Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után, az index olvasója szerint valaki felmászott a hídra és a Dunába ugrott.","shortLead":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után...","id":"20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e53b7a-cffd-4962-80f2-eadcdb688a30","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 22:36","title":"Nagy volt a káosz a Lánchídon éjjel, valaki a Dunába ugorhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff456c9-1120-4a9c-aa92-32d06bb7d128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszélgetést szervez a Humanity House, amelyen a téma Magyarország és a bevándorlásellenesség, Kocsis András nagykövet szerint azonban a szervezők hiába elkötelezettek a véleményszabadság mellett, az esemény deklaráltan Magyarország rossz színben feltüntetéséről fog szólni, és úgysem vesznek figyelembe ellenvéleményeket.","shortLead":"Beszélgetést szervez a Humanity House, amelyen a téma Magyarország és a bevándorlásellenesség, Kocsis András nagykövet...","id":"20180905_Csak_egy_ujabb_esemeny_ahol_rossz_szinben_tuntetik_fel_hazankat__kiborult_a_holland_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff456c9-1120-4a9c-aa92-32d06bb7d128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a78833b-85de-49eb-a36d-4e35e40c0053","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Csak_egy_ujabb_esemeny_ahol_rossz_szinben_tuntetik_fel_hazankat__kiborult_a_holland_nagykovet","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:49","title":"Csak egy újabb alkalom, hogy befeketítsék hazánkat – kiborult a hágai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e63573-13fe-48f0-a4e0-46c00f136c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"L. Simon László, aki egykor a vár felújításának volt a felelőse, most visszatért a tett színhelyére , igaz csak fotózni.","shortLead":"L. Simon László, aki egykor a vár felújításának volt a felelőse, most visszatért a tett színhelyére , igaz csak...","id":"20180906_L_Simon_kilovagolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98e63573-13fe-48f0-a4e0-46c00f136c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b942c18-9cdb-4112-93db-2d83e59510ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_L_Simon_kilovagolt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:19","title":"L. Simon kilovagolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legilletékesebb, a Xiaomi szóvivője, termékmenedzsment igazgatója osztott meg egy érdekes képet a Twitteren egy hamarosan bemutatkozó okostelefonról. Na, mi lehet az érdekes rajta?","shortLead":"Az egyik legilletékesebb, a Xiaomi szóvivője, termékmenedzsment igazgatója osztott meg egy érdekes képet a Twitteren...","id":"20180905_xiaomi_mi_mix3_5g_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c800bf07-3cea-4e26-a345-ebbd9e723962","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_xiaomi_mi_mix3_5g_foto","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:03","title":"Több mint kiszivárogtatás: úgy tűnik, 5G-s lesz a Xiaomi új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","shortLead":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","id":"20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816ad51-b5c4-473d-91e6-00970fcb18a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:30","title":"Vaslánccal vertek meg egy szír férfit Szászországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250157de-a255-433d-a01f-ef49a2498547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztai-Csató Adrienn független polgármester volt Szentistvánon, négy éve jókora fölénnyel verte a Fidesz helyi emberét. Most munkát is csak kínkeservesen sikerült találnia. És nem azért, mert nem ért semmihez.","shortLead":"Pusztai-Csató Adrienn független polgármester volt Szentistvánon, négy éve jókora fölénnyel verte a Fidesz helyi...","id":"20180906_Nehez_expolgarmesterkent_ervenyesulni_ha_az_ember_nem_tagja_a_NERnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=250157de-a255-433d-a01f-ef49a2498547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ef2453-67c4-42bc-8363-c1d35c58e930","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Nehez_expolgarmesterkent_ervenyesulni_ha_az_ember_nem_tagja_a_NERnek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:26","title":"Nehéz expolgármesterként érvényesülni, ha az ember nem tagja a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltételes szabadulását töltötte még csak az 57 éves férfi tavaly szeptemberben, de még abban a hónapban két házba is betört. Mehet vissza a börtönbe az ítélet szerint.","shortLead":"Feltételes szabadulását töltötte még csak az 57 éves férfi tavaly szeptemberben, de még abban a hónapban két házba is...","id":"20180906_Alig_szabadult_egy_nap_alatt_tobb_hazba_is_betort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135efc22-71f4-427e-996e-275f890229bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Alig_szabadult_egy_nap_alatt_tobb_hazba_is_betort","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:06","title":"Alig szabadult a börtönből, már betört több házba is – elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló pénzügyi salátatörvény uniós jogharmonizáció címén kerül nemsokára a parlament elé.","shortLead":"Az erről szóló pénzügyi salátatörvény uniós jogharmonizáció címén kerül nemsokára a parlament elé.","id":"20180907_Eletuk_vegeig_is_hivatalban_maradhatnak_az_MNB_felugyelobizottsaganak_tagjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c4fd7-227d-4b45-ac6d-426ec1281056","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Eletuk_vegeig_is_hivatalban_maradhatnak_az_MNB_felugyelobizottsaganak_tagjai","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:28","title":"Életük végéig is hivatalban maradhatnak az MNB felügyelőbizottságának tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]