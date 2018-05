Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cf064f9-5cca-4baf-a920-6d95354a8e86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Több millióan látták már a közösségi oldalakon, ahogy Marcelo fia a Real Madrid futballistáival fejelget.","shortLead":"Több millióan látták már a közösségi oldalakon, ahogy Marcelo fia a Real Madrid futballistáival fejelget.","id":"20180516_Imadja_az_internet_Marcelo_fiat_aki_siman_elfejelget_a_Realjatekosokkal_az_oltozoben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cf064f9-5cca-4baf-a920-6d95354a8e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8debb67b-f04f-4868-a8c6-4bdb12c1c54e","keywords":null,"link":"/sport/20180516_Imadja_az_internet_Marcelo_fiat_aki_siman_elfejelget_a_Realjatekosokkal_az_oltozoben","timestamp":"2018. május. 16. 11:13","title":"Imádja az internet Marcelo fiát, aki simán elfejelget a Real-játékosokkal az öltözőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Záporokra, zivatarokra kell számítani.","shortLead":"Záporokra, zivatarokra kell számítani.","id":"20180517_esos_borus_lesz_a_csutortok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa4c29f-e6aa-45b3-84f6-4895ad13271e","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_esos_borus_lesz_a_csutortok","timestamp":"2018. május. 17. 05:10","title":"Esős, borús lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642e81bb-440c-48d9-ac68-912e64258aef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal a Parlament előtt, az Id. Antall József rakparton állították le a szárnyasok miatt a forgalmat.","shortLead":"Ezúttal a Parlament előtt, az Id. Antall József rakparton állították le a szárnyasok miatt a forgalmat.","id":"20180516_megint_kacsacsaladon_segitettek_a_rendorok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642e81bb-440c-48d9-ac68-912e64258aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2676ad8-c406-40cd-87fe-d2eda1d39821","keywords":null,"link":"/elet/20180516_megint_kacsacsaladon_segitettek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 16. 17:51","title":"Megint kacsacsaládon segítettek a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1cb3d03-783e-441a-b195-c95ef454e53e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pedagógusszakszervezet szerint arcpirító, az egészségügyi érdekképviselet szerint igazságtalan, hogy a tárcánál, amelyhez a két terület tartozik, több mint 4 milliárd forintot osztottak szét az uniós támogatások sikeres lehívásáért.","shortLead":"A pedagógusszakszervezet szerint arcpirító, az egészségügyi érdekképviselet szerint igazságtalan, hogy a tárcánál...","id":"20180516_emmi_celjuttatas_pedagogusok_apolok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1cb3d03-783e-441a-b195-c95ef454e53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa469f6-c0e4-4223-82c3-2d9d57f7cdeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_emmi_celjuttatas_pedagogusok_apolok","timestamp":"2018. május. 16. 21:51","title":"Kibuktak az ápolók és a pedagógusok a milliós Emmi-bónuszokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","shortLead":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","id":"20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cfdf44-a391-4f06-852a-435bdf014449","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","timestamp":"2018. május. 17. 16:08","title":"Briliáns a National Geographic címlapja, pedig csak egy zacskó van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészen durvának mondható áremelkedéssel indít az idei balatoni strandszezon, amely a szezonális termékekre is hatással lesz. Egy sima lángosért 500 forintot is elkérhetnek, a pluszfeltét pedig további 200-300 forintot is jelenthet. ","shortLead":"Egészen durvának mondható áremelkedéssel indít az idei balatoni strandszezon, amely a szezonális termékekre is hatással...","id":"20180516_700800_forintot_is_elkerhetnek_egy_langosert_iden_a_Balatonon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13021115-de6c-4552-b90e-05852e57415f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_700800_forintot_is_elkerhetnek_egy_langosert_iden_a_Balatonon","timestamp":"2018. május. 16. 06:02","title":"700-800 forintot is elkérhetnek egy lángosért idén a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88a1d13-6dfb-408e-9bee-3e7ca2fe9f17","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid 3-0-ra győzte le az Olympique Marseille-t.","shortLead":"Az Atlético Madrid 3-0-ra győzte le az Olympique Marseille-t.","id":"20180517_europa_liga_atletico_madrid_olympique_marseille","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f88a1d13-6dfb-408e-9bee-3e7ca2fe9f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361a324f-1da1-4bea-8730-a78e9bb29938","keywords":null,"link":"/sport/20180517_europa_liga_atletico_madrid_olympique_marseille","timestamp":"2018. május. 17. 05:23","title":"Könnyed madridi győzelem az Európa Liga döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út miatt ritkítják meg a növényeket.","shortLead":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út...","id":"20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc472e-6037-4d7a-a12c-67f6b89ac4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","timestamp":"2018. május. 16. 17:05","title":"Most útépítés miatt vágnak ki fákat a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]