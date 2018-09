Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eladják az egyik legnagyobb angliai farmot, hogy rájöjjenek, mennyit buknak majd a Brexiten a földtulajdonosok.","shortLead":"Eladják az egyik legnagyobb angliai farmot, hogy rájöjjenek, mennyit buknak majd a Brexiten a földtulajdonosok.","id":"20180912_Az_egyik_legnagyobb_angliai_farm_eladasaval_tesztelik_hogyan_hat_majd_a_Brexit_az_ingatlanarakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269fb11b-3e7d-4109-ae8d-2b960f99dc66","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Az_egyik_legnagyobb_angliai_farm_eladasaval_tesztelik_hogyan_hat_majd_a_Brexit_az_ingatlanarakra","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:08","title":"Az egyik legnagyobb angliai farm eladásával tesztelik, hogyan hat majd a Brexit az ingatlanárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályokat javasolnak az EB politikusai az interneten található terrorista tartalmak gyors kiszűrése és megsemmisítése érdekében. ","shortLead":"Új szabályokat javasolnak az EB politikusai az interneten található terrorista tartalmak gyors kiszűrése és...","id":"20180912_terrorizmus_terroristak_terrorista_tartalmak_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a872d95a-f426-43a6-81e1-b2bdbef1b41f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_terrorizmus_terroristak_terrorista_tartalmak_europai_bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:35","title":"Szigorítás jön az EU-ban: 60 perc alatt le kell vadászni a netre került terrorista bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem tao-programjait nem hozta nyilvánosságra. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem...","id":"20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a661ac99-ff29-40e2-a748-41b3f3a34a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:28","title":"Több tízmillió tao-pénzzel együtt tűnt el a fideszes polgármester, az MLSZ asszisztált hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négygyermekes nőt egy kábítószer-használó férfi szúrta combon néhány nappal ezelőtt, azóta orvostól orvosig jár.","shortLead":"A négygyermekes nőt egy kábítószer-használó férfi szúrta combon néhány nappal ezelőtt, azóta orvostól orvosig jár.","id":"20180913_tuvel_szurtak_meg_egy_not_az_1es_villamoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64beb7c3-f4a8-4fb3-91d4-3b72538b5c1e","keywords":null,"link":"/elet/20180913_tuvel_szurtak_meg_egy_not_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:23","title":"Drogos tűvel szúrhattak meg egy nőt az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs Max és XR lesz az idei telefonmodellek neve. Már csak egy kérdés maradt: pontosan mit is tudnak az új modellek? ","shortLead":"Néhány órával a hivatalos leleplezés előtt az Apple oldalának adatbázisából nyilvánosságra került, hogy iPhone Xs, Xs...","id":"20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=386dbdf9-60c7-45a9-be55-c06aab87ee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c17e1b-be4f-4c03-8668-35f2368395f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_apple_xs_max_xr_uj_iphone_2018_apple_watch_4","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:53","title":"Itt a nagy bejelentés, megjöttek az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d4b486-fa86-482a-86aa-64309884799a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áll a bál a főváros V. kerületében, a Bástya utcai óvoda udvaráért folyik a harc egy befektető és az önkormányzat között. A harc vesztesei egyelőre a gyerekek.\r

\r

","shortLead":"Áll a bál a főváros V. kerületében, a Bástya utcai óvoda udvaráért folyik a harc egy befektető és az önkormányzat...","id":"20180912_belvaros_ovodaudvar_botrany_onkormanyzat_kisajatitas_befekteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d4b486-fa86-482a-86aa-64309884799a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae36b79-c804-4bdf-b957-61a5414889c4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_belvaros_ovodaudvar_botrany_onkormanyzat_kisajatitas_befekteto","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:21","title":"Belvárosi óvodaudvar-botrány: \"A csúnya bácsi elvette tőlünk az udvart\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit az Amazon részvényének szárnyalása emelt a magasba.","shortLead":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit az Amazon részvényének...","id":"20180913_Mindenbe_belekostol_a_vilag_leggazdagabb_embere_akkor_is_ha_nem_nyer_rajta_rogton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8491517-4557-43c1-831d-b5dcb886fb23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Mindenbe_belekostol_a_vilag_leggazdagabb_embere_akkor_is_ha_nem_nyer_rajta_rogton","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:05","title":"Mindenbe belekóstol a világ leggazdagabb embere, akkor is, ha nem nyer rajta rögtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jól megválasztott antibiotikum alkalmazása komoly előrelépést jelenthet a szuperbaktériumok ellen vívott globális küzdelemben – állítják ausztrál kutatók.","shortLead":"A jól megválasztott antibiotikum alkalmazása komoly előrelépést jelenthet a szuperbaktériumok ellen vívott globális...","id":"20180913_szuperbakterium_elleni_szer_gyogyszer_antibiotikum_klebisella_e_coli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eabdd04-e5ed-473e-b9ac-034cc43c2304","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_szuperbakterium_elleni_szer_gyogyszer_antibiotikum_klebisella_e_coli","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:03","title":"Olcsó gyógyszerrel is legyőzhetők a szuperbaktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]