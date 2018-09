Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 7. cikkely elindításáról szóló dokumentumot 448 képviselő hagyta jóvá.","shortLead":"A 7. cikkely elindításáról szóló dokumentumot 448 képviselő hagyta jóvá.","id":"20180912_Megszavazta_az_EP_a_Sargentinijelentest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6d543c-e14f-4105-9e39-8a8b75c2cb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Megszavazta_az_EP_a_Sargentinijelentest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:10","title":"Kétharmaddal szavazta meg az EP a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","shortLead":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","id":"20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b4c58-16c8-4edd-a263-631d750a1867","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:17","title":"Így reagált az ellenzék a Sargentini-szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bef6d7-d8fa-412f-9638-8d5745179494","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az idei első félévben kétszer annyi lakóingatlant kényszerértékesítettek a magyarországi bankok, mint az előző évek átlaga volt – derül ki a Magyar Nemzeti Bank statisztikáiból.","shortLead":"Az idei első félévben kétszer annyi lakóingatlant kényszerértékesítettek a magyarországi bankok, mint az előző évek...","id":"20180913_Minden_nap_8_csalad_kerul_az_utcara__porognek_a_kenyszerertekesitesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14bef6d7-d8fa-412f-9638-8d5745179494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8399cd-0d25-4e0f-a94d-fb1270fad0e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Minden_nap_8_csalad_kerul_az_utcara__porognek_a_kenyszerertekesitesek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:50","title":"Mindennap 8 család kerül az utcára – pörögnek a kényszerértékesítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4d53a-6b22-42c4-b207-b813c79d7052","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Az országban fegyeveres csoportok harcolnak, korábban tűzszünetben állapodtak meg, azonban múlt héten is több rakéta csapódott be a tripoli reptér közelében.","shortLead":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Az országban fegyeveres csoportok harcolnak, korábban tűzszünetben...","id":"20180912_Raketakat_lottek_a_libiai_fovaros_reptere_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db4d53a-6b22-42c4-b207-b813c79d7052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890351ad-39cb-4d01-bdb1-945859f44650","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Raketakat_lottek_a_libiai_fovaros_reptere_fele","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:31","title":"Rakétákat lőttek a líbiai főváros reptere felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","shortLead":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","id":"20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568d8be7-6ee2-4b47-8c40-f4b29ea7493f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:49","title":"40 magyar településen egy szál munkanélküli sincs, itt a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","shortLead":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","id":"20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a9f5bd-98fa-4e0b-99ec-d1646d2171e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:21","title":"Itt az új hibrid Citroën, amivel 50 kilométert mehetünk elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd46acf-af02-48af-a518-352d710b9ac8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lezárták a belgrádi Nikola Tesla repülőteret szerda hajnalban, mert az Egypt Air egyik gépének megrongálódtak a kerekei, és a kifutón ragadt. Utasok nem voltak rajta.","shortLead":"Lezárták a belgrádi Nikola Tesla repülőteret szerda hajnalban, mert az Egypt Air egyik gépének megrongálódtak...","id":"20180912_Egy_muszaki_hibas_gep_ragadt_a_kifuton_lezartak_a_belgradi_repteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bd46acf-af02-48af-a518-352d710b9ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7047ded0-f105-4603-ab45-25b6f5655879","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Egy_muszaki_hibas_gep_ragadt_a_kifuton_lezartak_a_belgradi_repteret","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:23","title":"Egy műszaki hibás gép ragadt a kifutón, lezárták a belgrádi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebből két helyen nem nyerhet a Fidesz, mert nem indítanak jelöltet.","shortLead":"Ebből két helyen nem nyerhet a Fidesz, mert nem indítanak jelöltet.","id":"20180912_Harom_telepulesen_is_idokozi_valasztas_lesz_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5b127-7927-41ab-be9f-cdce38cfdb92","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Harom_telepulesen_is_idokozi_valasztas_lesz_vasarnap","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:45","title":"Három településen is időközi választás lesz vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]