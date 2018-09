Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","shortLead":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","id":"20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a818241c-2850-4b9c-b947-29d6e18ab50a","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:47","title":"Létszámkorlátot vezetnek be a Mont Blanc-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint a mesében: délelőtt megígérték a béremelést, délutánra az életmentő eszközök is megérkeztek a Honvédkórház sürgősségi centrumába. ","shortLead":"Mint a mesében: délelőtt megígérték a béremelést, délutánra az életmentő eszközök is megérkeztek a Honvédkórház...","id":"20180904_Felporogtek_az_esemenyek_a_Honvedkorhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b10945-3146-4943-9674-81b871dacdee","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Felporogtek_az_esemenyek_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:39","title":"Felpörögtek az események a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit hatóságok Alekszandr Petrovot és Ruszlan Bosirovot gyanúsították meg a Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija Szkripal tavaszi angliai megmérgezésével.","shortLead":"A brit hatóságok Alekszandr Petrovot és Ruszlan Bosirovot gyanúsították meg a Szergej Szkripal egykori orosz-brit...","id":"20180905_moszkva_nem_ismeri_a_novicsokos_tamadas_gyanusitottjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4dfe94-14ac-484d-86a8-bb4179267f0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_moszkva_nem_ismeri_a_novicsokos_tamadas_gyanusitottjait","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:57","title":"Moszkvának nem mond semmit az idegmérges támadással gyanúsított oroszok neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két motor, egy nagykapacitású akkumulátorcsomag és 400+ lóerő a hangtalan EQC-ben.","shortLead":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két...","id":"20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d18a80-003b-4a90-af03-a2af2ca114c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:19","title":"Itt a Mercedes első Tesla-rivális modellje: beültünk a most leleplezett EQC villanyautóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül: van, akinek akár 40 tanórája is van egy héten. ","shortLead":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül...","id":"20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3af3a-4a09-42c9-9ae6-679e2f879e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:37","title":"Tizenegy órája is lehet egy nap a középiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős béremelést ígért kedd reggel az intézmény sürgősségi centrumában dolgozóknak a Honvédkórház vezetése. Azt remélik, így megáll a felmondási hullám és sikerül normalizálni az összeomlás előtt álló osztály működését. ","shortLead":"Jelentős béremelést ígért kedd reggel az intézmény sürgősségi centrumában dolgozóknak a Honvédkórház vezetése. Azt...","id":"20180904_Eddigi_bereik_ketszereset_igerve_tartana_meg_a_surgossegi_osztaly_dolgozoit_a_Honvedkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340e67f5-03f0-4148-8a5a-0dc8dea9b162","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Eddigi_bereik_ketszereset_igerve_tartana_meg_a_surgossegi_osztaly_dolgozoit_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:05","title":"Eddigi béreik kétszeresét ígérve tartaná meg a sürgősségi osztály dolgozóit a Honvédkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senkinek nem esett baja, de a látvány elég ijesztő volt.","shortLead":"Senkinek nem esett baja, de a látvány elég ijesztő volt.","id":"20180904_Nyitott_ajtokkal_szaguldott_a_londoni_metro_egyik_szerelvenye__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f0818-f4d1-435f-8278-2758e8609be6","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Nyitott_ajtokkal_szaguldott_a_londoni_metro_egyik_szerelvenye__video","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:35","title":"Nyitott ajtókkal száguldott a londoni metró egyik szerelvénye – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Dubajból érkező repülőn többen rosszul lettek. A gép a Kennedy-repülőtéren vesztegel. ","shortLead":"A Dubajból érkező repülőn többen rosszul lettek. A gép a Kennedy-repülőtéren vesztegel. ","id":"20180905_fertozestol_tartanak_new_yorkban_repulogepet_vontak_karanten_ala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5c1580-119b-4481-9eb2-7789ed237c16","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_fertozestol_tartanak_new_yorkban_repulogepet_vontak_karanten_ala","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:05","title":"Fertőzéstől tartanak New Yorkban, repülőgépet vontak karantén alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]