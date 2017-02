[{"available":true,"c_guid":"98cff246-bed0-4b4d-87fd-a69de7ce0d8c","c_author":"Bodnár Zsolt","category":"elet","description":"Az elnök kedvenc hírforrása, a Breitbart újságírója szerint nagyon pozitív lehet a fiatalabb fiúk és az idősebb férfiak kapcsolata – ugrott is a könyvszerződése, és a konzervatív konferencián sem tarthat beszédet.","shortLead":"Az elnök kedvenc hírforrása, a Breitbart újságírója szerint nagyon pozitív lehet a fiatalabb fiúk és az idősebb férfiak...","id":"20170221_A_Trumpmedia_emblematikus_arca_oriasit_bukott_a_pedofiliaval_kapcsolatos_megjegyzesei_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cff246-bed0-4b4d-87fd-a69de7ce0d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3147b35-7865-4bb3-b6b9-5dd66e1df76a","keywords":null,"link":"/elet/20170221_A_Trumpmedia_emblematikus_arca_oriasit_bukott_a_pedofiliaval_kapcsolatos_megjegyzesei_miatt","timestamp":"2017. február. 21. 11:28","title":"A Trump-média emblematikus arca óriásit bukott a pedofíliával kapcsolatos megjegyzései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13807b3b-d825-4ad3-8168-0c988263d056","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi, emberölés kísérlete miatt kiszabott büntetéséből való szabadulása után alig több mint egy hónappal újra erőszakos bűncselekményt követett el az a 37 éves férfi, aki az egri vasútállomáson késsel - életveszélyes sérüléseket okozva - akarta megszerezni egy fiatalkorú mobiltelefonját.","shortLead":"Korábbi, emberölés kísérlete miatt kiszabott büntetéséből való szabadulása után alig több mint egy hónappal újra...","id":"20170221_Egy_honappal_szabadulasa_utan_ujra_keselt_egy_ferfi_Egerben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13807b3b-d825-4ad3-8168-0c988263d056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865b7a36-0118-48b7-964d-75f38b66dd52","keywords":null,"link":"/itthon/20170221_Egy_honappal_szabadulasa_utan_ujra_keselt_egy_ferfi_Egerben","timestamp":"2017. február. 21. 08:35","title":"Egy hónappal szabadulása után újra késelt egy férfi Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dfc2e5-d245-418c-8967-0c3ab1a64466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ittas és gyorshajtó teherautósofőrök akadtak fent a múlt héten a rendőrség TISPOL akciójában Borsod megyében. A kamionosok között volt, aki a pihenőidővel sértett jogot, de a legijesztőbbnek az a busz tűnik, amely alkalmatlan fékrendszerrel szállított utasokat.

Az elmúlt két év során megszaporodtak a zsarolóvírus- (ransomware-) támadások. A legrosszabb azonban még csak most kezdődhet. Üzemet létesít Moszkva közelében Mercedes-Benz személygépkocsik gyártására a Daimler – jelentette be a német autóipari konszern.

Nigériában az adórendőröket nem mindig lehet megkülönböztetni a rablóktól, de a civil szervezetek ennek ellenére arról próbálják meggyőzni az embereket: jól járnak, ha megfizetik a közterheket. ","shortLead":"Nigériában az adórendőröket nem mindig lehet megkülönböztetni a rablóktól, de a civil szervezetek ennek ellenére arról...","id":"20170221_nigeria_ado_rablok_adozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f345aa25-de7b-4c76-8ff2-7c520fe1c5aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170221_nigeria_ado_rablok_adozas","timestamp":"2017. február. 21. 17:30","title":"Ahol az emberrablók és az adószedők váltóműszakban dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7435faea-3561-41b8-a6f6-190980eb0d45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tokiói Elektromosenergia-szolgáltató Vállalat (TEPCO) két héten belül a második robotot is beküldte a fukusimai atomerőmű 2-es blokkjába. A Tokiói Elektromosenergia-szolgáltató Vállalat (TEPCO) két héten belül a második robotot is beküldte a fukusimai atomerőmű 2-es blokkjába. Ez is tönkrement. A díj most 0 forint, de egy iparági szervezet szerint nincs garancia arra, hogy ennyi is marad.

","shortLead":"Március végétől teljesítménydíjat kell fizetni az újonnan telepített napelemes rendszerek 4 kW feletti teljesítménye...","id":"20170221_zoldenergia_napelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7fd1ae2-65f3-415d-a85b-eb229337c7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cd2202-796c-42da-988e-8d6434334351","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170221_zoldenergia_napelem","timestamp":"2017. február. 21. 17:24","title":"Ismét lecsaphat a kormány a zöldenergiára egy új díjjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]