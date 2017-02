[{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét közepére dőlhet el, hogy szükségük lesz-e bőrátültetésre a veronai buszbaleset Honvédkórházban fekvő sérültjeinek – mondta Tamás Róbert, az MH Egészségügyi Központ-Honvédkórház orvosigazgatója hétfőn este az M1 aktuális csatornán.","shortLead":"A hét közepére dőlhet el, hogy szükségük lesz-e bőrátültetésre a veronai buszbaleset Honvédkórházban fekvő sérültjeinek...","id":"20170130_buszbaleset_hamarosan_eldol_kelle_muteni_a_honvedkorhazban_apolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06333e4-7dda-411f-a38f-e3ccc063c69c","keywords":null,"link":"/itthon/20170130_buszbaleset_hamarosan_eldol_kelle_muteni_a_honvedkorhazban_apolt","timestamp":"2017. január. 30. 21:26","title":"Buszbaleset: hamarosan eldől, kell-e műteni a Honvédkórházban ápolt sérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vitaminok közül ilyenkor a B12-, az A-, C- és E-vitaminok fogyasztására kell különös gondot fordítani, ám fontos, hogy ezeket – a túladagolás elkerülése érdekében – elsősorban ne étrend-kiegészítőkkel vigyük be szervezetünkbe, hanem természetes forrásokból. ","shortLead":"A vitaminok közül ilyenkor a B12-, az A-, C- és E-vitaminok fogyasztására kell különös gondot fordítani, ám fontos...","id":"20170131_influenzajarvany_vedekezes_megelozes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d61ba0-2df7-4945-b063-e98c919c6c93","keywords":null,"link":"/elet/20170131_influenzajarvany_vedekezes_megelozes","timestamp":"2017. január. 31. 12:00","title":"Mit együnk influenzajárvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c518375d-83a9-4a0d-9ebb-8e5b02115f0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Azok az autósok, akik gázolajos járművel közlekednek, 50 százalékkal drágábban parkolhatnak hamarosan London belvárosában.","shortLead":"Azok az autósok, akik gázolajos járművel közlekednek, 50 százalékkal drágábban parkolhatnak hamarosan London...","id":"20170131_dragabban_parkolhatnak_a_dizelek_London","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c518375d-83a9-4a0d-9ebb-8e5b02115f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ba9275-f212-4e15-960e-87d2ff39e76e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20170131_dragabban_parkolhatnak_a_dizelek_London","timestamp":"2017. január. 31. 10:48","title":"Ha ezt nálunk is kitalálják – drágábban parkolhatnak a dízelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9353e202-36cc-4fbb-834f-61dd3028f18b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor csütörtöki budapesti tanácskozásán napirendre kerül annak az adósságnak a kérdése is, amelyet a csődbe ment Malév halmozott fel kisebbségi tulajdonosánál és egyben legnagyobb hitelezőjénél, az orosz Vnyesekonombanknál - közölte szerdán Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor csütörtöki budapesti tanácskozásán napirendre kerül annak az adósságnak...","id":"20170201_putyin_adossag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9353e202-36cc-4fbb-834f-61dd3028f18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7517e82f-9308-494c-ac9d-491cc8e3175a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170201_putyin_adossag","timestamp":"2017. február. 01. 14:52","title":"Putyinnal egy súlyos magyar adósságról is tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901b57c5-c0b5-4b20-9ce7-958bcc4f0cd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Indiai Űrkutatási Hivatal csökkentené a költséget, ezért több mint 100 műholdat lőnek fel egyszerre. Az oroszok és az amerikaiak is elbújhatnak emögött a teljesítmény mögött.","shortLead":"Az Indiai Űrkutatási Hivatal csökkentené a költséget, ezért több mint 100 műholdat lőnek fel egyszerre. Az oroszok és...","id":"20170131_india_urhivatal_muhold","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901b57c5-c0b5-4b20-9ce7-958bcc4f0cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83411de-3b9c-47a9-b091-94e83320d7dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20170131_india_urhivatal_muhold","timestamp":"2017. január. 31. 09:01","title":"Egyszerre 104 műholdat lőnek fel egy rakétával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434ecb9a-372d-45d0-bcf6-354ff7369745","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerő vallomást tett a tavaly szeptemberi, pécsi gyilkossággal gyanúsított férfi és nő.","shortLead":"Beismerő vallomást tett a tavaly szeptemberi, pécsi gyilkossággal gyanúsított férfi és nő.","id":"20170201_elkaptak_a_pecsen_halalra_vert_ferfi_gyilkosait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434ecb9a-372d-45d0-bcf6-354ff7369745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9efbff-bb59-4f32-acbf-b482fd452816","keywords":null,"link":"/itthon/20170201_elkaptak_a_pecsen_halalra_vert_ferfi_gyilkosait","timestamp":"2017. február. 01. 07:42","title":"Elkapták a Pécsen halálra vert férfi gyilkosait – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a402b532-6b5e-4270-a8bb-39db36e96a08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először jelentkezik új albummal a dalszerző-énekes, mióta neki ítélték az irodalmi Nobel-díjat.","shortLead":"Először jelentkezik új albummal a dalszerző-énekes, mióta neki ítélték az irodalmi Nobel-díjat.","id":"20170201_Jon_az_uj_Bob_Dylanlemez_egy_dal_mar_hallgathato_rola","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a402b532-6b5e-4270-a8bb-39db36e96a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16eca603-c2a1-47a5-b749-600d64f3a384","keywords":null,"link":"/kultura/20170201_Jon_az_uj_Bob_Dylanlemez_egy_dal_mar_hallgathato_rola","timestamp":"2017. február. 01. 11:02","title":"Jön az új Bob Dylan-lemez, egy dal már hallgatható róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8002e60f-3ee2-4ae5-a29a-6252a09ee8ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vezetése alatt káosz alakult ki a rábízott katolikus főiskolán, szinte állandóak voltak a kirúgások, oktatókat is mondvacsinált indokokkal bocsátottak el. ","shortLead":"Vezetése alatt káosz alakult ki a rábízott katolikus főiskolán, szinte állandóak voltak a kirúgások, oktatókat is...","id":"20170131_Sorozatos_botranyok_Erdo_Peter_Erdo_Maria_menesztes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8002e60f-3ee2-4ae5-a29a-6252a09ee8ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d41f2d-a567-443c-a979-84be0300f5ee","keywords":null,"link":"/itthon/20170131_Sorozatos_botranyok_Erdo_Peter_Erdo_Maria_menesztes","timestamp":"2017. január. 31. 09:01","title":"Sorozatos botrányok után menesztették Erdő Péter húgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]