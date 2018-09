Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98d21dc1-a960-4f83-ac36-30208823ec42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy csak bejelentették a jubileumi iPhone utódját, máris láthatja a világ, hogyan készít különféle videókat a készülék.","shortLead":"Épp hogy csak bejelentették a jubileumi iPhone utódját, máris láthatja a világ, hogyan készít különféle videókat...","id":"20180914_apple_video_iphone_xs_videozas_4k","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98d21dc1-a960-4f83-ac36-30208823ec42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549b651a-da1e-422d-baf1-f611f3153da5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_apple_video_iphone_xs_videozas_4k","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:03","title":"Ilyen videót készít az új iPhone: itt az első hivatalos klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05583928-87cb-4434-9510-811cc633e81b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízen vehették át a díjat, amely mellé pénzjutalom, 10 billió értéktelen zimbabwei dollárt is járt.","shortLead":"Tízen vehették át a díjat, amely mellé pénzjutalom, 10 billió értéktelen zimbabwei dollárt is járt.","id":"20180914_Onkolonoszkopia_hullamvasutterapia_es_stresszlevezeto_vudubaba_atadtak_az_idei_antiNobeldijakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05583928-87cb-4434-9510-811cc633e81b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817e86a3-0398-42c6-863c-6ebac959d121","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Onkolonoszkopia_hullamvasutterapia_es_stresszlevezeto_vudubaba_atadtak_az_idei_antiNobeldijakat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:30","title":"Ön-kolonoszkópia, hullámvasút-terápia és stresszlevezető vudubaba: átadták az idei anti-Nobel-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01df16dc-9622-49e0-a27d-689cef180f14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanúsított egy telephely portásaként úgy vitte el a cég egyik teherautóját, hogy a tulajdonos nem tudott róla.","shortLead":"A gyanúsított egy telephely portásaként úgy vitte el a cég egyik teherautóját, hogy a tulajdonos nem tudott róla.","id":"20180912_lopott_teherauto_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01df16dc-9622-49e0-a27d-689cef180f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df93b6fc-0caf-4fc1-b218-3a5d94220b36","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_lopott_teherauto_debrecen","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:46","title":"\"Kölcsönvette\" a cég autóját a debreceni portás, de beütött a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gép október végén száll fel utoljára.","shortLead":"A gép október végén száll fel utoljára.","id":"20180912_Megszunteti_BudapestBukarest_jaratat_a_Wizz_Air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326494-4b13-4979-95be-647d8c38df56","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Megszunteti_BudapestBukarest_jaratat_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:18","title":"Megszünteti Budapest–Bukarest-járatát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2438763-a7fc-42c3-941c-aad4fbfa3917","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"2500 autó fér majd el benne.","shortLead":"2500 autó fér majd el benne.","id":"20180912_Hatszintes_parkolohaz_epul_a_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_2es_terminalja_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2438763-a7fc-42c3-941c-aad4fbfa3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa64b145-516b-441a-b77d-061535fa6791","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Hatszintes_parkolohaz_epul_a_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_2es_terminalja_elott","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:45","title":"Hatszintes parkolóház épül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","shortLead":"Így akarta magát vonzóbbá tenni Amerikában.","id":"20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d55a240-02b2-4b31-b8be-4492edab25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0904d6ea-b68c-4b7f-9087-e7d924d7eeef","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Photoshoppal_varazsolt_fekete_diakokat_egy_csoportkepre_egy_francia_iskola","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Photoshoppal varázsolt fekete diákokat egy csoportképre egy francia iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem szerint többször is igazolták, hogy szabályosan működnek, a kormány mégsem hajlandó aláírni az együttműködésről szóló megállapodást.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem szerint többször is igazolták, hogy szabályosan működnek, a kormány mégsem hajlandó aláírni...","id":"20180913_Valaszolt_a_CEU_Szijjartonak_az_egyetem_minden_eloirasnak_megfelelt_most_a_kormanyon_a_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551f836a-5997-42ea-9ed7-2ad7fa6a6a8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Valaszolt_a_CEU_Szijjartonak_az_egyetem_minden_eloirasnak_megfelelt_most_a_kormanyon_a_sor","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:20","title":"Válaszolt a CEU Szijjártónak: az egyetem minden előírásnak megfelelt, most a kormányon a sor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint nincs baj, csak szükség esetén átcsoportosítanak embereket, a mentődolgozók szövetsége szerint viszont Budapesten munkaerőhiány van. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint nincs baj, csak szükség esetén átcsoportosítanak embereket, a mentődolgozók...","id":"20180913_Videkrol_kell_mentosoket_hivni_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1a2c24-0f2a-4fba-a7f4-ec4fccd42041","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Videkrol_kell_mentosoket_hivni_Budapestre","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:34","title":"Vidékről kell mentősöket hívni Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]