[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szerdától 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Szerdától 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20180910_Olcsobb_lesz_a_benzin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6c0163-4feb-4df3-b636-e82c86c78adc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Olcsobb_lesz_a_benzin","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:31","title":"Olcsóbb lesz a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07376df-baf7-4da5-9bcc-0e311d70c36e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zúgott Makón a Mamma Maria, óriási volt a buli.","shortLead":"Zúgott Makón a Mamma Maria, óriási volt a buli.","id":"20180910_Lazar_Janos_Korda_Gyorggyel_es_Balazs_Klarival_bulizott__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07376df-baf7-4da5-9bcc-0e311d70c36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ed0c46-fdd1-43d0-bc8f-eda234de1491","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Lazar_Janos_Korda_Gyorggyel_es_Balazs_Klarival_bulizott__video","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:44","title":"Lázár János Korda Györggyel és Balázs Klárival bulizott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Counter-Strike című népszerű játéksorozat Global Offensive Free Edition nevű kiadása ugyan korlátozott élményt kínál, és azt is csak offline, kedvcsinálónak így is tökéletes.","shortLead":"A Counter-Strike című népszerű játéksorozat Global Offensive Free Edition nevű kiadása ugyan korlátozott élményt kínál...","id":"20180910_counter_strike_global_offensive_free_edition_ingyenes_valtozat_csgo_ingyenes_valve_videojatek_fps","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bd0323-0e99-49cb-a614-1ce63f9a4532","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_counter_strike_global_offensive_free_edition_ingyenes_valtozat_csgo_ingyenes_valve_videojatek_fps","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:03","title":"Töltse le, egy forintjába sem kerül: itt az új Counter-Strike ingyenes változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e59adbe-5ce5-483b-b492-aebe2bfb1d57","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Marad a veszélyes hulladék Kiskunhalason, ugyanis a hatóságot perlő teleptulajdonost elmeszelték a Szegedi Törvényszéken. Fellebbezésnek helye nincs, de úgy tudjuk, hogy a pert vesztett Papdi József nem hagyja annyiban az ügyet.","shortLead":"Marad a veszélyes hulladék Kiskunhalason, ugyanis a hatóságot perlő teleptulajdonost elmeszelték a Szegedi...","id":"20180910_A_birosagon_sem_dolt_el_hogy_kie_a_tobb_ezer_tonna_veszelyes_hulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e59adbe-5ce5-483b-b492-aebe2bfb1d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88b0c6f-d746-44f0-bae6-ba3e2c142d05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_birosagon_sem_dolt_el_hogy_kie_a_tobb_ezer_tonna_veszelyes_hulladek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:58","title":"A bíróságon sem dőlt el, hogy ki felel a több ezer tonna veszélyes hulladékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nyerni akart, de nem sikerült neki, ezen pedig úgy felhúzta magát, hogy majdnem megölt egy másik versenyzőt.","shortLead":"Nyerni akart, de nem sikerült neki, ezen pedig úgy felhúzta magát, hogy majdnem megölt egy másik versenyzőt.","id":"20180911_Visszavonul_a_motoros_aki_egy_verseny_kozben_meghuzta_egyik_rivalisa_fekkarjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b411eada-6e65-47ce-859f-8b625440c08e","keywords":null,"link":"/sport/20180911_Visszavonul_a_motoros_aki_egy_verseny_kozben_meghuzta_egyik_rivalisa_fekkarjat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:16","title":"Visszavonul a motoros, aki verseny közben meghúzta egyik riválisa fékkarját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégeknek egyre több dolgozóra volna szükségük, viszont sokan hagyják el az országot. Az eredmény: soha nem hiányzott még ennyi dolgozó a magyar gazdaságból.","shortLead":"A cégeknek egyre több dolgozóra volna szükségük, viszont sokan hagyják el az országot. Az eredmény: soha nem hiányzott...","id":"20180911_Tortenelmi_csucsra_ert_a_munkaerohiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e6e611-2d10-4745-b2a2-c41e9dcc3547","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Tortenelmi_csucsra_ert_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:03","title":"Történelmi csúcsra ért a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igen fontos eljárásról van szó, mivel az itteni ítéletet fogják a későbbi hasonló esetekben is alkalmazni.","shortLead":"Igen fontos eljárásról van szó, mivel az itteni ítéletet fogják a későbbi hasonló esetekben is alkalmazni.","id":"20180910_Itt_az_elso_per_a_dizelbotranyban_ezermilliardokat_fizethet_a_Volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d8d38-a076-4157-90ca-56bcc5f1cca5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Itt_az_elso_per_a_dizelbotranyban_ezermilliardokat_fizethet_a_Volkswagen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 21:07","title":"Itt az első per a dízelbotrányban, eurómilliárdokat fizethet a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d5892-9f45-467b-88d4-cf83b8668ee8","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Végre nem csak a rossz oldaláról beszélhetünk.","shortLead":"Végre nem csak a rossz oldaláról beszélhetünk.","id":"20180909_A_pletykanak_terapias_hatasa_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d5892-9f45-467b-88d4-cf83b8668ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cf9883-4a11-425b-8fa5-2fc06e954481","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180909_A_pletykanak_terapias_hatasa_van","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:15","title":"A pletykának terápiás hatása van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]