[{"available":true,"c_guid":"145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A radikális francia politikus szerint az EU helyét \"az európai nemzetek Európájának\" kell felváltania.","shortLead":"A radikális francia politikus szerint az EU helyét \"az európai nemzetek Európájának\" kell felváltania.","id":"20180916_Le_Pen_Magyarorszagon_mar_hatalomra_jutottak_az_elkepzeleseink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1b77fc-fe14-4319-835b-7f78e2a5ab42","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Le_Pen_Magyarorszagon_mar_hatalomra_jutottak_az_elkepzeleseink","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:23","title":"Le Pen: Magyarországon már hatalomra jutottak az elképzeléseink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b06bec9-c4a7-4062-88d4-53ac48cf7857","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A 77 éves Hélène Pastor alig lépett ki a kórház kapuján Nizzában, amikor egy lefűrészelt csövű puskával agyonlőtték. Sofőrje hasonló sorsra jutott. Egész Monaco felbolydult a négy éve elkövetett gyilkosság miatt. A per hétfőn kezdődött.","shortLead":"A 77 éves Hélène Pastor alig lépett ki a kórház kapuján Nizzában, amikor egy lefűrészelt csövű puskával agyonlőtték...","id":"20180917_Lengyelorszag_volt_konzulja_olethette_meg_anyosat_Monaco_leggazdagabb_asszonyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b06bec9-c4a7-4062-88d4-53ac48cf7857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e57961-b28f-482e-aeb2-2d8ca3e191f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Lengyelorszag_volt_konzulja_olethette_meg_anyosat_Monaco_leggazdagabb_asszonyat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:45","title":"Lengyelország volt konzulja ölethette meg anyósát, Monaco leggazdagabb asszonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének az ügyét. A városvezető szerint a kormány nagyon rosszul kezeli a 2016-os Brexit-referendum utáni kilépési tárgyalásokat.","shortLead":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének...","id":"20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30513666-d056-4901-ba81-ebdfca163223","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:32","title":"Új Brexit-népszavazást sürget a londoni polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utasok már a gépen ültek, így mindent láttak. ","shortLead":"Az utasok már a gépen ültek, így mindent láttak. ","id":"20180917_Videora_vettek_ahogy_egy_rakodomunkas_borondokbol_lop_az_ibizai_repteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2b9017-2cfc-4d61-95a9-f7e8d3e83594","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Videora_vettek_ahogy_egy_rakodomunkas_borondokbol_lop_az_ibizai_repteren","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:56","title":"Videóra vették, ahogy egy rakodómunkás bőröndökből lop az ibizai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időről időre feltűnnek olyan weboldalak, amelyek a rajtuk futó kód révén működésképtelenné tehetik eszközeinket. Most egy újabb ilyen bukkant fel.","shortLead":"Időről időre feltűnnek olyan weboldalak, amelyek a rajtuk futó kód révén működésképtelenné tehetik eszközeinket. Most...","id":"20180917_iphone_ipad_ios_css_kod_telefon_lefagy_safari_ripper_veszelyes_kodsor_sabri_haddouche_rendszerosszeomlas_telefon_tulterhelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad538984-8da3-48b1-8f8b-2a354f7612d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_iphone_ipad_ios_css_kod_telefon_lefagy_safari_ripper_veszelyes_kodsor_sabri_haddouche_rendszerosszeomlas_telefon_tulterhelese","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:03","title":"Új módszerrel idegesítik az iPhone-osokat, rögtön újraindul tőle a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában nagy kiterjedésű napelem- és szélfarmok kiépítésével – állítják a kutatók, akik egy szimulációs modell segítségével vizsgálták meg, hogy milyen hatása lenne, ha a Föld legnagyobb sivatagjának egészét beborítanák szélturbinákkal és napelemekkel.","shortLead":"Több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában nagy kiterjedésű napelem- és szélfarmok...","id":"20180917_szahara_sivatag_aszaly_csapadek_mennyiseg_novelese_napelem_szelturbina_szimulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c3e885-9dd7-4a66-b819-7b4f48edfc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_szahara_sivatag_aszaly_csapadek_mennyiseg_novelese_napelem_szelturbina_szimulacio","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:03","title":"\"Szó szerint ledöbbentünk\" – a tudósok megnézték, mi történne, ha napelemmel borítanák be a Szaharát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Furcsa táblák jelentek meg a városban, a helyiek egyelőre csak találgatnak.","shortLead":"Furcsa táblák jelentek meg a városban, a helyiek egyelőre csak találgatnak.","id":"20180917_Ujabban_tilos_a_rahelezes_Cegleden__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8e6f19-2f44-495b-a0ad-445deae3672b","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Ujabban_tilos_a_rahelezes_Cegleden__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:38","title":"Újabban tilos a ráhelezés Cegléden – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába gyengül a forint, a magas áfakulcs miatt sokkal több magyar jár át külföldre bevásárolni, mint korábban.","shortLead":"Hiába gyengül a forint, a magas áfakulcs miatt sokkal több magyar jár át külföldre bevásárolni, mint korábban.","id":"20180917_Egyre_tobb_magyar_jar_at_kulfoldre_vasarolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ec39f7-64b8-4e85-a830-df4024200af9","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Egyre_tobb_magyar_jar_at_kulfoldre_vasarolni","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:29","title":"Egyre több magyar jár át külföldre vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]