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Trump_vamot_vetne_ki_az_europai_autokra_nekunk_is_van_felnivalonk","timestamp":"2018. június. 22. 17:01","title":"Trump vámot vetne ki az európai autókra, nekünk is van félnivalónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kulturális államtitkár bevallott egy hajó szállítására alkalmas utánfutót is. Az artista személyemelő motorról nem is beszélve.","shortLead":"A kulturális államtitkár bevallott egy hajó szállítására alkalmas utánfutót is. Az artista személyemelő motorról nem is...","id":"20180622_Uveghal_gyujtemenye_es_Jaguarja_is_van_Fekete_Peter_allamtitkarnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783218d2-a980-4296-a85b-840a0e5e5b02","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Uveghal_gyujtemenye_es_Jaguarja_is_van_Fekete_Peter_allamtitkarnak","timestamp":"2018. június. 22. 16:04","title":"Üveghalgyűjteménye és Jaguarja is van Fekete Péter államtitkárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs szó fairtásról, az ellenzéki sajtó valótlanokat állít – ezt mondta a kormánypárti szócsőnek Váczi János, a XII. kerület alpolgármestere.","shortLead":"Nincs szó fairtásról, az ellenzéki sajtó valótlanokat állít – ezt mondta a kormánypárti szócsőnek Váczi János, a XII...","id":"20180622_Magyar_Idok_Kamu_hogy_fairtas_zajlana_a_Normafan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac01fcb-5997-4b6c-a8d5-9836f41125f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Magyar_Idok_Kamu_hogy_fairtas_zajlana_a_Normafan","timestamp":"2018. június. 22. 09:25","title":"Magyar Idők: Kamu, hogy fairtás zajlana a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78958995-7a06-456a-81f6-3bcf67e12926","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bánt, ha békén hagyjuk.","shortLead":"Nem bánt, ha békén hagyjuk.","id":"20180622_Becseresznyezett_a_medve_aztan_komotosan_elsetalt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78958995-7a06-456a-81f6-3bcf67e12926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421f08d-9c38-4a3e-a81e-4b58df98ea10","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Becseresznyezett_a_medve_aztan_komotosan_elsetalt","timestamp":"2018. június. 22. 09:48","title":"Becseresznyézett a medve, aztán komótosan elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d276bd69-324b-4901-a7e4-a857c180a761","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eltűnt személy és elszökött medve kereséséhez is használtak az elmúlt hetekben Magyarországon drónokat. De a fejlesztőműhelyekből már a jövő szivárog: a következő évek az intelligens drónok lehetőségeiről és veszélyeiről fognak szólni.","shortLead":"Eltűnt személy és elszökött medve kereséséhez is használtak az elmúlt hetekben Magyarországon drónokat. De...","id":"20180621_okosodo_dronok_eroszak_kiszurese_etikai_kerdesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d276bd69-324b-4901-a7e4-a857c180a761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ced955b-90f6-4db0-b2a7-0f6d46e58936","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_okosodo_dronok_eroszak_kiszurese_etikai_kerdesek","timestamp":"2018. június. 21. 20:33","title":"Sokat tehetnek értünk a drónok, de mi lesz, ha majd egy rendőrdrón önhatalmúlag fújja ránk a paprikasprayt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bddb022c-0d64-40e1-afb6-0487d28312a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten lett igazán gyanús valakinek, hogy egy új jármű került be az elnöki autókaravánba. A konvoj éppen Washington DC-n haladt át, amikor felfigyeltek a látványosan nagy, fekete, kupolás járműre.","shortLead":"A héten lett igazán gyanús valakinek, hogy egy új jármű került be az elnöki autókaravánba. A konvoj éppen Washington...","id":"20180621_trump_autokaravan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bddb022c-0d64-40e1-afb6-0487d28312a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42700509-6126-489b-bcf9-d4784397212d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_trump_autokaravan","timestamp":"2018. június. 21. 15:22","title":"Új játékszere van Donald Trumpnak? Egy elég titokzatos monstrum kíséri az elnököt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]