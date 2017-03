[{"available":true,"c_guid":"ec7fe6e5-0f5f-4a5e-b22d-a82a7353e511","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kislánya született Natalie Portmannak - jelentette be a színésznő szóvivője.","shortLead":"Kislánya született Natalie Portmannak - jelentette be a színésznő szóvivője.","id":"20170304_Megszuletett_Natalie_Portman_masodik_gyermeke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec7fe6e5-0f5f-4a5e-b22d-a82a7353e511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db118c80-1f29-4d81-8174-722a782e6027","keywords":null,"link":"/elet/20170304_Megszuletett_Natalie_Portman_masodik_gyermeke","timestamp":"2017. március. 04. 07:49","title":"Megszületett Natalie Portman második gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c13646d-fabe-4f8b-8901-41fe0cd1bbb8","c_author":"Bicsérdi Ádám - Bodnár Zsolt","category":"kultura","description":"Idén már 5 éves lesz a Filmalap, és a sok nemzetközi díj egyre inkább alátámasztja a Vajna-rendszer hatását. A kinyírt Filmszemlét viszont nem sikerült megidézni: a Magyar Filmhét leginkább csak a már kifutott filmek pótlására jó. A fesztivál zárásaként kiosztják a Magyar Filmdíjakat, mi viszont már most kihirdetjük a 2016 óta megjelent legjobb magyar filmeknek járó Arany Toldi győzteseit.","shortLead":"Idén már 5 éves lesz a Filmalap, és a sok nemzetközi díj egyre inkább alátámasztja a Vajna-rendszer hatását. A kinyírt...","id":"20170304_arany_toldi_magyar_filmhet_film_dij_testrol_lelekrol_ernellaek_farkaseknal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c13646d-fabe-4f8b-8901-41fe0cd1bbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537500a2-6e05-48d5-8e66-62a7ff0f43e5","keywords":null,"link":"/kultura/20170304_arany_toldi_magyar_filmhet_film_dij_testrol_lelekrol_ernellaek_farkaseknal","timestamp":"2017. március. 04. 20:00","title":"Nem csak az Oscaron, itthon is erős a magyar film - Arany Toldival díjazzuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915a61db-a6d7-4837-89d7-4c49141ce697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhő szerver és tárolási szolgáltatásai mellé irodai csomagot készítene az Amazon, a Microsofttal és a Google-lel konkurálva, állítják jól értesült források.","shortLead":"A felhő szerver és tárolási szolgáltatásai mellé irodai csomagot készítene az Amazon, a Microsofttal és a Google-lel...","id":"20170304_amazon_web_services_irodai_programcsomag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=915a61db-a6d7-4837-89d7-4c49141ce697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be367f94-4631-4d29-91ae-8e6075041053","keywords":null,"link":"/tudomany/20170304_amazon_web_services_irodai_programcsomag","timestamp":"2017. március. 04. 17:00","title":"Olyasmivel rukkol ki az Amazon, amitől fájhat majd a feje a Microsoftnak és a Google-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e490c8b6-9213-4ca3-bb2c-b7a95dc130f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte szinte biztos, hogy Obama lehallgatta a választások előtt, a volt elnök tagad.","shortLead":"Szerinte szinte biztos, hogy Obama lehallgatta a választások előtt, a volt elnök tagad.","id":"20170305_Kongresszusi_vizsgalatot_kovetel_Trump_telefonja_lehallgatasa_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e490c8b6-9213-4ca3-bb2c-b7a95dc130f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f126e5a2-04f3-425e-b672-4a7d3abd1df0","keywords":null,"link":"/vilag/20170305_Kongresszusi_vizsgalatot_kovetel_Trump_telefonja_lehallgatasa_miatt","timestamp":"2017. március. 05. 18:11","title":"Trump kongresszusi vizsgálatot követel telefonja állítólagos lehallgatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d19d97-07ec-4b30-857b-fc8a5a038a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két nap alatt több mint százan haltak éhen Szomália aszályos, délnyugati részén. Kolera is pusztít, a betegségbe egyre többen halnak bele, a kórházakban gyógyszerhiány van.","shortLead":"Két nap alatt több mint százan haltak éhen Szomália aszályos, délnyugati részén. Kolera is pusztít, a betegségbe egyre...","id":"20170304_ehinseg_es_kolera_nagy_a_baj_szomaliaban_sokan_meghaltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d19d97-07ec-4b30-857b-fc8a5a038a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc79479-e8ac-474d-8990-73548d68f3b9","keywords":null,"link":"/vilag/20170304_ehinseg_es_kolera_nagy_a_baj_szomaliaban_sokan_meghaltak","timestamp":"2017. március. 04. 20:38","title":"Éhínség és kolera: nagy a baj Szomáliában, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a053dea-bd21-4359-b9cb-24c9b73c544d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erdogannak az a baja, hogy Németország nem engedi területén kampányolni a török politikusokat.","shortLead":"Erdogannak az a baja, hogy Németország nem engedi területén kampányolni a török politikusokat.","id":"20170305_Naci_praktikakat_emleget_a_torok_allamfo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a053dea-bd21-4359-b9cb-24c9b73c544d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ad63b2-bab4-4602-b6e9-dccacfeb5009","keywords":null,"link":"/vilag/20170305_Naci_praktikakat_emleget_a_torok_allamfo","timestamp":"2017. március. 05. 14:25","title":"Náci praktikákat emleget a török államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168c633b-1d96-4ef5-878e-6a13c35d2221","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A titok egy kapcsolatban hosszútávon romboló hatású, így van ez akkor is, ha soha nem derül fény rá, és akkor is, ha igen. A tényleges kimenetel többek között attól függ, milyen a résztvevők személyisége, érzelmi érettsége, önismerete, milyenek a kapcsolati mintáik. Porkoláb-Minarik Annamária pszichológus cikke.","shortLead":"A titok egy kapcsolatban hosszútávon romboló hatású, így van ez akkor is, ha soha nem derül fény rá, és akkor is, ha...","id":"20170304_Elmondjuke_hogy_felreleptunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=168c633b-1d96-4ef5-878e-6a13c35d2221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4d39bf-7da5-47f5-8a27-f173f604e189","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20170304_Elmondjuke_hogy_felreleptunk","timestamp":"2017. március. 04. 20:00","title":"Elmondjuk-e, hogy félreléptünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fdec59-e912-4b75-a887-db22d72d0043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP miniszterelnök-jelöltje máris reagált Gyurcsány közös baloldali jelölteket szorgalmazó kijelentésére.","shortLead":"Az MSZP miniszterelnök-jelöltje máris reagált Gyurcsány közös baloldali jelölteket szorgalmazó kijelentésére.","id":"20170304_Botka_dk_tisztujitas_baloldal_jelolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5fdec59-e912-4b75-a887-db22d72d0043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e4338b-91c8-45f8-99b2-49051a163db0","keywords":null,"link":"/itthon/20170304_Botka_dk_tisztujitas_baloldal_jelolt","timestamp":"2017. március. 04. 15:59","title":"Botka nem akar \"a kis liberális pártokkal\" foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]