[{"available":true,"c_guid":"5fa8c7f1-1fd4-48d5-83bc-a616b0020a7e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Akik csak egy meccsre akarnak jegyet váltani, azoknak jövő szombatig kell várnia. ","shortLead":"Akik csak egy meccsre akarnak jegyet váltani, azoknak jövő szombatig kell várnia. ","id":"20180903_7000_lesz_a_legolcsobb_jegy_a_VidiChelsea_meccsre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa8c7f1-1fd4-48d5-83bc-a616b0020a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dfbfc5-bfbc-44e6-bf62-84df0678e0d5","keywords":null,"link":"/sport/20180903_7000_lesz_a_legolcsobb_jegy_a_VidiChelsea_meccsre","timestamp":"2018. szeptember. 03. 22:03","title":"7000 lesz a legolcsóbb jegy a Vidi-Chelsea meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","shortLead":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","id":"20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02bf1f3-fb93-4dbf-8a93-938f669828b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:44","title":"4,5 milliárdból hozza rendbe a turai kastélyt Tiborcz cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Heves eső és erőteljes széllökések kíséretében érte el az ország nyugati partjait helyi idő szerint kedden délután az utóbbi 25 év legerősebb tájfunja. A széllökések sebessége eléri az óránkénti 215 kilométert.","shortLead":"Heves eső és erőteljes széllökések kíséretében érte el az ország nyugati partjait helyi idő szerint kedden délután...","id":"20180904_negyed_evszada_a_legerosebb_tajfun_japanban_dzsebi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a997cef0-d307-4769-bb45-cde31fb1b0c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_negyed_evszada_a_legerosebb_tajfun_japanban_dzsebi","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:06","title":"Gigantikus tájfun érte el Japánt – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df6887b-fcc4-4b63-80bc-382c504a8660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy interaktív infografika néhány adat alapján megmutatja, milyen hatása volt a közvetlen környezetünkben a globális felmelegedésnek.","shortLead":"Egy interaktív infografika néhány adat alapján megmutatja, milyen hatása volt a közvetlen környezetünkben a globális...","id":"20180903_Most_megtudhatja_varosa_mennyivel_lett_melegebb_az_on_szuletese_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df6887b-fcc4-4b63-80bc-382c504a8660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da9371-f7fc-4dd4-a9d6-426d77f76bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Most_megtudhatja_varosa_mennyivel_lett_melegebb_az_on_szuletese_ota","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:30","title":"Csak írja be, hogy melyik városban lakik, és megtudhatja, mennyivel lett melegebb az idő az ön életében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy csillagnál alacsonyabb értékelésért 6 hónap blokkolás jár.","shortLead":"Négy csillagnál alacsonyabb értékelésért 6 hónap blokkolás jár.","id":"20180905_Letiltja_az_Uber_azokat_az_ausztral_utasokat_akik_tul_alacsony_ertekelest_kapnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ce1af8-7ec4-44fe-9cbe-37cedd8e39c2","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Letiltja_az_Uber_azokat_az_ausztral_utasokat_akik_tul_alacsony_ertekelest_kapnak","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:49","title":"Letiltja az Uber azokat az ausztrál utasokat, akik túl alacsony értékelést kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037072c0-afc8-4cd7-ae75-66f3598c9b43","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Ki gondolta volna, hogy éppen a tetkója miatt kerül be egy kalocsai hazánkfia a vezető spanyol napilapba?","shortLead":"Ki gondolta volna, hogy éppen a tetkója miatt kerül be egy kalocsai hazánkfia a vezető spanyol napilapba?","id":"20180903_Kalocsai_himzes_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037072c0-afc8-4cd7-ae75-66f3598c9b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793cd4c9-669f-4a81-80ff-1248f5e67938","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Kalocsai_himzes_helyett","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:12","title":"Kalocsai hímzés helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az erőmű megsérthette a vonatkozó jogszabályokat, és nem intézkedtek, amikor az erőmű hűtővize miatt a Duna túlmelegedett.","shortLead":"A szervezet szerint az erőmű megsérthette a vonatkozó jogszabályokat, és nem intézkedtek, amikor az erőmű hűtővize...","id":"20180904_A_kornyezetvedelmi_hatosaghoz_fordult_az_Energiaklub_a_Paksi_Atomeromu_es_a_Duna_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1b4690-0c69-45e0-889e-c157f2cf794a","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_A_kornyezetvedelmi_hatosaghoz_fordult_az_Energiaklub_a_Paksi_Atomeromu_es_a_Duna_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:56","title":"A környezetvédelmi hatósághoz fordult az Energiaklub a Paksi Atomerőmű és a Duna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Helyére Koltay András, a Médiatanács tagja lépett az NKE rektori székébe.","shortLead":"Helyére Koltay András, a Médiatanács tagja lépett az NKE rektori székébe.","id":"20180904_Mar_hivatalosan_is_biro_Patyi_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7800bf19-ae84-479f-a42f-3b0228d85c39","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Mar_hivatalosan_is_biro_Patyi_Andras","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:21","title":"Már hivatalosan is bíró Patyi András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]