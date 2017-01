[{"available":true,"c_guid":"edcdb2a4-c08c-4a85-8e3f-36e2cf51ecad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai kormány szombaton szabadon engedett hét fogva tartott ellenzékit. \r

","shortLead":"A venezuelai kormány szombaton szabadon engedett hét fogva tartott ellenzékit. \r

","id":"20161231_elengedtek_a_volt_ellenzeki_elnokjeloltet_venezuelaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edcdb2a4-c08c-4a85-8e3f-36e2cf51ecad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0678a6-b0c8-45b3-8ce1-afcee7dcd51e","keywords":null,"link":"/vilag/20161231_elengedtek_a_volt_ellenzeki_elnokjeloltet_venezuelaban","timestamp":"2016. december. 31. 20:27","title":"Elengedték a volt ellenzéki elnökjelöltet Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ef2cca-b4d7-4300-b789-96ad8d157263","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":" Menetrend szerint közlekedő autóbusszal ütközött egy személyautó hétfőn Budapesten.","shortLead":" Menetrend szerint közlekedő autóbusszal ütközött egy személyautó hétfőn Budapesten.","id":"20170102_a_felismerhetetlensegig_osszetort_a_6oson_autobusszal_karambolozo_kocsi__kepek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79ef2cca-b4d7-4300-b789-96ad8d157263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c8008-0f58-445b-90d7-b8470aa8198c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20170102_a_felismerhetetlensegig_osszetort_a_6oson_autobusszal_karambolozo_kocsi__kepek","timestamp":"2017. január. 02. 14:00","title":"A felismerhetetlenségig összetört a 6-oson autóbusszal karambolozó kocsi - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba14b9d-9fe4-4aa0-a3fb-3151b76c516e","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A haverok éve volt, és a következő is az lesz.","shortLead":"A haverok éve volt, és a következő is az lesz.","id":"20161231_Baratsag_extrakkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba14b9d-9fe4-4aa0-a3fb-3151b76c516e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81127aa-c6a4-4d0c-9abf-f041b75570f7","keywords":null,"link":"/itthon/20161231_Baratsag_extrakkal","timestamp":"2016. december. 31. 15:00","title":"Tóta W.: Barátság extrákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6c36b3-3308-474d-977c-259c3ddb01fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte már nem is telik el úgy hét, hogy ne hallanánk egy újabb androidos kártevőről. A mostani már a telefonon keresztül a routert támadja.","shortLead":"Szinte már nem is telik el úgy hét, hogy ne hallanánk egy újabb androidos kártevőről. A mostani már a telefonon...","id":"20170102_switcher_androidos_kartevo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6c36b3-3308-474d-977c-259c3ddb01fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e7fb8c-569f-4cdc-b88d-eadf18ac0774","keywords":null,"link":"/tudomany/20170102_switcher_androidos_kartevo","timestamp":"2017. január. 02. 10:00","title":"Az eddigieknél trükkösebb kártevő támadja az androidos telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az első budapesti újévi baba, Noel a Semmelweis II. Női Klinikáján született éjfél után fél perccel.","shortLead":"Az első budapesti újévi baba, Noel a Semmelweis II. Női Klinikáján született éjfél után fél perccel.","id":"20170101_elso_ujevi_baba_budapest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29647b11-a59a-4f01-9c2e-43f90b1828c4","keywords":null,"link":"/itthon/20170101_elso_ujevi_baba_budapest","timestamp":"2017. január. 01. 08:02","title":"Potyogtak az újszülöttek éjfél után a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faab948-2173-4080-9324-b3119b5332e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két csongrádi város összekötésére majdnem 25 milliárdot szánnak uniós forrásból. ","shortLead":"A két csongrádi város összekötésére majdnem 25 milliárdot szánnak uniós forrásból. ","id":"20161231_Tenyleg_lesz_villamos_Szeged_es_Hodmezovasarhely_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faab948-2173-4080-9324-b3119b5332e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684b2359-7f3a-4adc-85c9-0c14c706e90c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161231_Tenyleg_lesz_villamos_Szeged_es_Hodmezovasarhely_kozott","timestamp":"2016. december. 31. 15:06","title":"Tényleg lesz villamos Szeged és Hódmezővásárhely között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5f1563-9d8b-4f57-a9e3-a4fa4e6cb926","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sportmentes élet, körömrágás, internetfüggőség, dohányzás? A legtöbben napestig tudnánk sorolni az életünket uraló, kisebb-nagyobb mértékben káros szokásainkat. Nélkülük mindenkinek jobb lenne, mégis túl nagy falatnak tűnik a leszámolás. Nyolc segítő tippet mutatunk be az újévi fogadkozásokhoz.","shortLead":"Sportmentes élet, körömrágás, internetfüggőség, dohányzás? A legtöbben napestig tudnánk sorolni az életünket uraló...","id":"20170101_Hogyan_mondjunk_bucsut_karos_szokasainknak_8_tippel_segitunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5f1563-9d8b-4f57-a9e3-a4fa4e6cb926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b44d1c-2d7a-4985-a93f-17308cd54339","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20170101_Hogyan_mondjunk_bucsut_karos_szokasainknak_8_tippel_segitunk","timestamp":"2017. január. 01. 19:12","title":"Hogyan mondjunk búcsút káros szokásainknak? 8 tippel segítünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a külföldi rendelések esetében 4-5 hét is lehet a szállítási határidő, az év utolsó napjaira még a késve kézbesített csomagok is megérkeztek a netes vásárlásokból. Kevesen tudják, pedig fontos lehet: a PayPal-fiókkal történt fizetés esetén visszakérhető a visszaküldés postázási költsége.","shortLead":"Bár a külföldi rendelések esetében 4-5 hét is lehet a szállítási határidő, az év utolsó napjaira még a késve...","id":"20170102_paypal_postakoltseg_megteritese_csomag_visszakuldese_kinaba_ebay_visszakuldesi_garancia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31a1a6-dcb5-475b-b920-c500a1271d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20170102_paypal_postakoltseg_megteritese_csomag_visszakuldese_kinaba_ebay_visszakuldesi_garancia","timestamp":"2017. január. 02. 07:02","title":"Jó tudni: ha PayPallel fizetett a neten, ingyen visszaküldheti a csomagot, ha valami nem jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]