[{"available":true,"c_guid":"4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","shortLead":"Korábban többször is bántalmazta a férfit. ","id":"20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b51c5b3-fcc0-47f6-b539-30cbfbdb665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eab40d-daa0-444f-8b60-9873860d0955","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Gyilkossag_loves_ferj_feleseg_Kayla_Giles","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:40","title":"A gyerekek szeme láttára lőtte le volt férjét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Besétált a terembe, mindenkit a földre parancsolt, majd fegyverével egyenesen a tanára arcát vette célba, és meghúzta a ravaszt. ","shortLead":"Besétált a terembe, mindenkit a földre parancsolt, majd fegyverével egyenesen a tanára arcát vette célba, és meghúzta...","id":"20180911_Orizetben_egy_12_eves_amerikai_fiu_aki_fegyvert_fogott_egyik_tanarara_az_osztalyteremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2a3abc-0573-4d20-9037-61869606b830","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Orizetben_egy_12_eves_amerikai_fiu_aki_fegyvert_fogott_egyik_tanarara_az_osztalyteremben","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:06","title":"Őrizetben egy 12 éves amerikai fiú, aki fegyvert fogott egyik tanárára az osztályteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy beteg maga kérte felvételét az osztályra, de végül alig tudott szabadulni az intézményből. A kórház elfelejtette közölni a pácienssel, hogy elrendelték kötelező gyógykezelését, az ügygondnok pedig a megkérdezése nélkül lemondott a fellebbezési jogáról.","shortLead":"Egy beteg maga kérte felvételét az osztályra, de végül alig tudott szabadulni az intézményből. A kórház elfelejtette...","id":"20180911_Ombudsman_Sulyos_mulasztasok_tortentek_a_gyori_korhaz_pszichiatriajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6dc14-bc98-4409-aead-a8e9d9754e97","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Ombudsman_Sulyos_mulasztasok_tortentek_a_gyori_korhaz_pszichiatriajan","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:52","title":"Ombudsman: Súlyos mulasztások történtek a győri kórház pszichiátriáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","shortLead":"A szocialista Ujhelyi István szerint egy normális országban ilyenkor a kormány bocsánatot kér és önként távozik.","id":"20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4400ba78-cd64-4b4d-8c11-47d1a3d5ff3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b4c58-16c8-4edd-a263-631d750a1867","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_igy_reagalt_az_ellenzek_a_sargentini_szavazasra","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:17","title":"Így reagált az ellenzék a Sargentini-szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nyitottság az újra: a kutatások szerint az alkotó képzeletnek az tesz jót, ha semmire sem koncentrálunk, mert ilyenkor a gondolkodásunk rugalmasabbá válik, egymástól látszólag távoli képzeteket engedünk egymás mellé. De milyen helyzetekben csókol meg minket a múzsa?","shortLead":"Nyitottság az újra: a kutatások szerint az alkotó képzeletnek az tesz jót, ha semmire sem koncentrálunk, mert ilyenkor...","id":"20180913_Nem_is_gondolna_hogy_ez_az_az_5_pillanat_amikor_a_legjobb_otleteink_szuletnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c13da-ec6d-4475-a4e6-1a8f58d36817","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180913_Nem_is_gondolna_hogy_ez_az_az_5_pillanat_amikor_a_legjobb_otleteink_szuletnek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:00","title":"Nem is gondolná, hogy ez az az 5 pillanat, amikor a legjobb ötletei születnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési szervezet szerint a tanárok még mindig keveset keresnek, a gyerekek családi háttere pedig még mindig meghatározó abban, hogy hozzájutnak-e a megfelelő ellátáshoz.","shortLead":"A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési szervezet szerint a tanárok még mindig keveset keresnek, a gyerekek családi...","id":"20180911_OECDjelentes_Magyarorszag_kulonosen_keveset_kolt_oktatasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4e5cb9-a8d0-4792-9a84-ca2435299536","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_OECDjelentes_Magyarorszag_kulonosen_keveset_kolt_oktatasra","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:59","title":"OECD-jelentés: Magyarország különösen keveset költ oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b925aa17-37df-476f-b50e-588b31210c2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lang Györgyit is belekeverték a történetbe, ami egy koraszülöttosztály támogatásáról szól.","shortLead":"Lang Györgyit is belekeverték a történetbe, ami egy koraszülöttosztály támogatásáról szól.","id":"20180913_kulka_janos_visszaeles_lajkvadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b925aa17-37df-476f-b50e-588b31210c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b794fc77-561a-4e18-9772-df3bac82c2c3","keywords":null,"link":"/elet/20180913_kulka_janos_visszaeles_lajkvadaszat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:40","title":"Kulka János nevével él vissza egy lájkvadász oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d8bc6e-04db-46df-b945-2523e2a59a04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszavazta a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést az Európai Parlament, a plenáris ülésen 448 igen szavazattal, 197 ellenében, 48 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők a dokumentumot. Vagyis kétharmados többséggel, tehát elindulhat a 7. cikk szerinti eljárás a magyar jogállamiság helyzete miatt. A szavazás előtt mondta el utolsó éves beszédét bizottsági elnökként az Európai Parlamentben Jean-Claude Juncker az Európai Unió helyzetéről. A hvg.hu-n élőben követte a strasbourgi ülést és ami utána történt.\r

","shortLead":"Megszavazta a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést az Európai Parlament, a plenáris ülésen 448 igen...","id":"20180912_Magyarorszag_Juncker__Strasbourg_europai_parlament_sargentini_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d8bc6e-04db-46df-b945-2523e2a59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ee3eb9-81da-43d3-98fd-04e8340be3fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Magyarorszag_Juncker__Strasbourg_europai_parlament_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:04","title":"Kétharmados többséggel szavazta meg az EP a Sargentini-jelentést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]