[{"available":true,"c_guid":"31f9c521-f6ea-4386-85b2-b7320936ef82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Továbbra sem csillapodnak a világraszóló Oscar-baki utórezgései. Egy londoni mozi üzemeltetői a humorosabb oldalát fogták meg a legjobb film körüli kavarodásnak.","shortLead":"Továbbra sem csillapodnak a világraszóló Oscar-baki utórezgései. Egy londoni mozi üzemeltetői a humorosabb oldalát...","id":"20170302_londoni_mozi_oscar_botrany_la_la_land_holdfeny_kaliforniai_alom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f9c521-f6ea-4386-85b2-b7320936ef82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8792bb7b-b981-4324-89d5-838385119b1a","keywords":null,"link":"/kultura/20170302_londoni_mozi_oscar_botrany_la_la_land_holdfeny_kaliforniai_alom","timestamp":"2017. március. 02. 14:31","title":"Egy mozi a La La Landből bevágott részlettel szívatta a Holdfényre váró nézőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2f6976-2adf-4ee1-a519-1dd6c651134d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyel politikust korábban náci karlendítés miatt is megbüntették az Európai Parlamentben.","shortLead":"A lengyel politikust korábban náci karlendítés miatt is megbüntették az Európai Parlamentben.","id":"20170302_Nem_ussza_meg_a_noket_lehulyezo_kepviselo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2f6976-2adf-4ee1-a519-1dd6c651134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2572968-0d22-4031-8e19-8517ebc01551","keywords":null,"link":"/vilag/20170302_Nem_ussza_meg_a_noket_lehulyezo_kepviselo","timestamp":"2017. március. 02. 15:41","title":"Nem ússza meg a nőket lehülyéző képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16691a08-a262-4c70-8e6e-9f922fc3ce9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírónőnek 60 napja lett volna megírni a Budaházy-ítéletet, de ezt már többszörösen túllépte. Most végül lemondott, és távozott a kollégiumvezető is. ","shortLead":"A bírónőnek 60 napja lett volna megírni a Budaházy-ítéletet, de ezt már többszörösen túllépte. Most végül lemondott, és...","id":"20170301_Lemondott_a_Budahazyt_elitelo_de_az_iteletet_azota_sem_leiro_birono","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16691a08-a262-4c70-8e6e-9f922fc3ce9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ed25f4-7dcb-4a8f-ab10-23ffe8dee2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20170301_Lemondott_a_Budahazyt_elitelo_de_az_iteletet_azota_sem_leiro_birono","timestamp":"2017. március. 01. 13:01","title":"Lemondott a Budaházyt elítélő, de az ítéletet azóta sem leíró bírónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegszik az idő az első tavaszi hétvégén, napközben 15-20 Celsius-fok körüli maximumok várhatók. Emellett továbbra is többfelé szeles lesz az idő, de sok lesz a napsütés is, a hétvége második felében várható egyre többfelé csapadék.","shortLead":"Melegszik az idő az első tavaszi hétvégén, napközben 15-20 Celsius-fok körüli maximumok várhatók. Emellett továbbra is...","id":"20170302_idojaras_hetvege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcbc312-5810-44b3-bfbe-e6cf0b29e4da","keywords":null,"link":"/itthon/20170302_idojaras_hetvege","timestamp":"2017. március. 02. 15:19","title":"Hétvégén már 20 fok is lehet, nehogy otthon üljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33510fb7-e582-4c89-99bc-3fdff1ff64ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúnyán összeveszett egy sofőrjével, videóra vették.","shortLead":"Csúnyán összeveszett egy sofőrjével, videóra vették.","id":"20170301_Ubervezer_fel_kell_nonom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33510fb7-e582-4c89-99bc-3fdff1ff64ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd0fe6c-339b-4c9b-9905-86de525bd3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20170301_Ubervezer_fel_kell_nonom","timestamp":"2017. március. 01. 15:08","title":"Uber-vezér: fel kell nőnöm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Aszódi Attila szerint a villamos energiáról szóló törvényből nem lehet technikai kérdéseket kiragadni","shortLead":"Aszódi Attila szerint a villamos energiáról szóló törvényből nem lehet technikai kérdéseket kiragadni","id":"20170301_Paks_II_kormanybiztos_Aszodi_Attila_aramellatas_nepszavazas_kornyezetvedelmi_engedely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2faa950-6c49-4e10-a1ee-232acbd8978c","keywords":null,"link":"/itthon/20170301_Paks_II_kormanybiztos_Aszodi_Attila_aramellatas_nepszavazas_kornyezetvedelmi_engedely","timestamp":"2017. március. 01. 14:29","title":"Paks II: a kormánybiztos szerint az áramellátás nem politikai kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7134e058-e533-49a4-ab5f-eae33aba2775","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi egy rendőri blokádot akart kikerülni, de az útról letérve nagyon rosszul járt.","shortLead":"A férfi egy rendőri blokádot akart kikerülni, de az útról letérve nagyon rosszul járt.","id":"20170302_lopott_terepjaro_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7134e058-e533-49a4-ab5f-eae33aba2775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a3eb35-86e9-4588-a831-ccb9647523fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20170302_lopott_terepjaro_baleset_video","timestamp":"2017. március. 02. 04:01","title":"Rendőrök üldözték a lopott terepjárót, hatalmasat bukott vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d453a7-e94d-4646-ae90-a19c45d7e071","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ismert virtuáldizájner megálmodta, milyen lenne, ha a legvadabb luxusautókból pickup változat is készülne.","shortLead":"Egy ismert virtuáldizájner megálmodta, milyen lenne, ha a legvadabb luxusautókból pickup változat is készülne.","id":"20170301_pickup_lamborghini_ferrari_mclaren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8d453a7-e94d-4646-ae90-a19c45d7e071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8922aba2-ff24-4620-a542-1288a9adcec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20170301_pickup_lamborghini_ferrari_mclaren","timestamp":"2017. március. 01. 10:16","title":"5 szuperautó, ami pickupként is vadítóan nézne ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]