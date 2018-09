Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","shortLead":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","id":"20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16bf629-bb86-4eb6-b032-d45336ddbc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:32","title":"Baktériummal szennyezett fagylaltot és szalmonellás húst is talált a Nébih a nyári razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak, fizethetnek.","shortLead":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak...","id":"20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76be913-dde4-4754-8091-ea7006adfc1e","keywords":null,"link":"/elet/20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:27","title":"Nagy bírságot kaphat, aki az utcán eszik Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d172ac-b9ad-44cb-b440-6acd21595bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kérik a férfi azonosításához.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kérik a férfi azonosításához.","id":"20180906_ellenort_vert_a_vonaton_ezt_a_ferfit_keresik_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26d172ac-b9ad-44cb-b440-6acd21595bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f9be9b-2406-4878-81ec-d87b07e44976","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_ellenort_vert_a_vonaton_ezt_a_ferfit_keresik_a_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:01","title":"Ellenőrt vert a vonaton, ezt a férfit keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok lesz a napsütés, 28 fok várható. Eső is jöhet, de csak elszórtan. ","shortLead":"Sok lesz a napsütés, 28 fok várható. Eső is jöhet, de csak elszórtan. ","id":"20180906_A_hetvegen_megint_nyarias_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98523c4f-59f7-4f3b-9c7b-78d56f09ea91","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_A_hetvegen_megint_nyarias_ido_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:27","title":"A hétvégén megint nyárias idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abdbc64-ddae-4c1d-baf1-e42e9bcbdd4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ első ismert mindenevő cápafajaként azonosították amerikai kutatók a kerekfejű pörölycápát (Sphyrna tiburo), amelynek étrendjét nagyjából 60 százalékban tengeri fű teszi ki.","shortLead":"A világ első ismert mindenevő cápafajaként azonosították amerikai kutatók a kerekfejű pörölycápát (Sphyrna tiburo...","id":"20180905_talaltak_egy_capat_ami_fuvet_is_eszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2abdbc64-ddae-4c1d-baf1-e42e9bcbdd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f884f1c8-457b-45f6-b14c-6bbf51a31dcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_talaltak_egy_capat_ami_fuvet_is_eszik","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:25","title":"Ilyen még nem volt: találtak egy cápát, ami füvet is eszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab7c519-5e81-4fac-aba6-9ef0e68a0314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napokban több mint hatvan embernek szóltak, hogy hagyja el otthonát ideiglenesen Székesfehérvár külterületein, mert a nagy esőzések miatt több patak is megáradt.","shortLead":"A napokban több mint hatvan embernek szóltak, hogy hagyja el otthonát ideiglenesen Székesfehérvár külterületein, mert...","id":"20180906_Tobb_tucat_embernek_kellett_elhagynia_otthonat_Szekesfehervaron_a_megaradt_patakok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab7c519-5e81-4fac-aba6-9ef0e68a0314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf733f-603a-416b-8f86-bbd01e7bed78","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tobb_tucat_embernek_kellett_elhagynia_otthonat_Szekesfehervaron_a_megaradt_patakok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:55","title":"Több tucat embernek kellett elhagynia otthonát Székesfehérváron a megáradt patakok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469e1ea4-3dab-48a7-8439-5b9e56f3ef2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földön megfigyelhetőeknél sokkal nagyobb kiterjedésű sarki fény ragyogja be a Szaturnusz északi pólusát – derült ki a Hubble-űrtávcső által készített új felvételekből.","shortLead":"A Földön megfigyelhetőeknél sokkal nagyobb kiterjedésű sarki fény ragyogja be a Szaturnusz északi pólusát – derült ki...","id":"20180906_sarki_feny_szaturnusz_eszaki_sarka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=469e1ea4-3dab-48a7-8439-5b9e56f3ef2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad60da0e-6c4a-498a-9ad6-6c0cbae6f07c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_sarki_feny_szaturnusz_eszaki_sarka","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:03","title":"Látványos sarki fény ragyogja be a Szaturnusz északi pólusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban, arra nem válaszolt. ","shortLead":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban...","id":"20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fa9e8c-ecc5-4d6d-aa9e-a8955cd80bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:05","title":"Pintér szerint megfelel a jogszabályoknak a menedékkérők éheztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]