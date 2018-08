Múlt hónapban korábban soha nem látott szintre emelkedett a hazai nyaralók iránti kereslet. Éves szinten 30 százalékkal, 2016 júliusához képest pedig közel 100 százalékkal nagyobb volt az érdeklődés - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely az országos nyaralópiacot, valamint a Balaton-parti és a Velencei-tóhoz közeli nyaralók iránti keresletet és árakat vizsgálta.

Az országos piacon belül a legtöbb eladó nyaralót kínáló balatoni piac is csúcsot ért el idén júliusban. A kereslet éves összevetésben 16 százalékkal nőtt tavaly júliushoz képest, a két évvel ezelőtti szinthez képest pedig 34 százalékkal nőtt az érdeklődők száma. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a balatoni rekordkeresletet több tényező indokolja. “Az ingatlanárak emelkedése, a folyamatosan javuló gazdasági kilátások és a rekordalacsony mértékű hitelkamatok arra ösztönzik a nyaralók vevőjelöltjeit, hogy ne várjanak tovább a vásárlással.” - fogalmazott a szakértő.

A legolcsóbb kenesei "nyaraló" © ingatlan.com

Az elemzés szerint a Balaton északi partján lévő Veszprém megyei nyaralók esetében az átlagos négyzetméterár idén augusztusban 315 ezer forint volt, ami 5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A déli parti nyaralóknál pedig a 363 ezer forintos átlagos négyzetméterár az irányadó, ez pedig 29 százalékos drágulásnak felel meg az egy évvel korábbihoz képest. Balogh László hozzátette, hogy a nyaralóknál nagyon jelentős eltérések lehetnek az árakban, azokat ugyanis rengeteg tényező befolyásolja, többek között a telek mérete és alakja; tóparttól, a főúttól, a vasútállomástól és településközponttól mért távolság; az ingatlan állapota és műszaki felszereltsége is.

Siófoki présház 5,25 millió forintért © ingatlan.com

Július végén a legolcsóbb déli parti nyaralóként hirdetett ingatlanok közé tartozott egy balatonszemesi hétvégi ház és egy siófoki présház, előbbit 4,9 millióért, utóbbit 5,25 millió forintért kínálta a tulajdonosa. Az északi parton a legolcsóbb ingatlanok között volt egy badacsonytomaji könnyűszerkezetes ház és telek 2,2 millióért, valamint egy balatonkenesei telek lakókocsival 2,5 millió forintért.

A szemesi nyaraló 4,9 millióért © ingatlan.com

A Velencei-tónál lévő nyaralóknál is csúcsra jutott a kereslet idén júliusban. Éves szinten 11 százalékkal, 2016-hoz képest pedig több mint a duplájára nőtt az érdeklődés. A Velencei-tónál lévő a nyaralók közül a gárdonyiak átlagos négyzetméterára 311 ezer forint volt augusztus végén, a velenceieké 340 ezer forintot tett ki, ami 11, illetve 24 százalékos áremelkedésnek felel meg éves szinten. A legolcsóbb Velencei-tónál lévő nyaraló egy 590 négyzetméteres kerttel rendelkező hétvégi ház volt, ezért 7,5 millió forintért kért a tulajdonos. A környékbeli ingatlanokat most nemcsak nyaralónak keresik a vevőjelöltek, hanem a fővárosban élők és dolgozók számára állandó otthont is jelenthet a kedvező közlekedési lehetőségek miatt.