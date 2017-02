[{"available":true,"c_guid":"624c946c-1d53-4aeb-ae38-a7e98d107a79","c_author":"Bihari Ádám - München","category":"vilag","description":"Az izraeli védelmi miniszter, illetve a szaúdi külügyminiszter szinte ugyanazokkal a szavakkal ítélte el Irán régiós törekvéseit, a külföldi terrorszervezetek iráni pénzelését és keményebb közös fellépésre buzdítottak. A török külügyminiszter is csatlakozott hozzájuk, aki viszont arról beszélt, ideje lenne amerikai különleges erőknek megjelennie Irakban, hogy az Iszlám Állam ellen harcoljnak. Beszédeikben a politikusok a régiós politikával kapcsolatos éles kijelentéseket tettek, melyek vélhetően komolyan befolyásolják majd a dolgok menetét a Közel-Keleten.","shortLead":"Az izraeli védelmi miniszter, illetve a szaúdi külügyminiszter szinte ugyanazokkal a szavakkal ítélte el Irán régiós...","id":"20170219_Izrael_KozelKelet_biztonsagpolitika","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624c946c-1d53-4aeb-ae38-a7e98d107a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c6cc80-d86a-4b18-a5bc-c0bc3f8f8f74","keywords":null,"link":"/vilag/20170219_Izrael_KozelKelet_biztonsagpolitika","timestamp":"2017. február. 19. 11:53","title":"Példátlan szaúdi-izraeli összefogás Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f545edf3-acff-4258-8e0d-5eaa12fdb3a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Mugabe 93 éves államfője holttestként induljon a következő évi választáson, ha közben meghalna - ezt javasolta az évtizedek óta hatalmon lévő politikus felesége, Grace Mugabe.","shortLead":"Robert Mugabe 93 éves államfője holttestként induljon a következő évi választáson, ha közben meghalna - ezt javasolta...","id":"20170218_Mugabe_holtteste_indulna_a_valasztason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f545edf3-acff-4258-8e0d-5eaa12fdb3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaace8b6-cfb4-4b8d-bdcc-66e6f38f9f63","keywords":null,"link":"/vilag/20170218_Mugabe_holtteste_indulna_a_valasztason","timestamp":"2017. február. 18. 15:32","title":"Mugabe holtteste indulna a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2770aea2-5b3b-4f27-8889-76d0cbd3f60a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Itt az első okos virágcserép, mely már nemcsak figyeli, hanem gondozza is szeretett növényeinket - horrorisztikus ára miatt viszont aligha fog igazán elterjedni.","shortLead":"Itt az első okos virágcserép, mely már nemcsak figyeli, hanem gondozza is szeretett növényeinket - horrorisztikus ára...","id":"20170219_parrot_pot_automata_viragcserep_onlocsolo_cserep_virag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2770aea2-5b3b-4f27-8889-76d0cbd3f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b52290-c06a-4153-a552-ebd91821613f","keywords":null,"link":"/tudomany/20170219_parrot_pot_automata_viragcserep_onlocsolo_cserep_virag","timestamp":"2017. február. 19. 17:30","title":"Készült egy virágcserép azoknak, akik elfelejtik meglocsolni a növényeket – leteszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt állítják, hogy övék a legjobb híradó, de ilyet nem enged meg a versenyjog egy elemző szerint.","shortLead":"Azt állítják, hogy övék a legjobb híradó, de ilyet nem enged meg a versenyjog egy elemző szerint.","id":"20170218_Komoly_buntetes_ele_nez_a_TV2","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9ee664-f4a9-4534-b186-cd4f88541f4a","keywords":null,"link":"/kkv/20170218_Komoly_buntetes_ele_nez_a_TV2","timestamp":"2017. február. 18. 18:33","title":"Komoly büntetés elé néz a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új, az úton lévő kátyúkra automatikusan figyelmeztető technológiát fejleszt az amerikai Ford.\r

