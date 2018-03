Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és átmeneti intézkedésként 3 százalékos adót vetne ki az érintett cégek, például a Google és a Facebook éves európai forgalmára.","shortLead":"Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és...","id":"20180321_europai_bizottsag_adoztatas_google_facebook_hirdetesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fe2f8b-7f91-410d-bbbc-27c39ad8a1f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_europai_bizottsag_adoztatas_google_facebook_hirdetesek","timestamp":"2018. március. 21. 20:31","title":"Így adóztatná meg az EU a Google-t és a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár került. Tényleg megér ennyit?","shortLead":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár...","id":"20180321_uj_imac_pro_ara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1fae20-ae71-49ea-8d40-5503cecf544d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_uj_imac_pro_ara","timestamp":"2018. március. 21. 19:30","title":"Jogos, hogy ennyire sokba kerül az új iMac Pro?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU nem fog közbelépni, jövőre már életbe is léphet az intézkedés.","shortLead":"Az EU nem fog közbelépni, jövőre már életbe is léphet az intézkedés.","id":"20180323_Biztosra_veheto_hogy_csokken_a_magyarok_csaladi_potleka_Ausztriaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de805f3-25bd-4a04-8bcf-d732fa3eda13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Biztosra_veheto_hogy_csokken_a_magyarok_csaladi_potleka_Ausztriaban","timestamp":"2018. március. 23. 12:09","title":"Biztosra vehető, hogy csökken a magyarok családi pótléka Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f03c052-ae2e-4f45-9241-fbf6226509d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180323_Sikerult_egy_valasztasi_hirdetmennyel_letakarni_a_Momentum_plakatjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f03c052-ae2e-4f45-9241-fbf6226509d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc7743-9f7f-42f4-bf23-6104ab63dc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Sikerult_egy_valasztasi_hirdetmennyel_letakarni_a_Momentum_plakatjat","timestamp":"2018. március. 23. 09:39","title":"Sikerült egy választási hirdetménnyel letakarni a Momentum plakátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fordulópontnak nevezte Orbán Viktor március 15-ei beszédét az Indexnek adott interjújában Szél Bernadett. Arról is beszélt, hogy szerinte fideszes győzelem esetén börtönbe zárja őt Orbán április 8. után, mert ráfogják, hogy amerikai kém. ","shortLead":"Fordulópontnak nevezte Orbán Viktor március 15-ei beszédét az Indexnek adott interjújában Szél Bernadett. Arról is...","id":"20180323_Szel_Bernadett_Orban_bortonbe_zar_ha_aprilisban_o_nyer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8151ca-a8d0-45e4-bec1-4cd15a06b3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Szel_Bernadett_Orban_bortonbe_zar_ha_aprilisban_o_nyer","timestamp":"2018. március. 23. 08:42","title":"Szél Bernadett: Orbán börtönbe zár, ha áprilisban ő nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bolthálózat kijelölt üzleteiben kedd esténként igyekeznek megkönnyíteni az autista vevők bevásárlását. Két órán át próbálnak minden olyan tényezőt minimálisra szintre csökkenteni, ami esetleg zavarhatja őket. \r

","shortLead":"A bolthálózat kijelölt üzleteiben kedd esténként igyekeznek megkönnyíteni az autista vevők bevásárlását. Két órán át...","id":"20180322_csendes_estekkel_segit_bevasarolni_autista_vevoinek_az_ir_lidl","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a116f24-5dbb-4ef4-978e-3cc7cdf29b66","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_csendes_estekkel_segit_bevasarolni_autista_vevoinek_az_ir_lidl","timestamp":"2018. március. 22. 21:41","title":"Csendes estékkel segít bevásárolni autista vevőinek az ír Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel hárommilliárd forintból hergelt a kormány a civil szervezetek, az Európai Parlament és Soros György ellen, de a saját eredményeik bemutatására is több száz millió forintot szántak. A legtöbb pénz Mészáros Lőrinc médiacégeihez került.","shortLead":"Közel hárommilliárd forintból hergelt a kormány a civil szervezetek, az Európai Parlament és Soros György ellen, de...","id":"20180322_Negymilliard_forintot_koltott_el_ket_honap_alatt_a_kormany_propagandara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d698968c-1108-4666-8455-0e246904f16a","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Negymilliard_forintot_koltott_el_ket_honap_alatt_a_kormany_propagandara","timestamp":"2018. március. 22. 11:25","title":"Négymilliárd forintot költött el két hónap alatt a kormány propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cseh elnök is utazott a gépén, a kínai jegybank kivételezett vele, egy spanyol óriáscég elszaladt előle. Bemutatjuk Petr Kellnert, Közép-Európa leggazdagabb emberét, a Telenor Magyarország új tulajdonosát.","shortLead":"A cseh elnök is utazott a gépén, a kínai jegybank kivételezett vele, egy spanyol óriáscég elszaladt előle. Bemutatjuk...","id":"20180321_petr_kellner_telenor_ppf_portre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122b3c2e-adb5-4a25-b7dc-0a7b17c7d93f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_petr_kellner_telenor_ppf_portre","timestamp":"2018. március. 21. 16:40","title":"Pénzért bármit, bárkivel, a Telenor cseh vevője nem finnyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]