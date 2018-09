Az elmúlt években a lakásárakhoz hasonlóan a bérleti díjak is jelentős növekedésen mentek keresztül. A Portfolio most azokból a kerületekből szedte össze a különböző alapterületű lakások bérleti díját, ahol legalább 100 ajánlat szerepel valamelyik nagyobb nagy hirdetőoldal (ingatlan.com, Duna House, Otthontérkép, Otthon Centrum) listájában. Bérelhető lakásokat a legnagyobb számban az ingatlan.com oldalon lehetett találni, ezért az ársávok ezekből kerültek kiválasztásra.

A legtöbb bérlehető lakást (csaknem 1800-at), az V. kerületben kínálják jelenleg a tulajdonosok, és a VI., II. és XIII. kerületben is több mint 1000 lakást hirdetnek. Ezeken a kedvelt, és külföldiek által is keresett kerületekben érdemes is a kiadással bíbelődni, mivel magas bérleti díjak szedhetők be.

Teljes lakás még akkor sem található itt 75 ezernél kisebb bérleti díjért, ha 30 négyzetméternél kisebb alapterületű is – ezért az összegért a a IX. kerületben lehet bérelni, a többi kerületben 80-90 ezer forint volt a minimális összeg, a legmagasabb kezdő ár pedig a XII. kerületben került elő az aktuális hirdetések alapján.

Elgondolkodtató adalék, hogy az 50 -70 négyzetmétes lakások átlagosan 110 ezer forint körül bérelhetők, azaz plusz 30 ezer forintért már egy a garzonoknál kétszer akkora lakást lehet bérelni. Az adott kategória maximális árai esetében viszont sokkoló, akár 1 millió forintos bérleti díjak is találhatók.

Az ingatlan állapota, a kerületen belüli jobb elhelyezkedés, a havi rezsiköltség is súlyoz, emiatt kerületen belül az ugyanakkora lakásoknál is átlagosan 100 ezer forintos eltérés van a minimális és maximális ár között. Meghökkentő árakra is bukkantak; egy I. kerületi kislakást csaknem 300 ezer forintért hirdettek.

A kétszobás lakások árai a legtöbb kerületben 100-110 ezer forinttól indulnak, a legmagasabbak akár a havi 500 ezer forintos bérleti díjat is elkérhetik a belvárosban. Érdekesség, hogy négyzetméterárra lebontva nem a külföldiek körében kiemelten népszerű V., hanem a VII. kerületben találhatók a legmagasabb bérleti díjak, ezeknél a lakásoknál viszont gyakran tetőterasz, panoráma, vagy további extrák tornázták fel az összeget.

A 90 négyzetméternél nagyobb ingatlanoknál a kerületenkénti maximális árak már több mint 2,5 millió forintos tartományban szóródnak. A legalacsonyabb bérleti díj 140 ezer forint, de a legtöbb kerületben inkább a 180 ezer forintos alsó határ a jellemző.