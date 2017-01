[{"available":true,"c_guid":"2f41a835-897a-4766-8833-4f24a8ef1ba7","c_author":"hvg.hu","category":"breaking","description":"Három játszmában verte izraeli ellenfelét az Australian Openen.","shortLead":"Három játszmában verte izraeli ellenfelét az Australian Openen.","id":"20170128_Piros_Zsombor_gyozott_Melborneben_a_juniork_kozt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f41a835-897a-4766-8833-4f24a8ef1ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1293e4f-6e8b-49be-9f7b-1b5b2aafa108","keywords":null,"link":"/breaking/20170128_Piros_Zsombor_gyozott_Melborneben_a_juniork_kozt","timestamp":"2017. január. 28. 10:02","title":"Piros Zsombor győzött Melbourne-ben a juniorok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292d2571-fae9-49a4-8674-bf74e31f8b66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, hogy a világ újabb háborúra készül, s ismét valóssá vált a nukleáris fenyegetés – véli Mihail Gorbacsov volt szovjet elnök.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a világ újabb háborúra készül, s ismét valóssá vált a nukleáris fenyegetés – véli Mihail Gorbacsov volt...","id":"20170128_Gorbacsov_A_harmadik_vilaghaboru_kuszoben_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292d2571-fae9-49a4-8674-bf74e31f8b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2c210e-6554-4ab6-b6fc-46751757ab28","keywords":null,"link":"/vilag/20170128_Gorbacsov_A_harmadik_vilaghaboru_kuszoben_vagyunk","timestamp":"2017. január. 28. 12:31","title":"Gorbacsov: A harmadik világháború küszöbén vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b4f263-3d5b-4c82-8b00-21b1728c250c","c_author":"Bicsérdi Ádám - Bodnár Zsolt","category":"kultura","description":"Visszanézve az elmúlt 16 évre, simán kijelenthetjük, az eredeti filmzene aranykorát éli 2000 óta. Igazi filmzenemágusok futottak be és egyre több műfaj (pop, rock, jazz, hiphop, elektronika) képviselői próbálták ki magukat a mozi világában. A szerintünk legjobb 25-ben így akad igazi filmzenesztár (Clint Mansell, Hans Zimmer, Ennio Morricone) és kevésbé ismert formáció munkája is. A film és zene kapcsolatára fókuszáló Sound & Vision sorozatunk első részében a score-ok, azaz a kísérőzenék világában merülünk el.","shortLead":"Visszanézve az elmúlt 16 évre, simán kijelenthetjük, az eredeti filmzene aranykorát éli 2000 óta. Igazi filmzenemágusok...","id":"20170128_sound_and_vision_1_a_2000_utani_legjobb_filmzenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4b4f263-3d5b-4c82-8b00-21b1728c250c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9e8be1-6b0a-4cd8-a2fa-96c6dc0185cf","keywords":null,"link":"/kultura/20170128_sound_and_vision_1_a_2000_utani_legjobb_filmzenek","timestamp":"2017. január. 28. 20:00","title":"Sound & Vision 1: A legjobb filmzenék az ezredforduló óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669dbef8-f820-4157-9937-67152e1f608d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kairói reptéren nem engedtek tovább utazni irakiakat valamint egy jemeni állampolgárt, pedig a hírek szerint volt érvényes amerikai vízumok. Később derült ki, hogy a beutazási tilalom a \"zöldkártyásokra\" is vonatkozik a hét érintett muszlim ország állampolgárai közül.","shortLead":"A kairói reptéren nem engedtek tovább utazni irakiakat valamint egy jemeni állampolgárt, pedig a hírek szerint volt...","id":"20170128_maris_alkalmaztak_trump_muszlimellenes_rendeletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669dbef8-f820-4157-9937-67152e1f608d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a80bbe-3c9d-4bcd-ac4a-ea2900440faa","keywords":null,"link":"/vilag/20170128_maris_alkalmaztak_trump_muszlimellenes_rendeletet","timestamp":"2017. január. 28. 16:02","title":"Máris alkalmazták Trump muszlim menekülteket sújtó rendeletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1c7b59-a4bc-4f6a-8af2-37065ccc6a9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A futózseni, Mo Farah is kiakadt Trumpon. A szomáliai származású olimpikon attól tart, hogy nem tud visszamenni gyermekeihez az Egyesült Államokba.","shortLead":"A futózseni, Mo Farah is kiakadt Trumpon. A szomáliai származású olimpikon attól tart, hogy nem tud visszamenni...","id":"20170129_A_lovagga_utott_futozseni_Mo_Farah_is_kiakadt_Trumpon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c7b59-a4bc-4f6a-8af2-37065ccc6a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cd0370-3a1b-4c21-870a-18d19fecb733","keywords":null,"link":"/vilag/20170129_A_lovagga_utott_futozseni_Mo_Farah_is_kiakadt_Trumpon","timestamp":"2017. január. 29. 17:46","title":"A királynő lovaggá ütötte, Trump szerint meg csak egy idegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6de746-5641-4ee1-bebe-a9a7997c61e7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mint a tűztől, úgy félnek az orosz közszereplők a kompromattól, azaz a róluk gyűjtött lejárató információktól. Aki valamit is számít Moszkvában, az gyűjt kompromatot, s általában azé a hatalom, aki a legtöbb kartotékot gyűjtötte. ","shortLead":"Mint a tűztől, úgy félnek az orosz közszereplők a kompromattól, azaz a róluk gyűjtött lejárató információktól. Aki...","id":"201704__kompromat__orosz_politika__lejaratas__rovid_porazon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f6de746-5641-4ee1-bebe-a9a7997c61e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097b8d21-52e8-48c6-8cbb-10f6a92b668d","keywords":null,"link":"/vilag/201704__kompromat__orosz_politika__lejaratas__rovid_porazon","timestamp":"2017. január. 29. 15:00","title":"Sztálin találta ki, az orosz politikában ma is ettől retteg mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a34a59-6086-4fe7-9f0f-700ccb7debe7","c_author":"","category":"vilag","description":"Nem tudni, hogy gyújtogatás történt-e a texasi Victoria város iszlám központjában. A helyi muszlimok már az újjáépítéséről beszélnek .","shortLead":"Nem tudni, hogy gyújtogatás történt-e a texasi Victoria város iszlám központjában. A helyi muszlimok már...","id":"20170129_Leegett_az_elso_mecsetet_Trump_pentek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a34a59-6086-4fe7-9f0f-700ccb7debe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3ba927-6b77-4992-a82b-dbb2ff00664a","keywords":null,"link":"/vilag/20170129_Leegett_az_elso_mecsetet_Trump_pentek","timestamp":"2017. január. 29. 10:45","title":"Leégett egy mecset Trump pénteki rendelete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0f19d7-064d-450a-a2b6-8e87195e724c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az elmúlt két napban volt az idei év egyik legintenzívebb határsértő mozgása. \r

","shortLead":"A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az elmúlt két napban volt az idei év egyik legintenzívebb...","id":"20170129_Bakondi_ismet_menekulthullamozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b0f19d7-064d-450a-a2b6-8e87195e724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80031d42-7fb2-4145-bf7a-121307c3e6ea","keywords":null,"link":"/itthon/20170129_Bakondi_ismet_menekulthullamozik","timestamp":"2017. január. 29. 12:52","title":"Bakondi ismét menekülthullámozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]