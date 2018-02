[{"available":true,"c_guid":"4d9a9d4c-a301-49e7-9158-0b64594e0812","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elindult a határon túl élő családokat segítő Köldökzsinór program. A támogatásokkal a kormány anyagilag is el akarja ismeri azokat, akik magyar gyermeket vállalnak a világ bármely pontján - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára.","shortLead":"Elindult a határon túl élő családokat segítő Köldökzsinór program. A támogatásokkal a kormány anyagilag is el akarja...","id":"20180201_A_kormany_tamogatja_a_magyar_gyermeket_vallalokat_barhol_is_eljenek_a_vilagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d9a9d4c-a301-49e7-9158-0b64594e0812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfe13cd-feda-4dd4-9a64-cfc3af9e5305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_A_kormany_tamogatja_a_magyar_gyermeket_vallalokat_barhol_is_eljenek_a_vilagon","timestamp":"2018. február. 01. 11:00","title":"A magyar kormány támogatja a magyar gyermeket vállalókat, bárhol is éljenek a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d337e7c-d53a-4d5f-a2d9-cc5447738900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik frakcióvezetőjének sem háza, sem autója, viszont szorgalmasan gyűjti a pénzt a takarékbetétben: egy év alatt több mint négymillió forintot takarított meg.","shortLead":"A Jobbik frakcióvezetőjének sem háza, sem autója, viszont szorgalmasan gyűjti a pénzt a takarékbetétben: egy év alatt...","id":"20180201_Volner_Janos_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d337e7c-d53a-4d5f-a2d9-cc5447738900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f5276d-2f4e-4e9b-b17c-dfbbe0bff7c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Volner_Janos_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 01:58","title":"Volner János takarékbetétben gyarapszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c8a03e-2f1c-4711-b159-3c1a4d1975a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most az ingatlanokra fókuszálva néztük át a politikusi vagyonnyilatkozatokat.","shortLead":"Most az ingatlanokra fókuszálva néztük át a politikusi vagyonnyilatkozatokat.","id":"20180201_Fedel_nelkul_alig_akad_kepviselo_akinek_lenne_lakasa_a_vagyonnyilatkozata_szerint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c8a03e-2f1c-4711-b159-3c1a4d1975a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e5c1ff-cb93-44aa-8e36-6df154e125ed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180201_Fedel_nelkul_alig_akad_kepviselo_akinek_lenne_lakasa_a_vagyonnyilatkozata_szerint","timestamp":"2018. február. 01. 14:16","title":"Fedél nélkül? Sok képviselőnek lakás helyett a szántó és a szőlő a sláger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára a csaknem egymilliós fizetését a vagyonnyilatkozata alapján állampapírokban látta a legjobb helyen: hétmillióról 13 millióra emelkedett az itt befektetett vagyona. Megvan a XI. kerületi lakása is.","shortLead":"Az Emmi államtitkára a csaknem egymilliós fizetését a vagyonnyilatkozata alapján állampapírokban látta a legjobb...","id":"20180201_Retvari_Bence_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6db3b6-6728-4b06-9816-990d5b2da40a","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Retvari_Bence_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 01:38","title":"Rétvári Bence az állampapírokra alapoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1474cb9d-ccd8-4454-89b8-16c2e03f6eea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ENSZ globális migrációs csomagjának az alapállítása nem felel meg a valóságnak, a tervezet pedig kísértetiesen hasonlít a Soros-tervre. Ugyanez először pénteken hangzott el a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szájából.","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ENSZ globális migrációs csomagjának az alapállítása nem...","id":"20180201_szijjarto_ensz_globalis_migracios_csomagja_hasonlit_a_soros_tervre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1474cb9d-ccd8-4454-89b8-16c2e03f6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e51c38-ff3c-4cae-b3e2-271ae45f7dea","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_szijjarto_ensz_globalis_migracios_csomagja_hasonlit_a_soros_tervre","timestamp":"2018. február. 01. 17:49","title":"Már Szijjártó is a Soros-tervet látja az ENSZ globális migrációs csomagjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntést idén is az elnök \"erővel a békéért\" alapelvével indokolták. ","shortLead":"A döntést idén is az elnök \"erővel a békéért\" alapelvével indokolták. ","id":"20180201_Donald_Trumpot_ismet_Nobelbekedijra_jeloltek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b1e2fb-d1e3-4cd3-a096-caa98951ba52","keywords":null,"link":"/vilag/20180201_Donald_Trumpot_ismet_Nobelbekedijra_jeloltek","timestamp":"2018. február. 01. 14:20","title":"Donald Trumpot ismét Nobel-békedíjra jelölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180202_mediaworks_gyurcsany_megyei_napilapok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8755aa41-68d7-46fb-83d2-efabbdda3e29","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_mediaworks_gyurcsany_megyei_napilapok","timestamp":"2018. február. 02. 13:59","title":"Gyurcsány és a Mediaworks – ilyen változatos a médiavidék Magyarországa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae66edd2-f7df-4b35-92fe-de5c37404640","c_author":"Magyar Bálint - Mizsei Kálmán","category":"gazdasag","description":"Nem a külföldi tőke szívja a vérünket, megoldjuk azt hazán belül.","shortLead":"Nem a külföldi tőke szívja a vérünket, megoldjuk azt hazán belül.","id":"20180201_Osszeno_ami_osszetartozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae66edd2-f7df-4b35-92fe-de5c37404640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5ffbc0-6d50-4309-b961-09527ae089f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_Osszeno_ami_osszetartozik","timestamp":"2018. február. 01. 14:10","title":"Összenő, ami összetartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]