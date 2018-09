Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bb29469-4724-46ab-9f70-920aaa4ac1b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig húzódnak a kockázatok.","shortLead":"Az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig húzódnak a kockázatok.","id":"20180912_Megvan_mi_fekezheti_a_gazdasagi_novekedest_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb29469-4724-46ab-9f70-920aaa4ac1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41129f04-e045-4179-b745-338f5a5ed671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Megvan_mi_fekezheti_a_gazdasagi_novekedest_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:57","title":"Megvan, mi fékezheti a gazdasági növekedést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"40 milliárd forintból az építészszakma tiltakozása mellett egy pár éve felújított épületet alakítanak át, hogy úgy nézzen ki, mint 1905-ben. Mondjuk, akkor senkinek sem tetszett.","shortLead":"40 milliárd forintból az építészszakma tiltakozása mellett egy pár éve felújított épületet alakítanak át...","id":"20180912_Kozeliti_a_Duna_Arena_horrorarat_az_uj_Penzugyminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712521a3-10c7-4788-a73e-bcc4e7b40518","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Kozeliti_a_Duna_Arena_horrorarat_az_uj_Penzugyminiszterium","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:05","title":"Közelíti a Duna Aréna horrorárát az új Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert a harmadik helyezettet utólag kizárták.","shortLead":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert...","id":"20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605668c-7766-433d-a951-473148842e27","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:42","title":"Tíz évvel az olimpiai verseny után kapott bronzérmet egy brit hétpróbázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind azt szeretnék, hogy az egyetem Budapesten maradjon.","shortLead":"Mind azt szeretnék, hogy az egyetem Budapesten maradjon.","id":"20180913_Levelet_irt_22_amerikai_kepviselo_Cornsteinnek_a_CEUugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fcaf61-6a85-4a14-abe8-03035ea6407b","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Levelet_irt_22_amerikai_kepviselo_Cornsteinnek_a_CEUugyben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:52","title":"Levelet írt 22 amerikai képviselő Cornsteinnek a CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d33bc9-796e-4179-acf5-4636563c1bfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szerencsés japán nemsokára a BFS űrhajó fedélzetéről csodálhatja meg az égitestet.","shortLead":"Egy szerencsés japán nemsokára a BFS űrhajó fedélzetéről csodálhatja meg az égitestet.","id":"20180914_Nemsokara_egy_ismeretlen_urturistat_visz_fel_az_urbe_a_SpaceX","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18d33bc9-796e-4179-acf5-4636563c1bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe62c79-7ddd-47ed-80bd-4b57dc535739","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Nemsokara_egy_ismeretlen_urturistat_visz_fel_az_urbe_a_SpaceX","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:43","title":"Nemsokára egy ismeretlen űrturistának mutatja meg a Holdat közvetlen közelről a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentésről beszélt a legtöbbet Orbán Viktor a Kossuth rádióban adott interjújában, ez volt az első, amióta visszatért a szabadságáról. Azt mondta, távlatosan és egészen közelről is megvizsgálta a kérdést, amely azonban szerinte egyre kevésbé lesz fontos az európai politikában. Ami előtérbe kerül, az Angela Merkel új uniós határvédelmi javaslata.","shortLead":"A Sargentini-jelentésről beszélt a legtöbbet Orbán Viktor a Kossuth rádióban adott interjújában, ez volt az első...","id":"20180914_orban_viktor_kossuth_radio_sargentini_jelentes_europai_parlament_angela_merkel_hatarvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d12593-7392-4ebf-9fe9-9b21cb01ea93","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_orban_viktor_kossuth_radio_sargentini_jelentes_europai_parlament_angela_merkel_hatarvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:32","title":"Orbán: A következő küzdelem arról szól majd, kihez kerül a kapukulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0980262e-9323-41f8-9d63-6b14de9a25fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"59 éves volt. ","shortLead":"59 éves volt. ","id":"20180912_Meghalt_Rachid_Taha_zenesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0980262e-9323-41f8-9d63-6b14de9a25fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0710f46d-40da-403c-8f4b-e7201457cd32","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Meghalt_Rachid_Taha_zenesz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:50","title":"Meghalt Rachid Taha zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér hozzá, hogy Naomi Oszaka már tíz évesen is imádott versengeni.","shortLead":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér...","id":"20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73704fe-26a4-47e1-9f42-259d366d4f48","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:28","title":"Naomi Oszaka babszemekkel és evőpálcikával tréningezte magát tíz évesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]