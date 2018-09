Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nincs egyeztetés, a kormány nem kíváncsi a szakértői véleményekre, lassan halad a döntéshozatal. A tanárokat pedig nem becsülik meg, ráadásul meg sem fizetik. A diákok unatkoznak, szoronganak és pozitív élmények nélkül ülnek az iskolapadban. Elkészült a Nemzeti Pedagógus Kar oktatási helyzetértékelése. Érdemes megjegyezni: ők azok, akik a kormánynak köszönhetik a működésüket.","shortLead":"Nincs egyeztetés, a kormány nem kíváncsi a szakértői véleményekre, lassan halad a döntéshozatal. A tanárokat pedig nem...","id":"20180903_A_tanevkezdesre_megkongatta_a_veszharangot_a_kormany_altal_letrehozott_tanargarda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cd579f-cf9e-4e73-bfd5-d3c0b75add71","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_tanevkezdesre_megkongatta_a_veszharangot_a_kormany_altal_letrehozott_tanargarda","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:30","title":"Nincs pénz, nincs ember, teher van és krízis – a kormány által gründolt tanári szervezet is kipakolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa017d4-0255-4725-b812-00398cecfb31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új munkatársakat keres az Emirates, az adómentes fizetés mellett ingyenes szálláslehetőséggel csábítják a légiutas-kísérők következő generációját.","shortLead":"Új munkatársakat keres az Emirates, az adómentes fizetés mellett ingyenes szálláslehetőséggel csábítják...","id":"20180903_700_ezres_fizetessel_toboroz_egy_legitarsasag_Pecsett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa017d4-0255-4725-b812-00398cecfb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a294ab-19fd-401b-834b-b64a970218e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_700_ezres_fizetessel_toboroz_egy_legitarsasag_Pecsett","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:59","title":"700 ezres fizetéssel toboroz egy légitársaság Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi frissítésének a neve. Nem kellett hozzá túl nagy fantázia, és nem is okoz különösebb meglepetést. Érdekesek lesznek viszont a frissítéssel érkező újdonságok.","shortLead":"A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy – felváltva a Redstone 5 kódnevet – mi lesz a Windows 10 októberi...","id":"20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5553b37b-67de-46f9-824b-466c7d2aad16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_oktoberi_windows_10_frissites_neve_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:03","title":"Windows 10 van a számítógépén? Hamarosan kap egy egy nagyobb frissítőcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és ennek reklámozására nyilatkozott a londoni Observernek. ","shortLead":"Ezen háborog Kathleen Turner, aki maga is több mint harminc éve sztárnak számít Hollywoodban. Most könyvet ad ki, és...","id":"20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99cad7a-2691-4ebd-9388-cac53be0f9c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Hollywood_erkolcstelenul_sokat_keresnek_a_sztarok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:23","title":"Hollywood: erkölcstelenül sokat keresnek a sztárok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3088f93e-62c1-47a2-8c24-2eb0add51fdc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Furgonból kiugró fegyveresek akarták nemrég elrabolni az egyik dél-afrikai autós Jeepjét, de a sofőr nem várt módon reagált a támadásra.","shortLead":"Furgonból kiugró fegyveresek akarták nemrég elrabolni az egyik dél-afrikai autós Jeepjét, de a sofőr nem várt módon...","id":"20180903_jeep_autolopas_fegyveres_rablas_del_afrika_auto_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3088f93e-62c1-47a2-8c24-2eb0add51fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd5e01e-8a74-493e-ac17-261200637ee8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_jeep_autolopas_fegyveres_rablas_del_afrika_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 03. 04:01","title":"Három fegyveres próbálta elrabolni a Jeepet, de a sofőr nem hagyta magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves gyártója a személyre szabott élelmezéstudomány felé fordult, ehhez pedig egy elképesztő méretű DNS-adatbázist gyűjtöttek össze. Nincs messze az idő, mikor a Nespresso-kapszulából nem kávét, hanem táplálékkiegészítő koktélt fűzünk majd le.","shortLead":"A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata az egészségünkért aggódik; a nyuszis kakaó, a müzlik és a Maggi-húsleves...","id":"20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28bdbf4-411a-4270-a230-d21e3ff605fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4573bd09-7600-40d4-ba92-e75b5bcfa0c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_A_DNSunket_akarja_a_Nestle","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:28","title":"A DNS-ünket akarja a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető lenne, csupán néhány dologra kellene odafigyelnünk.","shortLead":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető...","id":"20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6fe83a-3ff0-4786-be1a-6791233a626d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:41","title":"Iskolakezdéshez: 5 tipp, hogy ne legyen káosz a közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082ea3f-a3cc-45fa-8252-fb1e3f426ae7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil Ronaldo 51 százalékos tulajdonrészt vásárolt a spanyol labdarúgó élvonalba a nyáron visszajutott Real Valladolidban.","shortLead":"A brazil Ronaldo 51 százalékos tulajdonrészt vásárolt a spanyol labdarúgó élvonalba a nyáron visszajutott Real...","id":"20180903_Ronaldo_vett_egy_spanyol_focicsapatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a082ea3f-a3cc-45fa-8252-fb1e3f426ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fabd61-aa3e-43fb-9a1e-13f572f08775","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Ronaldo_vett_egy_spanyol_focicsapatot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:53","title":"Ronaldo vett egy spanyol focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]