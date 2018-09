Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf644bf1-46d0-4c8b-99e5-d7511a49cdb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"17-en meghaltak, és 21-en megsérültek, amikor egy zarándokokat szállító busz a szakadékba zuhant az autópályáról Bulgáriában augusztus végén. A miniszterek másnap bejelentették, felelősséget vállalnak a szerencsétlenségért, a kormányfő kezdeményezte is három miniszterének felmentését.","shortLead":"17-en meghaltak, és 21-en megsérültek, amikor egy zarándokokat szállító busz a szakadékba zuhant az autópályáról...","id":"20180910_Harom_minisztert_is_kirugnak_a_sulyos_buszbaleset_miatt_Bulgariaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf644bf1-46d0-4c8b-99e5-d7511a49cdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c797a7b1-ebc5-4ee6-9cca-4f1ed1cc7285","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Harom_minisztert_is_kirugnak_a_sulyos_buszbaleset_miatt_Bulgariaban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 18:41","title":"Három minisztert is kirúgnak a súlyos buszbaleset miatt Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyik termékben sem találtak veszélyes anyagot, csak jelölési hibák miatt figyelmeztették a gyártókat. ","shortLead":"Egyik termékben sem találtak veszélyes anyagot, csak jelölési hibák miatt figyelmeztették a gyártókat. ","id":"20180910_Diakcsemegeket_tesztelt_a_Nebih_megmondtak_melyik_a_legfinomabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5da9541-421c-49cc-bcc8-c52f815f4467","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Diakcsemegeket_tesztelt_a_Nebih_megmondtak_melyik_a_legfinomabb","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:22","title":"Diákcsemegéket tesztelt a Nébih, megmondta, melyik a legfinomabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","shortLead":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","id":"20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b194d134-c0fa-41eb-93f0-a13a9680ac8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:27","title":"A TEK is beszállt, elfogták a kámi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négytételnyi Calcium-Sandozt érint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet határozata.","shortLead":"Négytételnyi Calcium-Sandozt érint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet határozata.","id":"20180910_olom_calcium_sandoz_pezsgotabletta_ogyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa7d32f-004c-402b-b926-72b2546b59cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_olom_calcium_sandoz_pezsgotabletta_ogyei","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:15","title":"Túl sok ólom volt a népszerű pezsgőtablettában, kivonták a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni. Mutatjuk a hét híreit.","shortLead":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni...","id":"20180909_top_autos_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25f6f7-ccbf-4cd1-9a77-c6ee2b1bec8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:31","title":"Tolatóradar: Eladó a Taxi filmből az a taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c490b3-17ff-4c10-b23b-bbc681fe0abf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemrég 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot szabtak ki a cégre Hollandiában, amiért nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak.","shortLead":"Nemrég 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot szabtak ki a cégre Hollandiában, amiért nem tett eleget...","id":"20180911_Lemond_az_ING_penzugyi_vezetoje_a_bank_mult_heti_gigabirsaga_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c490b3-17ff-4c10-b23b-bbc681fe0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52b7935-4396-407b-ad6a-627e565db2a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Lemond_az_ING_penzugyi_vezetoje_a_bank_mult_heti_gigabirsaga_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:05","title":"Lemond az ING pénzügyi vezetője a bank múlt heti gigabírsága miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65dfea1f-3a48-46d9-b9df-cccbc399df76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint komoly lehetőségként tekint a kiterjesztett valóságra a Facebook, a közösségi oldal ugyanis több olyan játékot fejleszt, amelyek ezt a technológiát használják. Most két újabb ilyen kis programról hullt le a lepel, és valószínű, hogy a java csak ezután jön.","shortLead":"A jelek szerint komoly lehetőségként tekint a kiterjesztett valóságra a Facebook, a közösségi oldal ugyanis több olyan...","id":"20180911_facebook_messenger_kiterjesztett_valosag_kitten_craze_beachy_facebook_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65dfea1f-3a48-46d9-b9df-cccbc399df76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1564cf7c-3989-4c28-8265-aa0bbe9ec612","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_facebook_messenger_kiterjesztett_valosag_kitten_craze_beachy_facebook_jatek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:02","title":"Látványos kis újdonságok jönnek a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap ünnepelte 70 éves fennállását Észak-Korea, amely hagyományosan egy Kim Dzsong Un előtti katonai és civil koreografált felvonulással ünnepelte az évfordulót. ","shortLead":"Vasárnap ünnepelte 70 éves fennállását Észak-Korea, amely hagyományosan egy Kim Dzsong Un előtti katonai és civil...","id":"20180909_Oriasi_felvonulassal_unnepelte_magat_EszakKorea_ime_a_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fc7530-054f-4d1a-8c1b-e44769577e71","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Oriasi_felvonulassal_unnepelte_magat_EszakKorea_ime_a_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:30","title":"Óriási felvonulással ünnepelte magát Észak-Korea, íme a fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]