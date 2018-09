Miközben az elmúlt évek lakásbérleti piacról szóló hírei szinte mindig csak az emelkedő árakról szólnak, ezzel párhuzamosan más, a piac egészét meghatározó folyamatok is megjelentek. Az ingatlankezelő cégek nem csak az Airbnb-lakások, hanem a hosszú távra kiadott bérlemények piacán is megjelentek, és akadhat olyan tulajdonos, akinek megéri őket alkalmazni.

Aki ma lakást szeretne bérelni, az nem csak lerobbant, idejétmúlt bútorokkal berendezett, vagy legfeljebb csak közepes állapotúnak mondott ingatlanok választékából kénytelen válogatni, hanem egyre több szépen felújított, igényes lakást is talál a piacon. Szórádi Tamás ingatlankezelési szakértő szerint az elmúlt évek befektetési célú lakásvásárlásai azt eredményezték, hogy minőségi ingatlanok kerültek ki nagyobb számban a bérleti piacra. Hiszen aki befektetési célból ingatlant vásárolt, és ki akarta adni, az már a felújítására is áldozott, hogy minél magasabb bérleti díjat kérhessen érte.

A rövid távú lakáskiadás, vagyis az airbnb-zés is ezt az irányt erősítette, ugyanis a külföldi turisták számára csak igényesebb lakásokat lehetett kínálni. Mivel az ingatlanpiaci folyamatok következtében ezeknek a lakásoknak egy része visszaáramlik a hosszú távú bérleti piacra, így nő a jobb állapotú ingatlanok aránya. Ezzel párhuzamosan a bérlői hozzáállásban is jelentős változás következett be – mondta a szakértő. A bérlők sokkal tudatosabbá válnak, és sokan közülük ma már nem írnak alá bérleti szerződést bármilyen feltételekkel. Nem csak a lakás elhelyezkedésére, méretére figyelnek, hanem a minőségére is, vagyis a lakáskiválasztási folyamat sokkal tudatosabbá vált – legalábbis a 100 ezer forintos árszint felett.

Az már nem elég, hogy odadobnak egy kulcsot a bérlőnek, hiszen a bérlők egyre inkább elvárják a szolgáltatói szemléletű bérbeadást. Így például természetes számukra, hogy egy lakással kapcsolatban felmerülő problémát azonnal kezeljen a bérbeadó, még akár hétvégén is. De ugyanígy elvárás, hogy a bérleti díjakat átutalással is fizetni tudják, és akkor tegyék ezt, amikor nekik kényelmes, valamint az elszámolások is pontosan követhetők legyenek. Ahogy az Airbnb-lakásuk kezelését sokan menedzsment cégre bízzák, úgy már a hosszú távú bérleteknél is megjelentek ingatlankezelő cégek. Ők azzal indokolják megjelenésüket a láncban, hogy bár így a bérbeadónak többletköltsége keletkezik, azt be tudja húzni a megemelt bérleti díjból.

A menedzsment cégek tevékenységi körébe olyan feladatok tartoznak, mint a lakás meghirdetése, a hirdetéshez tartozó professzionális fotók és szövegek elkészítése, a bérleti szerződés megkötése. Ehhez egyébként csatolnak egy jegyzőkönyvet is a lakás és a bútorok állapotáról, mely tényalapként elejét veszi bármilyen esetlegesen felmerülő vitának. Emellett beszedik a bérleti díjat, ügyelnek a rezsi megfizetésére, az egyenlegek alakulására és a különböző közművekkel történő kapcsolattartásra. Ha pedig karbantartási feladat merül fel, akkor intézik a szakembert.

A tulajdonosnak érdemes saját óradíjuk alapján kalkulálni; ha csak havi 5 órát tölt a bérlemény kezelésével, egy 3000 forintos órabér esetén is 15 ezer forintos kiesést jelenthet az erre szánt idő. Az ingatlankezelő cégek pedig jellemzően a bérleti díj 10 százalékát kérik el, azaz egy 120 ezerért kiadott lakás esetében 12 ezer forintot számolnak fel.