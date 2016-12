[{"available":true,"c_guid":"f47de115-389e-4be8-bc8c-9c99593d80b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebb külföldi bankvezető érkezik Londonba tartós kiküldetésre, mivel a nagy pénzügyi szolgáltató cégek tartanak a kilépést pártolók győzelmével végződött EU-tagsági népszavazás következményeitől, és ezt alaposan megszenvedi a londoni luxusingatlanok piaca is.\r

","shortLead":"Egyre kevesebb külföldi bankvezető érkezik Londonba tartós kiküldetésre, mivel a nagy pénzügyi szolgáltató cégek...","id":"20161224_menekulnek_a_bankarok_Londonbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f47de115-389e-4be8-bc8c-9c99593d80b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1835ac6-c491-4a58-889a-b8fa50170176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161224_menekulnek_a_bankarok_Londonbol","timestamp":"2016. december. 24. 13:24","title":"Menekülnek a bankárok Londonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ab7c4-937f-4ecd-8fd7-9871758724fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Laoszban 80 millió robbanóanyag hever a földben, harmaduk még mindig nincs hatástalanítva. A kibányászott és ártalmatlanított hadianyagból ékszerek készülnek, melynek árából támogatják további bombák feltárását és helyi lakosokat.","shortLead":"Laoszban 80 millió robbanóanyag hever a földben, harmaduk még mindig nincs hatástalanítva. A kibányászott és...","id":"20161223_ujrahasznositott_ekszer_bomba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f85ab7c4-937f-4ecd-8fd7-9871758724fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc4ee53-ac1e-4909-8b10-d7b50dfea871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161223_ujrahasznositott_ekszer_bomba","timestamp":"2016. december. 23. 11:15","title":"Vietnámi bombákból készítenek ékszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2449681-b793-42c0-bf22-daee124b2e5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modellből összesen három darab készült, az egyiket most Londonba szállították néhány hétre.","shortLead":"A modellből összesen három darab készült, az egyiket most Londonba szállították néhány hétre.","id":"20161224_lamborghini_veneno_coupe_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2449681-b793-42c0-bf22-daee124b2e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80988135-f813-4f68-b4d4-ce2b273a61ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20161224_lamborghini_veneno_coupe_video","timestamp":"2016. december. 24. 11:21","title":"A világ egyik legritkább Lamborghinijét már csak látni is jól esik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45","c_author":"Lévai Júlia Míra","category":"itthon","description":"Schmidt Mária maga is írt a Népszabadságba, amit most gyaláz.","shortLead":"Schmidt Mária maga is írt a Népszabadságba, amit most gyaláz.","id":"20161223_Onmagat_szembe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6318e2e7-fd0f-451d-ae62-a99b96f40968","keywords":null,"link":"/itthon/20161223_Onmagat_szembe","timestamp":"2016. december. 23. 13:30","title":"Önmagát, szembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvileg péntek éjféltől némák lesznek a fegyverek Kelet-Ukrajnában. Kérdés, hogy meddig.\r

\r

","shortLead":"Elvileg péntek éjféltől némák lesznek a fegyverek Kelet-Ukrajnában. Kérdés, hogy meddig.\r

\r

","id":"20161223_Megvalosulhat_Ukrajnaban_a_karacsonyi_tuzszunet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c46e3d-d7da-4780-bdcf-e5071441071e","keywords":null,"link":"/vilag/20161223_Megvalosulhat_Ukrajnaban_a_karacsonyi_tuzszunet","timestamp":"2016. december. 23. 17:57","title":"Megvalósulhat Ukrajnában a karácsonyi tűzszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a38796d-565e-4d6a-9678-e46de3f0b176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ a palesztin földeken történő teleplétesítések leállítását követeli Izraeltől.\r

\r

","shortLead":"Az ENSZ a palesztin földeken történő teleplétesítések leállítását követeli Izraeltől.\r

\r

","id":"20161223_Breaking_az_USA_nem_vetozta_meg_az_ENSZ_BT_Izraelt_elitelo_hatarozatat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a38796d-565e-4d6a-9678-e46de3f0b176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cc34a9-11db-4cf6-ad28-32bc298562da","keywords":null,"link":"/itthon/20161223_Breaking_az_USA_nem_vetozta_meg_az_ENSZ_BT_Izraelt_elitelo_hatarozatat","timestamp":"2016. december. 23. 20:44","title":"Breaking: az USA nem vétózta meg az ENSZ BT Izraelt elítélő határozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a Deutsche Bank, hanem az egész európai bankszektor is fellélegezhet: az eredeti büntetés felét kapja a német nagybank azért, ahogyan hozzájárult a 2008-as válság elmélyüléséhez.","shortLead":"Nem csak a Deutsche Bank, hanem az egész európai bankszektor is fellélegezhet: az eredeti büntetés felét kapja a német...","id":"20161223_Deutsche_Bank_buntetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95301c8-0221-420f-b0a3-60730b32b5ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161223_Deutsche_Bank_buntetes","timestamp":"2016. december. 23. 10:07","title":"A hétmilliárd dolláros büntetésnek is örülhet a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71aced8-ef7b-4c00-96c6-a50fd83941be","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"\"Ha ma egy forintot fektetsz be egy fiatal oktatásába, tíz év múlva az hatot ér\" - állítják a bagi romatelepen élők képzésébe időt, energiát, szeretetet befektetők. Most valahol félúton járnak, az említett tízből évből öt telt el, az eredmények pedig, ha lassan is, de már jönnek. Elmentünk, és láttuk, milyen erőfeszítések kellene ehhez - mindkét oldalról.","shortLead":"\"Ha ma egy forintot fektetsz be egy fiatal oktatásába, tíz év múlva az hatot ér\" - állítják a bagi romatelepen élők...","id":"20161224_bag_egyesulet_ciganytelep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71aced8-ef7b-4c00-96c6-a50fd83941be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96e80d7-b8b0-4c41-b08f-fb0dd17ba50e","keywords":null,"link":"/itthon/20161224_bag_egyesulet_ciganytelep","timestamp":"2016. december. 24. 07:00","title":"A konténer, mely közösséget épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]