[{"available":true,"c_guid":"551c8af3-cbe1-443f-9bc8-6f6e11c69640","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pályatársai és tisztelői sorra emlékeznek meg a helyi idő szerint kedd reggel, Los Angelesben elhunyt Carrie Fisherre. A színésznő, akinek leghíresebb szerepe a Csillagok háborújának Leia hercegnője volt, pénteken elszenvedett szívrohama után került kórházba, s halt meg.","shortLead":"Pályatársai és tisztelői sorra emlékeznek meg a helyi idő szerint kedd reggel, Los Angelesben elhunyt Carrie Fisherre...","id":"20161227_az_ero_ma_elsotetult__igy_emlekeznek_kollegai_carrie_fisherre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551c8af3-cbe1-443f-9bc8-6f6e11c69640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb15d7c-b911-4620-a739-45642a330fba","keywords":null,"link":"/kultura/20161227_az_ero_ma_elsotetult__igy_emlekeznek_kollegai_carrie_fisherre","timestamp":"2016. december. 27. 21:29","title":"\"Az erő ma elsötétült!\" - így emlékeznek kollégái Carrie Fisherre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec76efc9-6367-488b-a9fd-c463402b5d11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Aldi követi az áfacsökkentést, és 22 százalékkal olcsóbban adja a tojást és a baromfihúsokat januártól.","shortLead":"Az Aldi követi az áfacsökkentést, és 22 százalékkal olcsóbban adja a tojást és a baromfihúsokat januártól.","id":"20161227_aldi_afacsokkentes_olcsobb_hus_tojas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec76efc9-6367-488b-a9fd-c463402b5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d43c035-5298-412f-a9d6-6cc24670f793","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161227_aldi_afacsokkentes_olcsobb_hus_tojas","timestamp":"2016. december. 27. 09:45","title":"Nagy dobással kezdi az új évet az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Google idén is összegyűjtötte, az elmúlt egy esztendőben melyik autómárkákra kerestünk rá a legtöbbször.","shortLead":"A Google idén is összegyűjtötte, az elmúlt egy esztendőben melyik autómárkákra kerestünk rá a legtöbbször.","id":"20161228_auto_google_legnepszerubb_keresesek_2016","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68474eb-fff6-4a5b-97a9-b158397980e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20161228_auto_google_legnepszerubb_keresesek_2016","timestamp":"2016. december. 28. 06:46","title":"Ez a 10 autómárka izgatta a legtöbb embert 2016-ban – ön is rákeresett valamelyikre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddda027-5b01-4e25-b889-8e20be2fbb2b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egy londoni befektetési bankár és egy spanyol fodrásznő valószerűtlen párosa állt ki amellett, hogy a britek uniós kilépését elindító folyamatból ne hagyják ki a parlamentet sem. Gina Miller szerint nem a Brexit forog kockán, hanem a demokrácia.","shortLead":"Egy londoni befektetési bankár és egy spanyol fodrásznő valószerűtlen párosa állt ki amellett, hogy a britek uniós...","id":"20161227_gina_miller_brexit_theresa_may","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eddda027-5b01-4e25-b889-8e20be2fbb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6aa91a-4e26-4d1c-b1d2-4fec1cc0eaba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161227_gina_miller_brexit_theresa_may","timestamp":"2016. december. 27. 14:10","title":"A bankárnő, aki megállította a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd8971e-1446-4ee7-982b-6e91b43ada74","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha a jövő évi úszó vébén gondok akadnak, akkor Los Angelesnek megnőnek az esélyei a 2024-es olimpia megrendezésére?","shortLead":"Ha a jövő évi úszó vébén gondok akadnak, akkor Los Angelesnek megnőnek az esélyei a 2024-es olimpia megrendezésére?","id":"20161226_Hosszu_Katinka_Shane_Tusup_Honfoglalas_2000","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd8971e-1446-4ee7-982b-6e91b43ada74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4002ab-caea-460b-a57e-7f1966f4bda3","keywords":null,"link":"/sport/20161226_Hosszu_Katinka_Shane_Tusup_Honfoglalas_2000","timestamp":"2016. december. 26. 11:17","title":"Katinka és férje támadást indítottak a magyar sport ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármennyire is elégedetlen valaki Orbán politikájával, attól még nem illik interjút hamisítani – véli a fideszes feljelentő, Tényi István, aki ismeretlen tettes ellen kért intézkedést a Veszprém megyei rendőrségtől.\r

","shortLead":"Bármennyire is elégedetlen valaki Orbán politikájával, attól még nem illik interjút hamisítani – véli a fideszes...","id":"20161227_orban_interju_feljelentes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab32548-e687-4ca7-aef4-c30ffc5d2824","keywords":null,"link":"/itthon/20161227_orban_interju_feljelentes","timestamp":"2016. december. 27. 06:10","title":"Feljelentést tettek a meghamisított Orbán-interjú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9c59c5-9179-43ac-b380-0299d8bc9ba2","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Vannak kapcsolódási pontok a kormányzattal, de nincs sok értelme kormánypártivá válnia az ATV-nek. Az ellenzéki oldalon viszont komoly vetélytársa támadt, miután Simicska Lajos átpozícionálta a Hír TV-t.","shortLead":"Vannak kapcsolódási pontok a kormányzattal, de nincs sok értelme kormánypártivá válnia az ATV-nek. Az ellenzéki oldalon...","id":"20161227_atv_hit_gyulekezete_kalman_olga_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f9c59c5-9179-43ac-b380-0299d8bc9ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f70d9b2-9b9a-423c-863d-4a61b32aaba6","keywords":null,"link":"/itthon/20161227_atv_hit_gyulekezete_kalman_olga_kormany","timestamp":"2016. december. 27. 11:00","title":"Választás előtt áll az ATV, de nem csak Kálmán Olga távozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f719ce-d513-416a-ba21-2acf0a3f94fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Jaj istenem, nem... szeretlek George ... nyugodj békében\" - tweetelte Robbie Williams.","shortLead":"\"Jaj istenem, nem... szeretlek George ... nyugodj békében\" - tweetelte Robbie Williams.","id":"20161226_Elton_John_Madonna_Robbie_Wiiliams_B_Toth_Laszlo_George_Michael_halala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f719ce-d513-416a-ba21-2acf0a3f94fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c396b2c-55ea-439b-b2b9-3113ec078fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20161226_Elton_John_Madonna_Robbie_Wiiliams_B_Toth_Laszlo_George_Michael_halala","timestamp":"2016. december. 26. 13:34","title":"Sokkot kapott a rockvilág - Elton John, Madonna, Robbie Williams, valamint B. Tóth László George Michael haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]