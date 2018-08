Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombati bocsánatkérése után írországi látogatása vasárnapi záróeseményén ismét bocsánatot kért Ferenc pápa a katolikus egyház egyes tagjai által elkövetett visszaélésekért. Vatikán volt washingtoni nagykövete aközben azt követeli, hogy az egyházfő mondjon le, mert már öt évvel ezelőtt, a pápává választása óta tudott Washington volt érsekének, Theodore McCarricknek a szexuális zaklatási ügyéről.","shortLead":"Szombati bocsánatkérése után írországi látogatása vasárnapi záróeseményén ismét bocsánatot kért Ferenc pápa a katolikus...","id":"20180826_Meg_egyszer_bocsanatot_kert_a_papa_a_visszaelesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9e90e-0249-4713-bdb5-a184674606ea","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Meg_egyszer_bocsanatot_kert_a_papa_a_visszaelesek_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:38","title":"Még egyszer bocsánatot kért a pápa a pedofil visszaélések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez a régió országai között","shortLead":"A lap szerint a hiány egyes vállaltoknál a termelést is korlátozhatja, és már most „dühödt marakodást” eredményez...","id":"20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664f243f-5174-4d16-9ff3-42489dbc1e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Financial_Times_Egyre_nagyobb_gondot_okoz_a_munkaerohiany_KozepEuropaban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:57","title":"Financial Times: Egyre nagyobb gondot okoz a munkaerőhiány Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő szóra sem méltatja azokat a vádakat, amelyeket a Vatikán volt washingtoni nagykövete juttatott el a katolikus sajtóhoz.","shortLead":"A katolikus egyházfő szóra sem méltatja azokat a vádakat, amelyeket a Vatikán volt washingtoni nagykövete juttatott el...","id":"20180827_ferenc_papa_theodore_mccarrick_washingtoni_ersek_szexualis_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7158a9-e0c3-4639-add2-07f03cf9aa1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ferenc_papa_theodore_mccarrick_washingtoni_ersek_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:24","title":"Azzal vádolják a pápát, hogy pedofil érseket fedezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt fel.\r

\r

","shortLead":"Már első kiállításain is túl van a világ egyetlen festő malaca, amelynek szívmelengető történetére a 24.hu figyelt...","id":"20180826_Pigcasso_a_festo_malac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a831b1c-b552-4d32-a51b-eda0352ed6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da6854-9c1b-4757-96a8-b91fe77d21b2","keywords":null,"link":"/elet/20180826_Pigcasso_a_festo_malac","timestamp":"2018. augusztus. 26. 17:51","title":"Akar egy eredeti Pigcassót? Most lecsaphat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a069f84-a69a-4ecb-9dd0-7576f512b23e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette a Samsung Android Gót futtató okostelefonját. Első okostelefon-tulajdonosoknak ajánljuk, mivel olcsósága ellenére kielégítő teljesítménnyel, akkumulátoros üzemidővel, tárhellyel érkezik.","shortLead":"Bejelentette a Samsung Android Gót futtató okostelefonját. Első okostelefon-tulajdonosoknak ajánljuk, mivel olcsósága...","id":"20180828_samsung_galaxy_j2_core_android_go_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a069f84-a69a-4ecb-9dd0-7576f512b23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117f7216-d4c2-474c-8bee-8258cbf14082","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_samsung_galaxy_j2_core_android_go_telefon","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:03","title":"Figyelemre méltó a Samsung első Android Go rendszerű okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fddeff-4e2d-4401-8a64-07bfc7131ca9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar versenyzők egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek a vasárnap kora délutáni döntőkben a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon. Az aranyat a női kajaknégyes: Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra 500 méteren szerezte meg.","shortLead":"A magyar versenyzők egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek a vasárnap kora délutáni döntőkben a portugáliai...","id":"20180826_Arany_ezust_es_bronz_erem_vasarnapi_dontokben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94fddeff-4e2d-4401-8a64-07bfc7131ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09c4c7-fa5c-482d-b175-88103c267db8","keywords":null,"link":"/sport/20180826_Arany_ezust_es_bronz_erem_vasarnapi_dontokben","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:47","title":"Arany-, ezüst- és bronzérem vasárnapi döntőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7ff07d-1062-49c8-934b-01b343dba326","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem csak lövöldözött és tömegmészárlással fenyegetőzött, hanem csalt is.","shortLead":"A férfi nem csak lövöldözött és tömegmészárlással fenyegetőzött, hanem csalt is.","id":"20180827_Ujabb_ugyben_iteltek_el_S_Abelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc7ff07d-1062-49c8-934b-01b343dba326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b642f0d8-3d11-4d60-bd59-b237a8901781","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Ujabb_ugyben_iteltek_el_S_Abelt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:57","title":"Újabb ügyben ítélték el S. Ábelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff4a12-2998-4a0e-8ab6-383ea0f02362","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"15 ezer 18 évesnek sorsol ki ingyenes Interrail-bérleteket az Európai Bizottság, hogy vonaton beutazhassák Európát. Ugyan rég nem vagyunk már 18 évesek, de így is szereztünk két bérletet, és rájöttünk: ez után legszívesebben csak vonattal utaznánk, ha lehetne.","shortLead":"15 ezer 18 évesnek sorsol ki ingyenes Interrail-bérleteket az Európai Bizottság, hogy vonaton beutazhassák Európát...","id":"20180827_Interrail_vonat_vasut_Europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeff4a12-2998-4a0e-8ab6-383ea0f02362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6ed9a5-64fd-45c5-b641-86f3a4d2399d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Interrail_vonat_vasut_Europa","timestamp":"2018. augusztus. 27. 20:00","title":"Két hetet vonatoztunk Nyugat-Európában, és többé nem akarunk repülőre ülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]