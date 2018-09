Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz űrkutatási hivatal szerint az amerikaiak azt akarták elérni, hogy az oxigén szivárgása miatt ki kelljen üríteni a Nemzetközi Űrállomást.","shortLead":"Az orosz űrkutatási hivatal szerint az amerikaiak azt akarták elérni, hogy az oxigén szivárgása miatt ki kelljen...","id":"20180912_Amerikai_urhajosokat_gyanusitanak_azzal_hogy_megfurtak_a_Szojuz_urhajo_burkolatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ac5bb5-f1b0-4bb8-b221-5aeeecae37ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_Amerikai_urhajosokat_gyanusitanak_azzal_hogy_megfurtak_a_Szojuz_urhajo_burkolatat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:05","title":"Az oroszok amerikai űrhajósokat gyanúsítanak azzal, hogy megfúrták a Szojuz űrhajó burkolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A minisztérium „információkat gyűjt” és kivár.","shortLead":"A minisztérium „információkat gyűjt” és kivár.","id":"20180911_Feljelentesek_es_haritasok_vezettek_fel_az_Operettszinhaz_mai_igazgatovalasztasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17c4450-2b36-436b-9950-d40a0a80edc4","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Feljelentesek_es_haritasok_vezettek_fel_az_Operettszinhaz_mai_igazgatovalasztasat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:56","title":"Feljelentések és hárítások vezették fel az Operettszínház igazgatóválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokaknak nem tetszik az EP mai döntése, de olyan is akadnak, akik hálásak Sargentini munkájának. ","shortLead":"Sokaknak nem tetszik az EP mai döntése, de olyan is akadnak, akik hálásak Sargentini munkájának. ","id":"20180912_Mar_meg_is_rohamoztak_Sargentini_Facebookoldalat_a_duhos_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b074d891-e485-4b2e-87a3-a20efc8a68ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Mar_meg_is_rohamoztak_Sargentini_Facebookoldalat_a_duhos_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:16","title":"Megy az adok-kapok Sargentini Facebook-oldalán, magyarul üzengetnek a hozzászólók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451a881c-48ab-4696-9709-f626fe8f5141","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyik lelet sem sérült meg, a kiállítás szerdán már kinyithat.","shortLead":"Egyik lelet sem sérült meg, a kiállítás szerdán már kinyithat.","id":"20180911_Csotores_volt_ideiglenesen_bezart_a_Vilag_mumiai_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451a881c-48ab-4696-9709-f626fe8f5141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3312282b-467a-4149-8268-f02e2cfcf7c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Csotores_volt_ideiglenesen_bezart_a_Vilag_mumiai_kiallitas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:19","title":"Csőtörés volt, ideiglenesen bezárt a Világ múmiái kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a08eb75-f01d-4ce4-b855-885e328c5bf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felcsútnál több pénzt csak nyolc másik önkormányzat kapott a jutalmazott 120-ból. ","shortLead":"Felcsútnál több pénzt csak nyolc másik önkormányzat kapott a jutalmazott 120-ból. ","id":"20180911_Penzt_kapott_Felcsut_a_kormanytol_mert_jo_adatszolgaltato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a08eb75-f01d-4ce4-b855-885e328c5bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d5164d-ae84-43f6-aa6d-e84a33cdb693","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Penzt_kapott_Felcsut_a_kormanytol_mert_jo_adatszolgaltato","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:33","title":"Pénzt kapott Felcsút a kormánytól, mert jó adatszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3223349d-93da-4dac-9441-792bca1ae318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar győzelemmel zárult a Huawei európai mobilfotós versenye, a Next Image. Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával nyerte el a verseny nagydíját, mely a lány betegsége elleni küzdelmét örökíti meg.","shortLead":"Magyar győzelemmel zárult a Huawei európai mobilfotós versenye, a Next Image. Pávó Réka „Art & Leukemia” című...","id":"20180911_national_geographic_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_nyertese_pavo_reka_leukemia_art","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3223349d-93da-4dac-9441-792bca1ae318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b687577-d0e6-4cc5-9127-209c056941db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_national_geographic_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_nyertese_pavo_reka_leukemia_art","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:03","title":"Egy leukémiával küzdő magyar lány nyerte a Huawei és a National Geographic mobilfotós versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a55a3-50fd-4ce1-9aae-b8512a171a55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a Brexit még hátravan.","shortLead":"És a Brexit még hátravan.","id":"20180912_Meg_mindig_nyogik_a_valsagot_a_brit_csaladok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81a55a3-50fd-4ce1-9aae-b8512a171a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb6a13b-ea5b-4aec-9f72-dfabddbff469","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Meg_mindig_nyogik_a_valsagot_a_brit_csaladok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:45","title":"Még mindig nyögik a válságot a brit családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa356ba6-2d54-49d9-bffe-2bdc0775e1c0","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Nem mindennapi sört kóstoltak a minap a Tolna megyei Dombóváron. Hogy kézművest, még csak hagyján, nem lenne akkora durranás. De ez a Kaukázusból érkezett. Első kézből, sörfőző asszonyokkal. \r

\r

","shortLead":"Nem mindennapi sört kóstoltak a minap a Tolna megyei Dombóváron. Hogy kézművest, még csak hagyján, nem lenne akkora...","id":"20180911_Az_oszetok_soret_ittak_Dombovaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa356ba6-2d54-49d9-bffe-2bdc0775e1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1138a896-bbde-4fb6-804d-5d9fe3e23fdf","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Az_oszetok_soret_ittak_Dombovaron","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:56","title":"Az oszétok sörét itták Dombóváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]