Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf271e2-70ab-4a72-96c5-7ecfc818fd1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esküvő után a WIndsor kastályban készült a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle, ahonnan egy különleges autóval távoztak.","shortLead":"Az esküvő után a WIndsor kastályban készült a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle, ahonnan egy különleges autóval...","id":"20180520_harry_herceg_meghan_markle_eskuvo_royalwedding_video_fogadas_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf271e2-70ab-4a72-96c5-7ecfc818fd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ad2d3-d957-43e3-b6e2-98623e6f902d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_harry_herceg_meghan_markle_eskuvo_royalwedding_video_fogadas_auto","timestamp":"2018. május. 20. 06:21","title":"Videó: Különleges autóval ment a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fddbbdd-7695-4793-81b8-8948a820a808","c_author":"Balla István","category":"gazdasag","description":"Évek óta népszerű a vezetőképzésben is a coaching, az viszont nincs szabályozva, ki is nevezheti magát coachnak.","shortLead":"Évek óta népszerű a vezetőképzésben is a coaching, az viszont nincs szabályozva, ki is nevezheti magát coachnak.","id":"201820__tanacsadas__coaching__onsegites__uzleti_edzok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fddbbdd-7695-4793-81b8-8948a820a808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459addef-38b0-4e48-b758-e480fc261b11","keywords":null,"link":"/gazdasag/201820__tanacsadas__coaching__onsegites__uzleti_edzok","timestamp":"2018. május. 19. 16:00","title":"Nehéz megmondani, mi az a coaching, de egyre nagyobb igény van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most valamiben egyetértett vele. De azért kritizálta is az illiberális demokráciát.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most...","id":"20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ced485-7d33-4aa8-9ed7-788b4188033c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","timestamp":"2018. május. 19. 18:43","title":"Fukuyama végre egyetértett Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f54ed3-291b-4f51-b75a-71b0882ba9c3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első rész sikerétől kicsit elmaradt végül.","shortLead":"Az első rész sikerétől kicsit elmaradt végül.","id":"20180520_Nagyot_ment_a_Deadpool_2_Amerikaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f54ed3-291b-4f51-b75a-71b0882ba9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26c1e6a-1be5-4d02-9569-b035d5839dcb","keywords":null,"link":"/elet/20180520_Nagyot_ment_a_Deadpool_2_Amerikaban","timestamp":"2018. május. 20. 18:40","title":"Nagyot ment a Deadpool 2 Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db86a6fc-0e69-4e4f-b8d9-17b1bf6e02a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apát és fiát tartóztatták le, miután a TEK rengeteg lőszert és fegyvert talált egy kecskeméti tanyán.","shortLead":"Apát és fiát tartóztatták le, miután a TEK rengeteg lőszert és fegyvert talált egy kecskeméti tanyán.","id":"20180520_Tanyasi_fegyverarzenal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db86a6fc-0e69-4e4f-b8d9-17b1bf6e02a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b161f62b-2221-4313-8606-f8029f20f951","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Tanyasi_fegyverarzenal","timestamp":"2018. május. 20. 09:55","title":"Tanyasi fegyverarzenál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f3de93-f1cf-4e6c-a690-05854e40fea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A fideszes országgyűlési képviselő és Csepel polgármestere szerint a \"tett mozgatórugója a kereszténység elleni vak gyűlölet lehetett\". ","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő és Csepel polgármestere szerint a \"tett mozgatórugója a kereszténység elleni vak...","id":"20180521_Megrongaltak_a_csepeli_kalvariat_Nemeth_Szilard_peldas_buntetest_remel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f3de93-f1cf-4e6c-a690-05854e40fea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be694ad-d2ef-4d98-81fe-807538debd5b","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Megrongaltak_a_csepeli_kalvariat_Nemeth_Szilard_peldas_buntetest_remel","timestamp":"2018. május. 21. 11:08","title":"Megrongálták a csepeli kálváriát, Németh Szilárd \"példás büntetést\" remél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti sikerekig nem jutottak, ellentétben amerikai vetélytársaikkal. Más fontos találmányokat pedig ismerünk és használunk úgy, hogy nem tudjuk, német tudósok alkotásai.","shortLead":"Tudta, hogy a telefont, a hanglemezt és a számítógépet is német ember találta fel? Ha nem, az azért van, mert az üzleti...","id":"201816_elfeledett_nemetfeltalalok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5658b582-8fad-4aeb-a1c1-6f9930999d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c752b3d0-2f64-400e-be3e-d425bc1e34cb","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_elfeledett_nemetfeltalalok","timestamp":"2018. május. 20. 10:30","title":"\"A ló nem eszik uborkasalátát\" - ezt mondták a Bell találmányát megelőző első telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad19496-df31-4712-b3a4-ae6f176bb3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harry Herceg és Meghan Markle meghívottjai semmit sem bíztak a véletlenre. Érkeznek a vendégek a ceremóniára, mi pedig mutatjuk az eddigi legszebb szetteket. ","shortLead":"Harry Herceg és Meghan Markle meghívottjai semmit sem bíztak a véletlenre. Érkeznek a vendégek a ceremóniára, mi pedig...","id":"20180519_Eddig_ezek_voltak_a_legszebb_ruhak_a_hercegi_eskuvon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bad19496-df31-4712-b3a4-ae6f176bb3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263d006b-950d-4431-a4ef-b5e71b373af6","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Eddig_ezek_voltak_a_legszebb_ruhak_a_hercegi_eskuvon","timestamp":"2018. május. 19. 12:13","title":"Eddig ezek voltak a legszebb ruhák a hercegi esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]