[{"available":true,"c_guid":"49afe533-4b61-4a34-9610-a95069ed4d2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Téved, ha azt hiszi, hogy titokban maradhat, milyen filmeket töltött le a BitTorrent rendszerben – egy weboldal ezt a nyilvánosság elé tárja. ","shortLead":"Téved, ha azt hiszi, hogy titokban maradhat, milyen filmeket töltött le a BitTorrent rendszerben – egy weboldal ezt...","id":"20170103_i_know_what_you_download_letoltes_bittorrent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49afe533-4b61-4a34-9610-a95069ed4d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad2f18e-7327-4f21-be55-689d62fcb286","keywords":null,"link":"/tudomany/20170103_i_know_what_you_download_letoltes_bittorrent","timestamp":"2017. január. 03. 10:00","title":"Nem marad titokban: ez a weboldal bárkinek megmutatja, hogy ön miket tölt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad55686c-ca5e-453c-9d3d-47e81166b2a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Javítani kell egy gerincvezetéket a főváros XI. kerületében, emiatt három kerület egy részén nem lesz távfűtés szerdán. \r

","shortLead":"Javítani kell egy gerincvezetéket a főváros XI. kerületében, emiatt három kerület egy részén nem lesz távfűtés szerdán...","id":"20170103_pont_most_marad_tavho_nelkul_harom_kerulet_egy_resze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad55686c-ca5e-453c-9d3d-47e81166b2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22714d29-24ba-4b5c-b0de-d2ccc8beeccb","keywords":null,"link":"/itthon/20170103_pont_most_marad_tavho_nelkul_harom_kerulet_egy_resze","timestamp":"2017. január. 03. 20:58","title":"Pont most marad távhő nélkül három kerület egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f374d52d-7da6-4e15-89e0-f823939b9842","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly szigorítás jön a feltöltős SIM-kártyáknál, néhány hónappal azután, hogy kiderült: bűnözők, köztük terroristák, 200 ezer kártyát vásárolhattak úgy, hogy az sem a szolgáltatóknak, sem a hatóságoknak nem tűnt fel. Korlátozzák az egy ember és egy cég által birtokolható kártyák számát, és ellenőrzik a már meglévő ügyfelek személyazonosságát is.","shortLead":"Komoly szigorítás jön a feltöltős SIM-kártyáknál, néhány hónappal azután, hogy kiderült: bűnözők, köztük terroristák...","id":"20170102_feltoltokartyas_sim_telefon_prepadi_rendelet_nmhh","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f374d52d-7da6-4e15-89e0-f823939b9842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff31a9e-e318-4d52-8584-14ba20ea909b","keywords":null,"link":"/tudomany/20170102_feltoltokartyas_sim_telefon_prepadi_rendelet_nmhh","timestamp":"2017. január. 02. 21:03","title":"Ha feltöltős SIM-kártyája van, önt is érintik az új szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36e85bd-3c00-48f5-942d-3426084f24cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korrupciós botrányáról kérdezték volna, de nem akart beszélni róla.","shortLead":"Korrupciós botrányáról kérdezték volna, de nem akart beszélni róla.","id":"20170103_Nem_tesz_vallomast_a_delkoreai_elnokno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c36e85bd-3c00-48f5-942d-3426084f24cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9bbc1f-9022-46a1-8aec-ae6a54e8863a","keywords":null,"link":"/vilag/20170103_Nem_tesz_vallomast_a_delkoreai_elnokno","timestamp":"2017. január. 03. 08:26","title":"Nem tesz vallomást a dél-koreai elnöknő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b327006-a63f-438d-86c2-c1e9131936e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kivezeti törzsrészvényeit a Budapesti Értéktőzsdéről az Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.","shortLead":"Kivezeti törzsrészvényeit a Budapesti Értéktőzsdéről az Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.","id":"20170104_Otthagyja_a_tozsdet_az_Externet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b327006-a63f-438d-86c2-c1e9131936e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8acbc5-1cf2-414b-961b-28e2935a4f32","keywords":null,"link":"/kkv/20170104_Otthagyja_a_tozsdet_az_Externet","timestamp":"2017. január. 04. 16:01","title":"Otthagyja a tőzsdét az Externet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e5a378-1044-48a0-aa64-17a80ed0bfe6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 19 éves gaboni fiatalember egy bőröndben próbált bejutni egy észak-afrikai spanyol enklávé, Ceuta területére.\r

","shortLead":"Egy 19 éves gaboni fiatalember egy bőröndben próbált bejutni egy észak-afrikai spanyol enklávé, Ceuta területére.\r

","id":"20170103_ujabb_borondos_embercsempeszet_ezuttal_ceutan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28e5a378-1044-48a0-aa64-17a80ed0bfe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa522f14-7157-4b96-87ce-70966ecc6351","keywords":null,"link":"/vilag/20170103_ujabb_borondos_embercsempeszet_ezuttal_ceutan","timestamp":"2017. január. 03. 15:49","title":"Újabb bőröndös embercsempészet, ezúttal Ceután – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f11bc8-3be2-47f5-9352-b994c11a6754","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az alternatíva hiánya tartja hatalomban az Orbán-kormányt, a miniszterelnök lefutottnak tartja a jövő évi választást is, így már távolabbra tekint – mondta a hvg.hu-nak Krekó Péter politikai elemző.","shortLead":"Az alternatíva hiánya tartja hatalomban az Orbán-kormányt, a miniszterelnök lefutottnak tartja a jövő évi választást...","id":"20170103_kreko_peter_interju_2017_magyar_politika_orban_viktor_eu_donald_trump","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86f11bc8-3be2-47f5-9352-b994c11a6754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7ff65e-27c1-4869-9576-5bac3fb11e43","keywords":null,"link":"/itthon/20170103_kreko_peter_interju_2017_magyar_politika_orban_viktor_eu_donald_trump","timestamp":"2017. január. 03. 06:30","title":"\"Orbán politikai ambíciója messze túlmutat Magyarországon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8a5d29-15ab-4ca9-a09f-0502951fafe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először szólalt meg nyilvánosan Billie Lourd, miután két nap alatt elvesztette édesanyját, Carrie Fishert és nagyanyját, Debbie Reynoldsot.","shortLead":"Először szólalt meg nyilvánosan Billie Lourd, miután két nap alatt elvesztette édesanyját, Carrie Fishert és...","id":"20170103_billie_lourd_carrie_fisher_debbie_reynolds_bucsu_uzenet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a8a5d29-15ab-4ca9-a09f-0502951fafe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f05272d-f298-4d55-8169-761de607d053","keywords":null,"link":"/kultura/20170103_billie_lourd_carrie_fisher_debbie_reynolds_bucsu_uzenet","timestamp":"2017. január. 03. 11:28","title":"\"Nem tudom szavakkal kifejezni\" – Carrie Fisher lánya megható üzenetben búcsúzik családtagjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]